В Москве из Bentley украли сумку из кожи питона за 3,6 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Грабитель выхватил из Bentley предпринимательницы на юге столицы сумку из зеленого питона стоимостью около 3,6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе московской полиции.

"Во вторник вечером в полицию обратилась владелица одной из коммерческих организаций с заявлением о похищении элитной сумки Birkin производства фирмы Hermes стоимостью 3,6 миллиона рублей", - отметил представитель пресс-службы.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что преступник подошел к автомобилю потерпевшей на парковке возле дома 142 на Варшавском шоссе, схватил сумку с пассажирского сидения через открытое окно и скрылся на поджидавшем его автомобиле.

Содержимое сумки при ограблении вывалилось на асфальт.

По данному факту возбуждено уголовное дело возбуждено по статье "грабеж".