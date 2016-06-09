Взявший заложников в банке мужчина оказался причастен к еще двум ограблениям

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Напавший в мае на московский банк Алексей Ухин оказался причастен еще к одному ограблению, сообщается на официальном сайте столичного главка Следственного комитета.

"Заключение фоноскопической экспертизы позволило следствию подтвердить причастность Ухина к совершению двух ограблений банка, одно из которых произошло в марте 2016 года на западе столицы. Там Ухин, одетый в черную куртку с капюшоном, угрожая сотрудникам пистолетом, потребовал от кассира отделения передать ему денежные средства. В ходе разбойного нападения были похищены денежные средства в сумме 209 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Проблемы с деньгами толкнули мужчину на захват банка

Вечером 18 мая Ухтин в маске ворвался в отделение МКБ на Первомайской улице и взял заложников. Он потребовал выдать ему 4,7 миллиона рублей и 13 тысяч евро. В ходе переговоров заложники были освобождены, а спецназ застрелил мужчину. У него обнаружили самодельную бомбу, которая оказалась муляжом.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступлений. Следствием проводятся баллистические, генетические и дактилоскопические экспертизы, а также назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.