29 июля 2015, 13:13

В Москве пройдет благотворительная акция "Прекрасные глаза – каждому"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В субботу, 8 августа, в Москве пройдет Международная благотворительная акция Фонда Святослава Федорова "Прекрасные глаза – каждому".

В рамках мероприятия врачи-офтальмологи в 29 клиниках Москвы и области проведут бесплатные консультации и операции всем нуждающимся.

За 15 лет существования акции, посвященной выдающемуся русскому офтальмологу, профессору Святославу Федорову, в России и многих других страх мира были проведены более 83 тысяч консультаций и сделаны около 6 тысяч бесплатных операций.

Записаться на консультации к офтальмологам в различные клиники Москвы можно по телефону: 8 (495) 628-24-85 с 11 до 17 часов.

