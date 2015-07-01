На Ленинградском шоссе вместо спортивного комплекса построили кафе и офисы

Фото: m24.ru

Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости выявила незаконное офисное здание и кафе на Ленинградском шоссе, сообщается на сайте ведомства.

Участок на Ленинградском шоссе, 43А площадью 6,14 тысячи квадратных метров был предоставлен компании "Акваспорт" для строительства спортивно-оздоровительного комплекса.

Однако в настоящее время на данной территории расположено трехэтажное нежилое здание, где разместились офисы, и двухэтажное здание, где также находятся офисы и кафе.

"В отношении ООО "Акваспорт" возбуждено административное производство, предписано привести фактическое использование земельного участка в соответствии с целями его предоставления по договору аренды или внести изменения в договор" - говорится в сообщении.

Ранее m24.ru сообщало, что в деревне Дудкино в поселении Мосрентген вместо садовых домиков построили многоэтажные жилые дома.

В результате на площадях, отведенных под садоводство, появились два трехэтажных здания общей площадью 800 квадратных метров. При этом собственник земли намеревался поквартирно распродать жилье.

По данному факту департамент городского имущества обратился в суд. Если иск будет одобрен, то регистрацию многоквартирного жилья запретят, а сами дома снесут.