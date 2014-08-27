В сети магазинов одежды изъяли джемперы в стиле жертв Холокоста

В магазинах модной одежды Zara сняли с продажи полосатые детские джемперы с желтой шестиконечной звездой на груди, сообщает Jewish Press. Многих покупателей не устроило то, что, по их словам, эти предметы гардероба похожи на робы жертв Холокоста.

Возмутившие общественность костюмы были произведены в Турции и продавались в официальных онлайн-магазинах в Израиле, Египте, Дании, Албании и Швеции. Под звездой на груди мелким полупрозрачным шрифтом была выполнена надпись Sheriff.

После того как в соцсетях появились возмущенные посты с фотографиями "костюма шерифа", в Zara приняли решение изъять всю партию этих джемперов из продажи. Официального извинения в ответ на претензии потребителей пока не последовало. Однако на данный момент товар уже исчез из интернет-магазина.

Владельцем бренда Zara является испанская компания Inditex. У модной марки пять с половиной тысяч магазинов в 86 странах мира. Inditex также владеет молодежными fashion-брендами Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti.