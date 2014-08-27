Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

27 августа 2014, 18:25

В сети магазинов одежды изъяли джемперы в стиле жертв Холокоста

одежда магазины евреи Холокост Zara

В магазинах модной одежды Zara сняли с продажи полосатые детские джемперы с желтой шестиконечной звездой на груди, сообщает Jewish Press. Многих покупателей не устроило то, что, по их словам, эти предметы гардероба похожи на робы жертв Холокоста.

Возмутившие общественность костюмы были произведены в Турции и продавались в официальных онлайн-магазинах в Израиле, Египте, Дании, Албании и Швеции. Под звездой на груди мелким полупрозрачным шрифтом была выполнена надпись Sheriff.

После того как в соцсетях появились возмущенные посты с фотографиями "костюма шерифа", в Zara приняли решение изъять всю партию этих джемперов из продажи. Официального извинения в ответ на претензии потребителей пока не последовало. Однако на данный момент товар уже исчез из интернет-магазина.

Владельцем бренда Zara является испанская компания Inditex. У модной марки пять с половиной тысяч магазинов в 86 странах мира. Inditex также владеет молодежными fashion-брендами Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать