Магазины Massimo Dutti объявили о финальном этапе распродажи

Фото: facebook.com/MassimoDuttiOfficial

Сеть магазинов одежды Massimo Dutti объявила о начале финального этапа распродажи. Как сообщается на официальной странице бренда в "ВКонтакте", скидки по акции достигли 70 процентов. Акция проходит во всех магазинах Massimo Dutti, а также в интернет-магазине. Предложение распространяется на ассортимент весенне-летней коллекции.

Магазины Massimo Dutti предлагают одежду, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. В настоящий момент в Москве открыто 13 магазинов бренда.