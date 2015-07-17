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17 июля 2015, 16:52

Экономика

Магазины Massimo Dutti объявили о финальном этапе распродажи

Фото: facebook.com/MassimoDuttiOfficial

Сеть магазинов одежды Massimo Dutti объявила о начале финального этапа распродажи. Как сообщается на официальной странице бренда в "ВКонтакте", скидки по акции достигли 70 процентов. Акция проходит во всех магазинах Massimo Dutti, а также в интернет-магазине. Предложение распространяется на ассортимент весенне-летней коллекции.

Магазины Massimo Dutti предлагают одежду, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. В настоящий момент в Москве открыто 13 магазинов бренда.

одеждаэкономика

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