Из кожи умершего дизайнера Александра МакКуина собираются шить одежду

Фото: twitter.com/dezeen

Из кожи известного британского дизайнера Александра МакКуина могут начать шить одежду. С такой идеей выступила студентка Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина Тина Гориянц. Об этом пишет издание Dezeen.

Гориянц предложила концептуальный ассортимент изделий из кожи, сделанной на основе ДНК Александра МакКуина. Для своего проекта под названием Pure Human девушка планирует вырастить в лаборатории материал, идентичный по биологическому коду коже умершего дизайнера.

Для этого ей понадобится всего лишь прядь волос, которую Александр поместил в пластиковый пакет на поясе одного из платьев своей выпускной коллекции магистратуры "Jack the Ripper Stalks His Victims" в 1992 году.

По словам самой Гориянц, Pure Human был разработан как критический дизайнерский проект, чтобы показать несовершенство в области защиты биологической информации и запустить обсуждение об ее использовании.

"Если обычный студент вроде меня способен извлечь ДНК такого дизайнера, как МакКуин, чтобы использовать ее в собственных целях, и при этом никакой закон не может меня остановить, то можно лишь представить, что могут позволить себе делать крупные корпорации c большим финансированием с биологической информацией людей в будущем", – рассказала Гориянц.

Из искусственно воссозданной кожи планируется шить куртки, сумки и рюкзаки. Сейчас проект находится в стадии разработки – из свиной кожи сделаны лишь несколько прототипов будущей коллекции.

Александр МакКуин – британский дизайнер модной одежды, известный своими провокационными работами и показами. В феврале 2010 года он был найден повешенным в собственной квартире.