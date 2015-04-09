Гигиена, эротика и коррекция: лекция по истории белья (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: facebook.com/TMjournal

10 апреля в Мультимедиа Арт Музее в честь выхода на русском языке легендарного исследования Энн Холландер "Взгляд сквозь одежду" состоится лекция искусствоведа Юлии Демиденко. Тема встречи – "Белье: трансформации тела"

Исподняя одежда во все время выполняла три главные функции – гигиеническую, эротическую и корректирующую. Рассказ Юлии Демиденко о белье не ограничится историями об изобретении корсетов и бюстгальтеров. Гости также услышат о необычных и даже жутких конструкциях женского туалета. Слушатели узнают, как модницы минувших столетий увеличивали грудь, удлиняли ноги и расширяли бедра.

Лекция будет выложена на нашем сайте.