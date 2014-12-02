Памятник конструктору Калашникову появится в Москве

Фото: ТАСС

В Москве планируется установить памятник конструктору Михаилу Калашникову, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.

В какие сроки и на какой улице планируется поставить монумент, Чемезов не уточнил. Напомним, создатель легендарного автомата Михаил Калашников умер 23 декабря 2013 года в Ижевске, ему было 95 лет.

Ранее Чемезов сообщил, что оружейный концерн "Калашников", названный в честь конструктора, представил новый бренд и будет выпускать под ним одежду и ножи, сообщает ТАСС.

По словам главы "Ростеха", куда входит концерн, это будет одежда для охоты и для стрелкового спорта. Гендиректор концерна Алексей Криворучко, в свою очередь, отметил, что будут выпущены аксессуары для активной жизни и для охоты, в числе которых будут ножи.

Фото: kalashnikovconcern.com

Логотип бренда концерна "Калашников" составлен из двух цветов – черного и красного, где слились две "К" – "Концерн" и "Калашников". Дизайнеры также провели параллель с флагом Удмуртии, где располагаются основные предприятия концерна, имеющим идентичную цветовую гамму.

Бренд боевого оружия, производимого концерном - это буква "К", часть которой стилизована под магазин автомата.

Как отметили в "Ростехе", в рамках ребрендинга были разработаны новые названия для всей линейки оружия. Новое "лицо" концерна также станет основой для рекламных кампаний.

Добавим, что к концу года завершатся государственные испытания автомата АК-12, входящего в экипировку "Ратник" (стрелковое вооружение, комплекты защиты, средства разведки и связи).