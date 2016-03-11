Полиция оцепила машину в центре Москвы из-за сообщения о бомбе

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

На проспекте Мира в районе дома 39А у ресторана быстрого питания McDonald's полиция оцепила машину из-за сообщения о бомбе, передает Агентство "Москва".

– В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в припаркованной машине, расположенной между домом 39А и домом 41с2 по проспекту Мира, находится взрывное устройство. Машина оцеплена, работают наряды полиции, – сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуация из соседних зданий не проводилась.