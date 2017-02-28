Следствие провело обыск у правозащитницы Зои Световой в рамках "дела ЮКОСа"

В рамках уголовного дела против бывших руководителей и владельцев ЮКОСа у правозащитницы Зои Световой провели обыск, сообщает пресс-служба СК России.

Причиной стала информация об имеющихся у Световой документах, касающихся перевода в Россию денежных средств компании, ранее похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками.

При этом следствие уточнило, что обыск не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой, а направлен исключительно на проверку обстоятельств легализации денежных средств.

В 2010 году Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева и экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского к 14 годам колонии по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти, отмывании денег и неуплате налогов.

Затем срок наказания был сокращен на один год. В ноябре 2012 года со второй попытки суд снизил срок заключения Платону Лебедеву на три года, а в декабре президиум Мосгорсуда снизил наказание с 13 до 11 лет колонии обоим фигурантам дела.

20 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского в связи "с семейными обстоятельствами". Экс-глава ЮКОСа сразу после выхода из колонии уехал из страны.

