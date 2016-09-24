Форма поиска по сайту

24 сентября 2016, 21:25

Происшествия

Полицейские не обнаружили ничего противозаконного в офисе ВОБ

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Полицейские не обнаружили ничего противозаконного или провокационного при обыске в офисе Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ). Об этом сообщил глава ВОБ Александр Шпрыгин, передает ТАСС.

"Происходят следственные мероприятия, обыск. В массовой драке я не участвовал. Меня не задерживают. Ничего провокационного не нашли", – сказал Шпрыгин.

Ранее Шпрыгина задержали во время проведения внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС). Его доставили в полицию в рамках расследования уголовного дела по факту массовой драки между футбольными фанатами, произошедшей 31 января в центре Москвы.

С ним проводились следственные действия. Кроме того, в его жилище и на рабочем месте прошли обыски.

обыски следствие задержания Александр Шпрыгин

