При обысках у сотрудников СК нашли коллекцию часов на полмиллиона евро

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В ходе обысков у высокопоставленных сотрудников СК следователи нашли коллекцию часов на 500 тысяч евро, сообщает РИА Новости.

Мероприятия прошли Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Помимо часов, там нашли 70 тысяч евро и 30 тысяч долларов.

19 июля ФСБ провела в здании столичного управления Следственного комитета операцию по задержанию высокопоставленных сотрудников СКР. Под стражу были взяты первый замглавы управления СК по Москве Денис Никандров, руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Всех их арестовали до 15 сентября.

По предварительным данным, задержание высокопоставленных сотрудников связано с уголовным делом в отношении "вора в законе" Шакро Молодого: якобы Никандров получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования. Адвокат Калашова заявил, что не знает о связи своего клиента с СКР, а адвокат Ламонова сообщала, что следователи не нашли переданные деньги.