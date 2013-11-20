В главном офисе "Мастер-Банка" проводятся обыски

Фото: Антон Симаков

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в главном офисе "Мастер-Банка", расположенном по адресу Руновский переулок, дом 12, сообщили в пресс-службе МВД России.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей.

Полицейские изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для дела.

По данным МВД, руководители ряда коммерческих банков, в числе которых находился и "Мастер-Банк", организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные "фирмы-однодневки" и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до 7 процентов.

Напомним, Центральный банк России с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-Банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

"Адекватная оценка принимаемых рисков и объективное отражение активов в отчетности кредитной организации приводит к утрате ее собственных средств (капитала). При этом низкое качество характерно, в первую очередь, для кредитов, предоставленных лицам, связанным с бизнесом владельцев банка", - отмечается в сообщении Центробанка.

Активы "Мастер-Банка" оцениваются в 80,86 миллиарда рублей, а сумма вкладов физических лиц в банке - 46,94 миллиарда рублей.

"Дыра" в активах "Мастер-банка" предварительно оценивается не менее чем в 2 миллиарда рублей.

"Кроме того, Мастер-банк скрывал реальное состояние дел, предоставляя существенно недостоверную отчетность, а также был вовлечен в обслуживание теневого сектора экономики и незаконного оборота средств", - приводит слова председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной ИТАР-ТАСС. Она добавила, что у банка был отрицательный капитал.

Как сообщили в Агентстве по страхованию (АСВ) вкладов, выплаты вкладчикам "Мастер-Банка" начнутся не позднее 4 декабря. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты.

Страховка выплачивается каждому вкладчику в размере 100 процентов суммы всех депозитов в банке, не превышающей 700 тысяч рублей. Сумма, не покрываемая страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.

В настоящее время сайт "Мастер-Банка" не работает. Вместо данных о финансовом учреждении и оказываемых им услугах на странице размещены два документа - официальное сообщение банка об отзыве лицензии и введении временной администрации и информация для кредиторов.