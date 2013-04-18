В офисе фонда "Сколково" проходят обыски

В фонде "Сколково" изымают документы

Правоохранительные органы проводят обыски в офисе фонда "Сколково", расположенном в центре Москвы - на Краснопресненской набережной.

Представитель пресс-службы Следственного комитета России подтвердил информацию M24.ru: "В рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении руководства Фонда "Сколково" проводим обыски и следственные действия в самом Фонде", - сообщил он.

Напомним, в феврале Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения почти 24 миллионов рублей, выделенных на развитие "Сколково". В растрате заподозрили менеджеров фонда.

Позднее руководство "Сколково" заподозрили в нецелевом расходовании 3,5 миллиарда рублей, выделенных на развитие наукограда.