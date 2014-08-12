СК провел обыск в петербургском офисе Valio

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Сотрудники СКР провели обыск в офисе фирмы Valio, расположенном в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба ведомства.

Оперативные мероприятия не связаны с деятельностью самой компании – по версии правоохранителей, в компанию перечисляли часть денег, полученных преступным путем.

Ранее в СКР возбудили дело в отношении "подпольных банкиров", связанных с депутатом одного из районов Дагестана. В ходе расследования выяснилось, что члены ОПГ под видом законных операций перечисляли деньги на счета более двадцати юрлиц, в числе которых оказалось и подразделение Valio.