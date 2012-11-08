В департаменте Минрегиона в Москве проходят обыски

В одном из департаментов Министерства регионального развития в Москве проходят обыски. Полиция выясняет информацию о возможных нарушениях при строительстве объектов саммита АТЭС-2012.

Обыски прошли и в офисе дирекции Минрегиона во Владивостоке, сообщает РИА Новости. Как пояснил источник в дирекции, оперативные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении более 170 миллионов рублей. Средства были выделены на заключение контрактов на 2013 год о страховании недостроенных объектов Дальневосточного федерального университета.

Глава Министерства регионального развития региона Игорь Слюняев пообещал оказать содействие правоохранителям и наказать виновных в нецелевом расходовании бюджетных средств.