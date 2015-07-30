Форма поиска по сайту

30 июля 2015, 17:14

Культура

Фанаты "Звездных войн" могут сконструировать авторские кроссовки

Фото: adidas.com

Компания Adidas предоставила поклонникам "Звездных войн" возможность создать авторские кроссовки с помощью онлайн-конструктора.

Как сообщает Mashable, компания запустила новый виртуальный проект позволяющий создать обувь по мотивам картины Джорджа Лукаса. Каждый поклонник картины сможет выбрать модель кроссовок и добавить в нее элементы, связанные с фантастической сагой. Стоимость авторских кроссовок составит 110 - 120 долларов.

Напомним, что в июле 2015 года Adidas представил коллекцию, посвященную героям фильма Джорджа Лукаса.

