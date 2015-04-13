Совместная коллекция кед Converse и Missoni поступила в продажу

Кеды из новой коллекции. Фото: converse-rus.ru

В столичные магазины Converse прибыли кеды из совместной коллекции Converse и Missoni. В ней представлены высокие и низкие модели кед.

Компания Converse вновь вступила в сотрудничество с Missoni, чтобы возродить известную лимитированную модель классических кед Chuck Taylor All Star. Ее отличают зигзагообразные принты от Missoni, созданные специально для Converse.

Как сообщается на официальном сайте Converse, этой весной в Москве будет представлена ограниченная серия из трех дизайнерских моделей. Кеды доступны во всех монобрендовых магазинах компании, в ТЦ “Цветной” и у официальных представителей марки.