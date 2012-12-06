Как выбрать подходящие туфли по знаку зодиака

"Гороскоп на день": Как выбрать туфли по гороскопу

Простые туфли могут немало рассказать о своей обладательнице. Они отражают слабости и мироощущение женщины. Одним туфли помогают избавиться от депрессии, других вдохновляют на приключения.

Какая обувь с большей вероятностью понравится прекрасным представительницам разных знаков зодиака, рассказывает "туфельный" гороскоп.

Овны, как правило, предпочитают спортивный стиль одежды. Именно поэтому они не любят туфли на высоком каблуке и ценят в обуви удобство.

Обувь Тельцов обязательно должна быть комфортной. Представительницы этого знака предпочитают дорогие и модные туфли. Кроме того, Тельцам важно ощущение стабильности и твердой почвы под ногами. Поэтому им может понравиться обувь на платформе.

Близнецам в выборе туфель надо проявить изобретательность. Их может привлечь все необычное: как нежные балетки, так и агрессивные сапоги на высоком каблуке. В гардеробе Близнецов обычно много пар различной обуви на все случаи жизни.

Гардероб Раков содержит, прежде всего, классические вещи, но с "изюминкой". Женщина-Рак может буквально влюбиться в понравившуюся пару обуви и долго с ней не расстанется.

Львы считают, что туфли должны быть последним писком моды и блистать в буквальном смысле слова. Для выхода в свет Львицам подойдут босоножки, декорированные золотом, кристаллами и другими украшениями - главное, чтобы они были похожи на настоящее сокровище.

Главные критерии выбора обуви для Девы - удобство и качество. Однако они вполне могут насладиться и ношением обуви на каблуках: например, классических черных "лодочек" на шпильке. Эти женщины предпочитают туфли из натуральных материалов.

Знак Весов воплощает в себе красоту и женственность. Поэтому Весы предпочитают романтичную обувь: с бантиками, рюшами, оборками, цветами и блестками.

Туфли Скорпионов - самые соблазнительные и неординарные: с открытым носком, необычной формой каблука. У этих женщин можно даже встретить туфли из текстиля, обтянутые шелком и атласом.

Идеальные туфли Стрельца должны быть похожи на красивую сказку. Они обычно больше любят не повседневную, а нарядную обувь на высоком, но устойчивом каблуке. Такие туфли придают им уверенность в себе.

Козероги выбирают темно-серые и черные туфли. Им важно, чтобы обувь была добротно сшита, и желательно, чтобы туфли были из натуральной кожи. Блеск и сверкание отделки Козерогов не привлекают.

Водолеи любят поражать других людей экстравагантностью. Им принадлежат самые необычные туфли, причем многие новинки создаются именно представительницами этого знака. Туфли в перламутровых или серебристых тонах вносят в их жизнь романтику. А лиловые, фиолетовые, синие и голубые туфли хорошо соответствуют их энергетике.

Рыбы нередко бывают большими модницами. Нарядные туфли - их любимые спутники. При выборе обуви Рыбы уделяют большое внимание отделке и аксессуарам.