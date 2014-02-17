Звуки из ноутбука: стоит ли брать уроки музыки по Skype

Фото: M24.ru

Мы уже рассказывали, как выучиться на повара в интернете и получить консультации по дрессировке домашних животных по Skype. О том, как работает рынок онлайн-услуг по обучению музыке, читайте в материале M24.ru.

Дистанционно можно научиться игре на ударных, гитаре, фортепиано, балалайке, скрипке, синтезаторе и пр, а также взять уроки по дирижированию, вокалу, актерскому мастерству и другим дисциплинам. Также можно выбрать и музыкальное направление, которое хотелось бы освоить, будь то классическая музыка, этническая, джаз, рок или поп. Можно также брать уроки создания музыки на компьютере, уроки аранжировки и звукорежиссуры. Цены у педагогов разные, варьируются от 12 до 45 долларов за часовое занятие.

О качестве дистанционных уроков музыки можно поспорить - возможно, реальное занятие с педагогом было бы более эффективным. Однако иногда урок по Skype – единственная возможность для ребенка научиться игре на инструменте (например, если его некому сопровождать в музыкальную школу).

К тому же многие преподаватели, имеющие опыт работы через интернет, утверждают, что разницы между способами обучения практически нет. Может возникнуть вопрос о качестве передачи звука, но, по словам специалистов, стандартного микрофона и звуковой карты обычно бывает достаточно. Если нет, существует множество способов улучшить звук (при необходимости педагого даст рекомендации о том, как это сделать). Что же касается качества видео, здесь многое зависит от камеры, но есть несколько рекомендаций, обязательных для всех: всегда учитывайте яркость и направленность света, расстояние от камеры до объекта и расположение камеры.

Найти преподавателя сейчас не проблема. Например, на сайте uroki-music.ru можно посмотреть не только анкеты педагогов, но и видеозаписи их уроков, которые они проводят по Skype. Уже на этом этапе вы сможете понять, нравится ли вам педагог, методы его преподавания и стиль общения с учеником.

По словам преподавателя игры на акустической гитаре Евгений Седько, в интернете гораздо легче договориться об уроке по специфическим направлениям.

"Основное преимущество удаленного преподавания в том, что во многих городах в дефиците преподаватели определенного направления - к примеру, гитары фламенко. Есть преподаватели по классике, джазу, эстраде, но фламенко - специфическая техника, и преподавателей в очень многих городах нет вообще, и тут варианты такие: либо ехать брать уроки в другой город, либо пригласить преподавателя на мастер-класс в свой город (почти нереально, поскольку надо оплатить дорогу, проживание, гонорар), либо же воспользоваться "скайпом" и общаться с преподавателем почти вживую - это самый реальный и эффективный вариант", - отметил он.

Впрочем, для занятий по Skype у ученика уже должен быть некоторый опыт очного общения с преподавателями музыки, отметил Евгений.

"Если ученик не имеет представлений о постановке рук, то намного сложнее будет ему поставить руки через Skype. Хотя у меня нет опыта дистанционного обучения новичков, думаю, что это не так просто, как может показаться. Кроме того, нужно показывать положение рук в разных ракурсах, для этого надо уметь правильно ерзать перед веб-камерой - конечно, можно приноровиться, на это нужно время, но это не очень удобно. В общем у дистанционного преподавания намного больше плюсов, чем минусов. Надо еще какое-то время, когда люди перестанут бояться технологий, тогда дистанционное преподавание наберет обороты", - сказал он.

В защиту онлайн-уроков высказалась и Инна Исакова - скрипачка, педагог и композитор.

"Если бы несколько лет назад мне сказали, что я буду преподавать по интернету скрипку, я бы не поверила. Фантазия, невозможно к этому относиться серьезно. Во-первых, задержка "скайпа" убивала желание разговаривать с собеседником, во-вторых, постановка рук на скрипке - как это можно сделать дистанционно? Жизнь показала, что если два человека (ученик и учитель) действительно хотят достигнуть общей цели, то все препятствия понемногу начинают отступать. Моя ученица из Германии, которая приезжала на мастер-класс для взрослых скрипачей, буквально заставила меня попробовать занятия скрипкой по "скайпу", так ей хотелось продолжить начатое обучение по моей методике. И мы начали заниматься, - рассказывает она. - Качество интернета стало более стабильным в последние годы, даже в отдаленных уголках России появился быстрый интернет, что дает желающим возможность учиться музыке онлайн. Да, пока бывают неудачные дни, когда есть помехи, но в целом уровень связи позволяет заниматься в спокойной обстановке.

Еще один важный плюс домашних музыкальных занятий с родителями – экономия времени и сил малыша на дорогу, отмечает Инна. "Сколько бывало случаев, когда ребенок засыпал по дороге на урок и не желал просыпаться? Или он был уставшим, и от этого продуктивность урока была в несколько раз ниже, чем хотелось бы? Посчитайте количество времени в неделю, потраченное на дорогу – пусть даже это будет всего лишь один час. Почему бы не потратить этот час на своего ребенка, хотя бы по 10 минут в день?"

О том, как обычно проходят виртуальные уроки музыки, рассказал преподаватель игры на клавишных Вадим Владимирович: "Есть разные подходы к процессу обучения, но в основном это выглядит так: ученик получает видеоурок и работает над ним отведенное время, затем по Skype преподаватель с учеником работают над ошибками. Очевидное преимущество в том, что видеоурок ученик может просматривать необходимое количество раз и работать с его частями. Отмечу, что часто между учеником и преподавателем происходит обмен аудиофайлами. Коллеги, работающие по Skype, - как правило, неплохие специалисты в области звукозаписи и могут дать своим ученикам намного больше, чем просто уроки музыки. Из опросов учеников разных преподавателей, работающих по Skype, можно сделать вывод, что такая форма обучения очень прогрессивна".

Кроме того, дистанционные уроки - отличная возможность "наверстать упущенное" для тех, кто всегда мечтал заниматься музыкой, но не находил для этого времени. Вот что пишет Алексей, который в 49 лет решил научиться играть на фортепиано (он берет уроки по Skype у преподаватель из Израиля):

"Брать уроки музыки по интернету меня вынудили обстоятельства, а именно плохо прикрытое - за мои же деньги - пренебрежение преподавателей-музыкантов, зачастую полное отсутствие понятия о преподавании, отсутствие системы, перенос уроков, неприятная расслабленность по отношению к занятиям. Мне страшно жаль потерянного времени. Впрочем, я им благодарен, иначе мне не повезло бы встретиться в жизни с Нахумом (нынешним педагогом – прим. редакции)".

Оксана Загребнева