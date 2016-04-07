Машинисты и их помощники будут готовы к работе на МКЖД в августе

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

К концу лета машинисты и помощники машинистов закончат обучение для работы на Московской кольцевой железной дороге. Об этом Агентству "Москва" сообщил заместитель гендиректора дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО "РЖД" Николай Костенко.

"В августе машинисты и помощники машинистов для работы на МКЖД должны закончить обучение и быть готовы к работе", – рассказал Костенко.

Ранее m24.ru сообщало, что в настоящее время уже завершена подготовка 100 сотрудников, еще 50 человек проходят обучение. Всего учебные курсы должны пройти 320 сотрудников локомотивных бригад. Они проходят как теоретическую подготовку, так и практические занятия.

"Мы набираем людей, которые имеют опыт работы в электропоездах Московской железной дороги, Октябрьской железной дороги. У них есть права управления, соответствующие документы и опыт работы. Мы дополнительно обучаем их на сертификат для управление поездами "Ласточка", – добавил Николай Костенко.

По итогам обучения проводится экзамен, в ходе которого оцениваются полученные теоретические знания и практические навыки. Набор локомотивных бригад для работы на МКЖД продолжается. При отборе кандидатов учитывается образование, опыт, класс квалификации машинистов и помощников машинистов.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/index/38]Велоколлекционер – о транспорте, который ускорил эмансипацию женщин[/URLEXTERNAL]

Напомним, Московская кольцевая железная дорога будет работать как наземная линия метро. Она свяжет районы города и поспособствует развитию территорий, прилегающих к ТПУ.

В тестовом режиме движение по Малому кольцу планируют пустить уже в апреле, а полностью железная дорога откроется для пассажиров 2 сентября. Ее протяженность составит 54 километров. По ней будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5-6 минут в часы пик. Весь планируется оснастить энергосберегающим электрооборудованием.