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Съемочная группа Первого канала попала под обстрел в Славянске. Снаряд попал в гостиницу, где остановились журналисты. Репортеры не пострадали.

Съемочная группа снимала репортаж, и в момент взрыва телекамера была включена, отмечается на сайте Первого канала.

Напомним, что в понедельник, 30 июня, в Донецке погиб оператор Первого - Анатолий Клян. Оператор получил ранение в грудь и скончался по дороге в больницу. Владимир Путин подписал указ о награждении Анатолия Кляна орденом Мужества посмертно.

Этот случай не первый. 17 июня под Луганском погибли звукорежиссер ВГТРК Антон Волошин и спецкорреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк. Два минометных снаряда разорвались прямо в группе людей, Корнелюк получил тяжелые ранения и скончался в больнице.



1 июля съемочная группа РЕН ТВ попала под минометный обстрел в Луганской области в районе пропускного пункта "Изварино" на границе с Ростовской областью.

В связи с последними событиями Госдума планирует принять закон о защите журналистов, работающих в "горячих точках". Правовой акт предусматривает обязанность редакции страховать жизнь и здоровье корреспондента, работающего в зоне боевых действий, а также обеспечивать его всем необходимым - снаряжением и опознавательным знаком Press, а также международным удостоверением сотрудника СМИ.