Работники "Трехгорки" отстояли право на общежитие

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Администрация фабрики "Трехгорная мануфактура" и работники, которых пытались выселить из общежития, пришли к компромиссу в решении жилищного вопроса, сообщила в четверг пресс-служба префектуры Центрального административного округа (ЦАО) столицы.

"Пятого мая состоялась рабочая встреча руководства фабрики ОАО "Трехгорная мануфактура", представителей префектуры Центрального округа, управы Пресненского района и окружного управления департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы с десятью семьями, проживающими в строении 2 дома 15 по Большому Трехгорному переулку. В присутствии юристов участники встречи обсудили вопросы безопасности проживания жителей, а также их требования по обеспечению своих жилищных прав", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, в ходе встречи руководство фабрики приняло на себя обязательство провести разъяснительную работу с арендатором здания, чтобы не допускать противоправных действий и конфликтных ситуаций с жителями, а также совместно с МЧС урегулировать вопросы по переустройству перегородок и дверей в здании.

"На встрече индивидуально с каждой из десяти семей были обсуждены их требования по обеспечению своих жилищных прав. В отношении пяти семей руководство окружного управления департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы подтвердило факты использования права на улучшение жилищных условий в рамках городских жилищных программ. Этими семьями уже была приобретена необходимая жилплощадь за счет государственных субсидий либо социального ипотечного кредитования. Также им было указано на наличие обязательств по освобождению занимаемых в общежитии помещений после оформления прав собственности на приобретенные жилые помещения", - отмечается в сообщении.

В настоящее время право собственности на новые квартиры зарегистрировано только одной семьей, поэтому руководство фабрики гарантировало оставшимся четырем семьям предоставление жилого помещения по месту регистрации в общежитиях Трехгорной мануфактуры с заключением договора найма на время, необходимое для завершения оформления ими прав собственности на приобретенное жилье.

"Для пяти семей, не реализовавших, как очередники, свое право на улучшение жилищных условий в рамках городских жилищных программ, окружное управление департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы дало письменные предложения об участии в конкретных программах с указанием адресов квартир", - уточняется в сообщении.

Этим семьям руководство фабрики также пообещало предоставить жилые помещения по месту регистрации в общежитиях Трехгорной мануфактуры с заключением договора найма на время, необходимое для оформления жилой площади.

"Для снятия возникших разногласий в ходе встречи намечен ряд мер в виде юридических консультаций и согласительных совещаний с участием всех заинтересованных сторон, будет продолжена также индивидуальная работа с семьями по решению их жилищных вопросов в рамках действующего жилищного законодательства РФ. Соблюдение достигнутых соглашений находится на контроле префектуры Центрального округа Москвы и управы Пресненского района", - добавляется в сообщении.

Ранее в одном из блогов в "Живом журнале" появилась информация о том, что уже месяц работников Трехгорной мануфактуры пытаются выселить из аварийного общежития в Большом Трехгорном переулке под предлогом его капитального ремонта. В здании не раз отключали электричество и воду, оно признано нежилым. Жильцы обращались к властям, однако из-за того, что в общежитии они не прописаны, им отказывали в помощи. Работники предприятия опасаются, что здание в центре Москвы хотят захватить и использовать в коммерческих целях. Позднее в префектуре ЦАО, где расположено общежитие, заявили, что не допустят выселения людей на улицу, а в администрации фабрики сообщили, что готовы оказать помощь в переезде в другие общежития, сообщает РИА Новости.