Без простуды, полиции и чувства вины. Встречаем новогоднюю ночь так, чтобы не было стыдно

Новый год – самый волшебный и одновременно самый опасный праздник. Многие считают, что в эту ночь "можно все", а на утро, естественно, об этом жалеют. Как не превратить волшебный вечер в январскую катастрофу?

Редакция портала Москва 24 вместе с экспертами собрала простые лайфхаки, которые помогут вам избежать стандартных праздничных ошибок.

Что с погодой

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Москве на Новый год будет по-настоящему сказочно. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ночью 31 декабря ожидается -5... -10 градусов, а днем -3... -8 градусов. При этом будет идти слабый пушистый снег.

Для столицы это настоящий подарок, ведь за последние 17 лет семь раз было так, что в новогоднюю ночь была оттепель, слякоть и каша под ногами.

Как не замерзнуть

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Согласитесь, будет обидно, если новогодняя ночь закончится простудой. Чтобы этого избежать, достаточно соблюдать несколько простых правил. Если после боя курантов вы решите выйти на прогулку, нужно как следует продумать свой внешний вид.

"Все-таки ожидается мороз, поэтому следует одеваться по погоде. Обязательно наденьте шапку и перчатки, не забудьте про шарф. Ноги также должны быть в тепле. Не забудьте нанести защитный крем на лицо, чтобы не обморозить кожу. Дело в том, что вы на первых парах можете не сразу понять степень своего переохлаждения", – рассказала врач-терапевт городской клинической больницы №31 Марина Анисимова.

Как не простыть

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

По словам Анисимовой, несмотря на то, что сейчас достаточно низкий эпидемический порог, не стоит посещать места большого скопления людей с маленькими детьми.

"Все равно какая-то вирусная ситуация существует, хоть она и не критична. Поэтому я бы советовала избегать особенно людные места детям, беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом", – добавила врач.

Как пить, чтобы не было плохо

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Специалисты не рекомендуют выходить на улицу сразу же после употребления алкоголя.

"Алкоголь сначала расширяет сосуды, но через 30-40 минут происходит их сужение. Соответственно кровоснабжение конечностей тела становится хуже, значит, до них доходит меньше тепла. А при сильном опьянении у человека и вовсе снижается болевая чувствительность, поэтому он запросто может не почувствовать холода и быстро замерзнуть", – объяснил врач-нарколог, заведующий отделением московского научно-практического центра наркологии Сергей Полятыкин.

Он также подчеркнул, что не стоит относиться к Новому году как к поводу выпить игристого. "Я бы рекомендовал не зацикливаться на шампанском и вине, а лучше изучить особенности празднования Нового года в других странах. Например, у испанцев есть традиция под бой курантов не пить шампанское, а есть виноград: по ягоде на каждый удар часов", – предложил специалист.

Если все-таки без алкоголя не обойтись, Полятыкин советует ограничиться одним-двумя бокалами сухого вина или шампанского. И, конечно, не смешивать разноградусные напитки.

В еде тоже следует быть умеренным. "Застолье лучше всего устраивать в 20:00-21:00, после пить чай или сухое вино, не больше двух бокалов", – рассказал Полятыкин.

Не стоит относиться к этому правилу как к ограничению, ведь вы ничего себе не запрещаете, просто осознано подходите к делу. За такой вечер вам уж точно не будет тяжести ни в животе, ни на душе.

Как не попасть в полицию

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Новый год – не повод нарушать закон. Однако, по словам юриста Александра Трещева, в праздничную ночь стражи порядка с пониманием относятся к распитию гражданами алкогольных напитков на улицах, но и злоупотреблять их лояльностью все же не стоит.

"По действующему кодексу об административных правонарушениях вас, конечно, могут за это задержать, и это будет вполне законно. Распитие алкогольных напитков в общественных местах запрещено, – подчеркнул Трещев. – Но я убежден, что если вы, не привлекая к себе внимания, просто выпьете бокал шампанского на улице, проблем с законом у вас возникнуть не должно. Не выражаетесь нецензурно, не нарушайте общественный порядок, не мешаете другим людям отмечать и праздновать".

Он также отметил, что бутылка шампанского на улице должна быть в непрозрачном бумажном пакете. "Не портите себе праздник чрезмерным употреблением алкоголя. И естественно, если вы будете шататься и нарушать порядок, вас задержат", – добавил юрист.