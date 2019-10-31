"Охотный ряд" – это бульонные кубики: легко ли жить иностранцу в Москве?

В Сети не утихают дискуссии после поста профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, заявившего о том, что в Москве "невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна". Москва 24 выяснила у иностранцев, комфортно ли они себя ощущают в столице, как ориентируются в транспорте и на улице, с какими сложностями они сталкиваются и почему станция метро "Охотный ряд" ассоциируется у них с бульонными кубиками.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вокзал для своих

Британец Люк Джонсон живет в Москве "еще с тех самых 90-х". Он работает в международной IT-компании и в столице уже давно свой. Признается: Москва тогда и сейчас – как два разных мира. "Но есть вещи, от которых не спасут ни таблички, ни указатели, ни объявления на английском. Для меня до сих пор загадка, почему Ленинградский вокзал называется Октябрьским на билете? Почему Екатеринбург до сих пор пишут как "Свердловск", а дорога в Нижний Новгород называется "Горьковским направлением"? Эти вещи сразу иностранцу не понять, можно запутаться", – рассказывает он.

"Москва принимает очень много туристов, соответственно, многое делается для них: указатели на разных языках, волонтеры, таблички, – все понятно. Пережитки советского времени, когда не было индивидуального туризма, а была женщина-гид с табличкой "Интурист", которая водила группы и заменяла собой все, ушли в прошлое. Москва удобна и разговаривает на основных языках", – считает британец.

Однако, добавляет Люк, к чему-то приходится привыкать постепенно. Например, почему иногда радиальная и кольцевая станции называются одинаково, а иногда – по-разному? "Есть два "Парка культуры", а есть "Баррикадная" и "Краснопресненская", с "Арбатскими" и "Смоленскими" совсем путаница. А еще не сразу правильно читаешь латиницу. Например, "Охотный ряд" мы читаем OXO – "оксо", а это для британца означает что-то вроде бульонных кубиков. Первое время так и запоминаем: так, нам надо на "бульонные кубики".

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Люка удивляет, что некоторые иностранцы могут "жить по 20 лет в России и с трудом выучить 20 слов". "Русский необязателен, если ты приезжаешь для бизнеса два раза в год на три дня: ты не потеряешься и не останешься голодным. Но однажды мой рейс из Хабаровска задержали, я решил поменять билет, – вспоминает он. – Вроде ничего сложного, но мне пришлось долго ходить, ставить печать там, подпись там, поменять это и это – если бы я не знал русский, я бы просто не смог этого сделать. Без языка комфортно жить в принципе нельзя, но ориентироваться можно".





Люк Джонсон экспат со стажем Туалет давно во всем мире WC, а в России часто можно встретить треугольники. Я догадался, что если этот треугольник похож на юбку, значит, это для женщин. Но это было не так-то просто.

В первую половину 2019 года Москву посетили 11,5 миллиона туристов, это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Столица России входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы, во многом благодаря удобной навигации для иностранцев, развитой инфраструктуре и сети общественного транспорта. В метро, на вокзалах, в аэропортах гостям удобно ориентироваться с помощью цветовых напольных навигаторов, надписей на английском, а где-то и на китайском языках. Автобусы, троллейбусы, трамваи и поезда МЦК оборудованы электронными табло, где вся необходимая информация также дублируется для иностранцев. Станции и остановки объявляют на русском и английском языках. Названия улиц и достопримечательностей тоже двуязычны. В отелях, парках, музеях появились бесплатные карманные карты на русском, английском и китайском языках, в августе для туристов открыли круглосуточный контакт-центр: по номеру 112 можно проконсультироваться по всем вопросам, связанным с пребыванием в Москве.



Почувствуй нашу любовь

"Я в Москве с 2015 года, и первое время я совсем не знал русского, – рассказывает кубинец Яйдель Консуэгра Эстевез. – Я не мог спросить что-то у людей на улице и существовал в городе только благодаря переводчику на телефоне. Мне бы хотелось видеть таблички на испанском, потому что испаноговорящих здесь тоже очень много, испанский язык распространен в мире. Но все равно я не чувствую себя здесь брошенным, мне в Москве комфортно".



Яйдель и Дарья. Фото предоставлено героем материала

Яйдель признается, что хотел бы видеть больше событий, связанных с кубинской культурой. Уроженец Кубы встретил здесь возлюбленную Дарью, которая во многом помогла ему сделать Москву совсем родной. "Москву я очень полюбил! Конечно, есть сложности с тем, что иностранцам нужно получать документы, разрешения на работу, все это долго, медленно и всегда нужно много бумаг. Это непросто, но я люблю свою работу здесь и люблю этот город, мне здесь хорошо", – добавляет он.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дарья и Яйдель помолвлены и уже раздумывают наконец официально пожениться. С 1 октября браки с гражданами дальнего зарубежья можно зарегистрировать в любом отделе ЗАГС Москвы, кроме Архивно-информационного, Замоскворецкого и Люблинского отделов, где регистрации браков не проводятся.

Еще из приятных нововведений для иностранных туристов – возможность вернуть НДС с покупок: к системе Tax Free столица подключилась в 2018 году.



"Вас много, а я одна!"

Джованни Савино изучал историю России в университете у себя на родине, в Италии. А потом приехал в Санкт-Петербург по работе – и остался в России навсегда. В Северной столице он прожил с 2005 до 2011 год, говорит, есть что вспомнить и сравнить. "В Питере без знания русского было тяжко, но я мог изъясняться немного, поэтому ориентировался более-менее. Но когда ко мне приезжали родственники, они не могли без меня никуда сходить", – вспоминает он.



Фото: предоставлено героем материала

Москву образца 2011 года Джованни вспоминает тепло, но признается: сейчас в столице стало удобнее. "Если бы я переехал в столицу сейчас, в 2019-м, точно не почувствовал бы себя чужаком. Меня очень радуют "Мои документы", я там могу сделать все быстро, это мне нравится. И я всем сердцем люблю Москву". Не нравится итальянцу... "советское прошлое в характере русских". Джованни говорит, что очень злится, когда слышит фразу: "Вас много, а я одна". Он уверен, что русским стоит быть чуть менее высокомерными и научиться не повышать голос. "Мне было бы совсем комфортно, если бы люди по отношению ко мне себя так не вели. Но, может быть, это как раз и значит, что меня признают своим?" – заключает итальянец.

