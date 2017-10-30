Недамская сумочка. Авиакомпания "Победа" в центре скандала из-за ручной клади

Авиакомпания "Победа" вновь оказалась в центре скандала. Сотрудники регистрационной зоны авиакомпании не пускали пассажирку в самолет, требуя заплатить за ручную кладь. При этом пассажирка уверяет, что сумка соответствовала габаритам и нормам перевозки в салоне самолета. В авиакомпании с этим не согласны. Кто прав, разбирался телеканал "Москва 24".

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Плати за багаж или уходи

Оплатить ручную кладь сотрудники авиакомпании "Победа" заставили пассажирку Марию Коваленко. Девушка вылетала из аэропорта Внуково по делам в Сочи. С собой Мария взяла лишь дорожную сумку и маленькую дамскую сумочку.

Сотрудники регистрационной зоны авиакомпании перед посадкой в самолет потребовали проверить объем сумки в калибраторе. Так называется специальный ящик для измерения габаритов ручной клади.

"Все спокойно закрылось крышкой, никаких проблем. Я продемонстрировала это Илье (старший смены. – Прим. "Москвы 24"). На что Илья мне ответил. "Вы все равно заплатите или мы вас снимем с рейса", – рассказала Коваленко.



На свой рейс девушка попала, но только после того, как заплатила за ручную кладь в четыре раза дороже, чем за сам перелет. "Я заплатила 2 тысячи рублей дополнительно. Билет стоил 499 рублей", – сказала Мария.

"Победа". Правила перевозки багажа

Правила перевозки багажа размещены на корпоративном сайте. С 30 сентября 2017 года в салонах самолетов авиакомпании бесплатно можно провезти ручную кладь весом не более 5 килограммов и размером 36x30x27 сантиметров.

При наличии свободного места в пассажирский салон можно брать ручную кладь больших размеров, однако за это придется доплатить. Допускается брать ручную кладь весом не более 10 килограммов, габаритами не превышающую 115 сантиметров в сумме трех измерений.

Костыли, складное кресло-коляска, используемые пассажирами с ограниченными возможностями, а также детская люлька при перевозке ребенка перевозятся бесплатно. Опять же эти предметы возьмут в салон при условии, что их габариты позволяют безопасно разместить их.

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Версия авиакомпании

После того как скандал стал публичным, "Победе" пришлось провести собственное расследование. Сотрудники компании пришли к выводу, что пассажирка была неправа.

"Пассажирка с таким ожесточением пыталась уместить свой багаж в калибратор, что тот бы непременно лопнул, если бы был пластиковым. Но вопрос в том, что, после того как она все же уместила свою ручную кладь в калибраторе, у нее еще остался пакет сверху, который все же не влез. И, естественно, здесь уже никаких вопросов не осталось. Ей пришлось заплатить за это", – объяснила пресс-секретарь ООО "Авиакомпания "Победа" Елена Селиванова.

В то же время Мария утверждает, что у нее не было пакета. Якобы пакет принадлежал другой женщине в очереди.

Коллективный иск к "Победе"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Интересы потребителей услуг транспорта, таких как Мария, защищает специальный Союз пассажиров России. По их статистике, эта история не первая. Особенно, если сумки полупустые, но кажутся большими. И в ответ на хитрости авиаперевозчиков клиенты уже придумали свои уловки, как сделать ручную кладь компактной.

"Вам говорят нет, нельзя. Хорошо. Возьмите веревку и перевяжите ее (сумку. – Прим. "Москвы 24"). Она снова станет меньше. И будет влезать в калибратор уже безо всякого сминания", – делится опытом председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

"Я хочу наказать авиакомпанию, – говорит Мария Коваленко. – Потому что ежедневно это происходит с десятками, сотнями людей". По словам девушки, на том рейсе вынужденно переплатили за ручную кладь, превратившуюся в багаж, еще несколько пассажиров. Она уже нашла их и списалась по интернету. Вместе они собираются подать коллективный иск в суд с претензиями к "Победе".