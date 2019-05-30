Талант не спрячешь: как готовят московских школьников к участию во Всероссийской олимпиаде

Собянин увеличил размеры выплат победителям Всероссийской олимпиады школьников. Победители финального этапа получат от 300 до 500 тысяч рублей, призеры – от 150 до 300 тысяч рублей, а члены сборной Москвы, не занявшие призовых мест, – по 100 тысяч рублей. О том, какими возможностями по подготовке ребят к олимпиадам обладают столичные школы и как развивают молодые таланты, – расскажем в нашем материале.
Побеждать можно, учась в любой московской школе
В этом году в заключительном этапе олимпиады участвовали 1717 московских школьников. Из них 204 участника получили дипломы победителя (это более половины всех врученных дипломов победителей) и 739 – дипломы призера. Всех этих ребят ко Всероссийской олимпиаде подготовили 227 школ – это более 40% всех московских школ.
Стоит отметить, что за последние годы более половины столичных школ подготовили хотя бы одного победителя или призера олимпиады. Координировать работу по развитию талантов школам помогает Центр педагогического мастерства (ЦПМ). Здесь подготавливают сборные команды Москвы к участию во всероссийских и международных олимпиадах, а также оказывают методическую поддержку по повышению квалификации учителей.
"Сейчас главным условием победы, ее фундаментом, является честное и массовое проведение школьного этапа олимпиады в каждой школе", – говорит директор ЦПМ Иван Ященко. Удивительно, но еще девять лет назад, в 2010 году, половина школ Москвы не проводила эти этапы. Чаще в "победители" школьного этапа просто записывали отличников и отправляли на следующий этап. Теперь после внедрения электронных систем, этот метод больше не работает. И действительно благодаря новому подходу удалось найти многие таланты. Некоторые из школьников до олимпиады даже имели тройку по предмету, но просто активно им интересовались и в итоге вышли в лидеры.
Сегодня благодаря интернет-технологиям ученики могут получить равный доступ к развитию талантов по любому предмету, даже если такой предмет не изучается в их школе. Например, в ЦПМ есть тренер по китайскому языку (в 2019 году в список предметов ЕГЭ впервые включили китайский язык).
В олимпиадах Москва лидирует по многим предметам, но долгое время отставала по робототехнике и только сейчас начинает нагонять и опережать другие регионы. Робототехника пока не выделена как отдельный предмет и в олимпиаду включена в виде отдельной номинации. Сюда входит инженерное дело, математика, программирование и другие направления. По словам Ященко, в ЦПМ особенно гордятся победами в физике, математике, химии и биологии – наиболее востребованных и перспективных в "умном" городе предметах.
Интеграция с городом
Развитие талантов школьников происходит не только на базе ЦПМ, но и с активным участием столичных школ и площадок города. Так, три года назад появился проект под названием "Кружок чемпионов", где выпускники возвращаются в родную школу и ведут кружки по разным предметам в тандеме с учителем. Там школьники знакомятся с олимпиадным миром и новым форматом получения знаний. На сегодняшний день в Москве открыто более пяти тысяч таких кружков.
Центр педагогического мастерства объединяет и координирует все ресурсы города для развития талантов школьника. В интересах развития учеников с помощью массовых мероприятий включаются в работу ведущие вузы, научные институты, музеи. Помогают и городские проекты в столичных школах: "Академический класс", "Медицинский класс", "Математическая вертикаль", кадетские классы и курчатовские проекты. "Все это работает на то, что школьник получает прекрасное базовое образование и интерес к познанию. И уже из проявивших себя на олимпиадах ребят мы, как бриллианты из алмазов, делаем супертоповых победителей", – делится директор ЦПМ.
Победители олимпиад без экзаменов поступают в выбранный вуз. Также, помимо финансовой поддержки мэра Москвы, все победители имеют право участвовать в конкурсе на получение президентской стипендии в размере 20 тысяч рублей на все время обучения. После окончания университета такие студенты очень востребованы: одни становятся успешными учеными, другие уходят в бизнес, в зависимости от предмета.
Победитель и призер всероссийских школьных олимпиад Глеб Дубинин участвует в олимпиадах со второго класса, только раньше были LEGO-конструкторы, а теперь – серьезная робототехника. Его напарником по команде выступает Сергей Чуприков, он выполняет роль механика, а Глеб – программиста. На международный этап олимпиады ребята поедут в Австралию, а пока оттачивают свое мастерство в Центре педагогического мастерства и дома. Глеб уже сделал дома "умную" комнату, которой он управляет с помощью голоса.
Глеб и Сергей, представляющие команду из России, твердо настроены победить кого-нибудь из иностранцев на международном этапе по футболу роботов. Самыми сильными конкурентами они считают японцев и немцев.
А мы напоминаем москвичам, что осенью начнется новый сезон олимпиад, в которых сможет принять участие каждый школьник. Попробовать свои силы и посмотреть олимпиадные задания прошлых лет можно на сайте http://mos.olimpiada.ru/.