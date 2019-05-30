Талант не спрячешь: как готовят московских школьников к участию во Всероссийской олимпиаде

Собянин увеличил размеры выплат победителям Всероссийской олимпиады школьников. Победители финального этапа получат от 300 до 500 тысяч рублей, призеры – от 150 до 300 тысяч рублей, а члены сборной Москвы, не занявшие призовых мест, – по 100 тысяч рублей. О том, какими возможностями по подготовке ребят к олимпиадам обладают столичные школы и как развивают молодые таланты, – расскажем в нашем материале.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Побеждать можно, учась в любой московской школе

В этом году в заключительном этапе олимпиады участвовали 1717 московских школьников. Из них 204 участника получили дипломы победителя (это более половины всех врученных дипломов победителей) и 739 – дипломы призера. Всех этих ребят ко Всероссийской олимпиаде подготовили 227 школ – это более 40% всех московских школ.

Стоит отметить, что за последние годы более половины столичных школ подготовили хотя бы одного победителя или призера олимпиады. Координировать работу по развитию талантов школам помогает Центр педагогического мастерства (ЦПМ). Здесь подготавливают сборные команды Москвы к участию во всероссийских и международных олимпиадах, а также оказывают методическую поддержку по повышению квалификации учителей.

"Сейчас главным условием победы, ее фундаментом, является честное и массовое проведение школьного этапа олимпиады в каждой школе", – говорит директор ЦПМ Иван Ященко. Удивительно, но еще девять лет назад, в 2010 году, половина школ Москвы не проводила эти этапы. Чаще в "победители" школьного этапа просто записывали отличников и отправляли на следующий этап. Теперь после внедрения электронных систем, этот метод больше не работает. И действительно благодаря новому подходу удалось найти многие таланты. Некоторые из школьников до олимпиады даже имели тройку по предмету, но просто активно им интересовались и в итоге вышли в лидеры.

Иван Ященко. Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сегодня благодаря интернет-технологиям ученики могут получить равный доступ к развитию талантов по любому предмету, даже если такой предмет не изучается в их школе. Например, в ЦПМ есть тренер по китайскому языку (в 2019 году в список предметов ЕГЭ впервые включили китайский язык).



Иван Ященко директор Центра педагогического мастерства На региональном заключительном этапе мы собираем ребят со всего города на специальные профильные семинары, выездные сборы. Подключаем к работе специалистов ведущих вузов, научных институтов, которые не просто помогают ученикам подготовиться, но и делятся с ними своей любовью к предмету.

В олимпиадах Москва лидирует по многим предметам, но долгое время отставала по робототехнике и только сейчас начинает нагонять и опережать другие регионы. Робототехника пока не выделена как отдельный предмет и в олимпиаду включена в виде отдельной номинации. Сюда входит инженерное дело, математика, программирование и другие направления. По словам Ященко, в ЦПМ особенно гордятся победами в физике, математике, химии и биологии – наиболее востребованных и перспективных в "умном" городе предметах.

Интеграция с городом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Развитие талантов школьников происходит не только на базе ЦПМ, но и с активным участием столичных школ и площадок города. Так, три года назад появился проект под названием "Кружок чемпионов", где выпускники возвращаются в родную школу и ведут кружки по разным предметам в тандеме с учителем. Там школьники знакомятся с олимпиадным миром и новым форматом получения знаний. На сегодняшний день в Москве открыто более пяти тысяч таких кружков.



Артем Шишов руководитель Ассоциации победителей олимпиад Каждый ребенок может прийти к олимпиадному тренеру-выпускнику и получить необходимые знания в начальной подготовке к олимпиаде, а ЦПМ уже подхватывает ребят и ведет к дальнейшему региональному заключительному этапу. Это совместная работа со школой, и вкупе мы показываем хороший результат.

Недавно завершилась олимпиада "Готов к жизни в умном городе", где 30 тысяч учеников стали победителями и призерами. Одно из заданий было открытым, в нем ребята должны были дать свои предложения по развитию портала госуслуг Москвы. Самые интересные предложения уже пошли в работу.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр педагогического мастерства объединяет и координирует все ресурсы города для развития талантов школьника. В интересах развития учеников с помощью массовых мероприятий включаются в работу ведущие вузы, научные институты, музеи. Помогают и городские проекты в столичных школах: "Академический класс", "Медицинский класс", "Математическая вертикаль", кадетские классы и курчатовские проекты. "Все это работает на то, что школьник получает прекрасное базовое образование и интерес к познанию. И уже из проявивших себя на олимпиадах ребят мы, как бриллианты из алмазов, делаем супертоповых победителей", – делится директор ЦПМ.



Иван Ященко директор Центра педагогического мастерства Мы приглашаем участвовать в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников любого ученика, независимо от школьной оценки. У нас есть огромное количество примеров, где троечник обыгрывает отличника на олимпиаде.

Победители олимпиад без экзаменов поступают в выбранный вуз. Также, помимо финансовой поддержки мэра Москвы, все победители имеют право участвовать в конкурсе на получение президентской стипендии в размере 20 тысяч рублей на все время обучения. После окончания университета такие студенты очень востребованы: одни становятся успешными учеными, другие уходят в бизнес, в зависимости от предмета.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Одна из уникальных олимпиад называется "Парки. Музеи. Усадьбы", она проходит в течение всего учебного года. Целый класс с учителем или семья с ребенком могут через сайт выбрать музей, парк или усадьбу, затем посетить это место и ответить на вопросы олимпиады. Победители соревнуются в финальной призовой игре в одном из районов города. Это позволяет получать новые знания одновременно с удовольствием от прогулок по любимому городу. В этом году в рамках олимпиады москвичи посетили музеи, парки и усадьбы 860 тысяч раз.

Победитель и призер всероссийских школьных олимпиад Глеб Дубинин участвует в олимпиадах со второго класса, только раньше были LEGO-конструкторы, а теперь – серьезная робототехника. Его напарником по команде выступает Сергей Чуприков, он выполняет роль механика, а Глеб – программиста. На международный этап олимпиады ребята поедут в Австралию, а пока оттачивают свое мастерство в Центре педагогического мастерства и дома. Глеб уже сделал дома "умную" комнату, которой он управляет с помощью голоса.



Глеб Дубинин (слева) и Сергей Чуприков (справа). Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Глеб Дубинин победитель всероссийских школьных олимпиад Я могу, например, лежать на кровати и сказать вслух: "Мне очень жарко", – тогда прикроется окно. Можно голосом включить свет, музыку или фильм. А сейчас мы с папой начали думать, как сделать "умный" дом на даче.

Глеб и Сергей, представляющие команду из России, твердо настроены победить кого-нибудь из иностранцев на международном этапе по футболу роботов. Самыми сильными конкурентами они считают японцев и немцев.

А мы напоминаем москвичам, что осенью начнется новый сезон олимпиад, в которых сможет принять участие каждый школьник. Попробовать свои силы и посмотреть олимпиадные задания прошлых лет можно на сайте http://mos.olimpiada.ru/.