Нутрициолог рассказала, какой кофе наименее вреден

Немногим более 20 лет назад кофе в Москве не был популярен. Первые кофейни стали открываться в конце прошлого века, а сегодня бодрящий напиток продается на каждом углу. Пить кофе по дороге на работу стало данью моды, а некоторые утонченные барышни порой заменяют обед чашкой латте или капучино. Специалист по здоровому питанию объяснила Москве 24, чем грозит жителям столицы эта милая привычка.

Объем имеет значение

Специалисты по здоровому питанию считают, что мода на кофе набирает обороты не на пустом месте. "Например, по результатам исследования о роли кофе в здоровье человека, проведенного в 2017 году, ученые пришли к выводу, что употребление кофе способствует снижению смертности. После этого появилось много статей с броскими заголовками, например "3 чашки кофе в день продлевают жизнь". Однако никто не учитывает тот факт, что в исследовании употребление напитка исчислялось в кофейных чашках, емкость которых не больше 70 миллилитров. Между тем в обычной жизни люди пользуются посудой емкостью от 100 до 400 миллилитров, кто-то пьет кофе растворимый, а кто-то фильтрованный", – отмечает нутрициолог, чемпионка России по боди-фитнесу Мария Розанова.

По словам специалиста, кофе содержит более 1 000 активных веществ. Но сильнее всего на наш организм влияют кофеин, хлорогеновая кислота, полифенолы и дитерпены.

Химия и жизнь

"Кофеин создает иллюзию прилива сил, а через час дает обратный эффект.

Так происходит из-за того, что под его воздействием организм начинает расходовать "резервные" запасы энергии, которые хранятся на случай экстремальных нагрузок. Но усталость быстро вернется и даже усилится", – предостерегает Мария Розанова.

"Хлорогеновая кислота и полифенолы увеличивают растворимость кофеина и являются важными модуляторами вкуса. При разумном употреблении этих веществ никаких побочных эффектов не бывает, но в большом количестве хлорогеновая кислота вызывает тошноту, головные боли и учащенное сердцебиение", – предупреждает Розанова.

"Дитерпены – это биологически активные вещества, к ним относятся кафестол и кавеол. Зачастую они провоцируют повышение холестерина в крови: в большей степени – кафестол, в меньшей – кавеол", – комментирует нутрициолог.



Мария Розанова нутрициолог, чемпионка России по боди-фитнесу При регулярном и избыточном употреблении кофе это может стать причиной атеросклероза – формирования бляшек в сосудах.

По словам Марии Розановой, сколько этих веществ содержится в напитке, зависит от вида кофе и способа его приготовления. "Например, эспрессо содержит много кофеина и хлорогеновой кислоты. В растворимом кофе мало кофеина. В фильтрованном – меньше дитерпенов. Чтобы идеально оценить вред или пользу кофе для здоровья существует показатель – кофейная единица. Потребление 2–4 КЕ (кофейных единиц) в сутки взрослым здоровым человеком можно считать безвредным. Например, в 30 миллилитрах эспрессо – 0,7 кофейной единицы. В капучино емкостью 354 миллилитров – 1,4 КЕ.

Кому вредно?

Мария Розанова подчеркивает, что в лечебной диетологии есть противопоказания употребления кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении и других проблемах со здоровьем. Специалист также отмечает, что популярный напиток отрицательно влияет на кожу и даже способствует прибавке веса.

"Наши ферменты не знают, что делать с едой из чужой местности, а ген, который метаболизирует кофеин, не очень активен у россиян по сравнению с бразильцами, на родине которых растет кофе. Поэтому российские любители ароматного напитка получают лишнюю нагрузку на печень, у них страдает выделительная система, а это отражается на состоянии кожи. Кроме того, играет роль качество кофе и его состав. На кухни москвичей попадают отнюдь не те зерна, которые утром были собраны и обжарены в Бразилии. Зерна проходят специальную обработку, а перед фасовкой в них добавляют химические компоненты, чтобы в продукте не развивались бактерии и грибы".

Только не с молоком

Фото: Москва 24

Кофе с густой шапкой молочной пены – любимый напиток стильных москвичек. Латте, макиато и капучино, следуя моде, выбирают даже те, кто не очень любит вкус кофе. Однако специалист предостерегает именно от таких напитков.

"Сейчас модно предлагать кофе с сухим молоком, сливками, сахаром. Такой напиток вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника. В итоге иммунитет ослабевает и становится не готовым к борьбе с чужеродными вирусами и бактериями. А при проблемах с выделительной системой страдает кожа. Если мы добавим в кофе молоко, сливки, сахар или подсластитель, изменится пищевая ценность напитка, увеличится содержание белков, жиров и углеводов. Чем больше молока, тем меньше антиоксидантной активности. Поэтому, конечно же, лучше выбирать напиток как можно проще, без добавок и высокой концентрации самого кофеина: это американо, причем без сахара", – комментирует Мария Розанова.