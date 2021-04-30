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Нутрициолог рассказала, какой кофе наименее вреден

Латте, капучино или американо? Какой кофе наименее вреден
общество еда эксклюзив

Немногим более 20 лет назад кофе в Москве не был популярен. Первые кофейни стали открываться в конце прошлого века, а сегодня бодрящий напиток продается на каждом углу. Пить кофе по дороге на работу стало данью моды, а некоторые утонченные барышни порой заменяют обед чашкой латте или капучино. Специалист по здоровому питанию объяснила Москве 24, чем грозит жителям столицы эта милая привычка.

Объем имеет значение

Фото: depositphotos/Olegkalina

Специалисты по здоровому питанию считают, что мода на кофе набирает обороты не на пустом месте. "Например, по результатам исследования о роли кофе в здоровье человека, проведенного в 2017 году, ученые пришли к выводу, что употребление кофе способствует снижению смертности. После этого появилось много статей с броскими заголовками, например "3 чашки кофе в день продлевают жизнь". Однако никто не учитывает тот факт, что в исследовании употребление напитка исчислялось в кофейных чашках, емкость которых не больше 70 миллилитров. Между тем в обычной жизни люди пользуются посудой емкостью от 100 до 400 миллилитров, кто-то пьет кофе растворимый, а кто-то фильтрованный", – отмечает нутрициолог, чемпионка России по боди-фитнесу Мария Розанова.

По словам специалиста, кофе содержит более 1 000 активных веществ. Но сильнее всего на наш организм влияют кофеин, хлорогеновая кислота, полифенолы и дитерпены.

Химия и жизнь

Фото: depositphotos/Lenets_Tatsiana

"Кофеин создает иллюзию прилива сил, а через час дает обратный эффект.
Так происходит из-за того, что под его воздействием организм начинает расходовать "резервные" запасы энергии, которые хранятся на случай экстремальных нагрузок. Но усталость быстро вернется и даже усилится", – предостерегает Мария Розанова.

"Хлорогеновая кислота и полифенолы увеличивают растворимость кофеина и являются важными модуляторами вкуса. При разумном употреблении этих веществ никаких побочных эффектов не бывает, но в большом количестве хлорогеновая кислота вызывает тошноту, головные боли и учащенное сердцебиение", – предупреждает Розанова.

"Дитерпены – это биологически активные вещества, к ним относятся кафестол и кавеол. Зачастую они провоцируют повышение холестерина в крови: в большей степени – кафестол, в меньшей – кавеол", – комментирует нутрициолог.

При регулярном и избыточном употреблении кофе это может стать причиной атеросклероза – формирования бляшек в сосудах.
Мария Розанова
нутрициолог, чемпионка России по боди-фитнесу

По словам Марии Розановой, сколько этих веществ содержится в напитке, зависит от вида кофе и способа его приготовления. "Например, эспрессо содержит много кофеина и хлорогеновой кислоты. В растворимом кофе мало кофеина. В фильтрованном – меньше дитерпенов. Чтобы идеально оценить вред или пользу кофе для здоровья существует показатель – кофейная единица. Потребление 2–4 КЕ (кофейных единиц) в сутки взрослым здоровым человеком можно считать безвредным. Например, в 30 миллилитрах эспрессо – 0,7 кофейной единицы. В капучино емкостью 354 миллилитров – 1,4 КЕ.

Кому вредно?

Фото: depositphotos/photofriday

Мария Розанова подчеркивает, что в лечебной диетологии есть противопоказания употребления кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, инсулинорезистентности, пониженном давлении и других проблемах со здоровьем. Специалист также отмечает, что популярный напиток отрицательно влияет на кожу и даже способствует прибавке веса.

"Наши ферменты не знают, что делать с едой из чужой местности, а ген, который метаболизирует кофеин, не очень активен у россиян по сравнению с бразильцами, на родине которых растет кофе. Поэтому российские любители ароматного напитка получают лишнюю нагрузку на печень, у них страдает выделительная система, а это отражается на состоянии кожи. Кроме того, играет роль качество кофе и его состав. На кухни москвичей попадают отнюдь не те зерна, которые утром были собраны и обжарены в Бразилии. Зерна проходят специальную обработку, а перед фасовкой в них добавляют химические компоненты, чтобы в продукте не развивались бактерии и грибы".

Только не с молоком

Фото: Москва 24

Кофе с густой шапкой молочной пены – любимый напиток стильных москвичек. Латте, макиато и капучино, следуя моде, выбирают даже те, кто не очень любит вкус кофе. Однако специалист предостерегает именно от таких напитков.

"Сейчас модно предлагать кофе с сухим молоком, сливками, сахаром. Такой напиток вызывает процесс брожения и убивает полезную микрофлору кишечника. В итоге иммунитет ослабевает и становится не готовым к борьбе с чужеродными вирусами и бактериями. А при проблемах с выделительной системой страдает кожа. Если мы добавим в кофе молоко, сливки, сахар или подсластитель, изменится пищевая ценность напитка, увеличится содержание белков, жиров и углеводов. Чем больше молока, тем меньше антиоксидантной активности. Поэтому, конечно же, лучше выбирать напиток как можно проще, без добавок и высокой концентрации самого кофеина: это американо, причем без сахара", – комментирует Мария Розанова.

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Бородина Евгения

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