Врач Медзиновская: до участия в тренде "100 тысяч шагов за день" надо сдать кровь

Россияне решили испытать себя, участвуя в челлендже "100 тысяч шагов за день". Причем огромные расстояния блогеры зачастую пытаются преодолеть без предварительной подготовки. Какими проблемами со здоровьем могут обернуться такие марафоны, разбиралась Москва 24.

"Шла и терпела невыносимую боль"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Для челленджа "100 тысяч шагов за день" блогеры обычно выбирают интересный маршрут и пытаются преодолеть огромное расстояние практически без отдыха. Те, кто попробовал, признаются: выполнить популярное в Сети задание не так просто, как кажется на первый взгляд.

К примеру, Марат из Башкирии рассказал в соцсетях, что на прохождение такого расстояния у него ушли почти сутки.



(друг Марата. – Прим. ред.) начал хромать на 20 тысячах. Вышло около 76 километров по горам, по лесам. Последние 9 тысяч шагов дались совсем не просто.

Марат блогер Первые мозоли появились еще до 10 тысяч шагов. Вадимначал хромать на 20 тысячах. Вышло около 76 километров по горам, по лесам. Последние 9 тысяч шагов дались совсем не просто.

В отличие от Марата, москвичка Наталья вместо гор и лесов выбрала более простой маршрут по городу. Она рассказала в соцсетях, что смогла пройти челлендж за один полный день, но сильнейшую усталость начала чувствовать уже на 50 тысячах шагов.

А вот жительница Москвы Алиса рассказала телеграм-каналу SHOT, что примерно на 30 тысячах у нее появились дикие боли в ногах, которые отдавали в бедра и спину. При этом с каждым километром ей становилось сложнее дышать. В итоге на отметке примерно в 50 тысяч шагов девушка потеряла сознание, после чего прохожие вызвали ей скорую.



пройти такое расстояние за один раз. – Прим. ред. ). Начинается обморок и судороги. Я просто шла и терпела эту невыносимую боль. Ее не описать словами – как будто тебя переломали.

Алиса блогер Это невозможно (). Начинается обморок и судороги. Я просто шла и терпела эту невыносимую боль. Ее не описать словами – как будто тебя переломали.

Также у Алисы долго держалась высокая температура: по ее словам, это могли быть последствия солнечного удара. Как сообщают СМИ, врачи привели девушку в чувства, поставили обезболивающий укол и отпустили домой.

Ничего хорошего?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Расстояние в 100 тысяч шагов – сложное испытание для неподготовленного организма, предупредил в беседе с Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"В первую очередь от непривычной нагрузки будет страдать сердечно-сосудистая система. Из-за перенапряжения может случиться сосудистый коллапс, который приводит к потере сознания", – рассказал эксперт.





Андрей Кондрахин врач-терапевт Лишиться чувств само по себе плохо. А в дополнение к этому во время падения можно получить переломы и травмы, например сотрясение мозга.

Страдать будет и опорно-двигательная система. Неподготовленные мышцы и суставы как минимум начнут болеть, как максимум – потеряют эластичность из-за перенапряжения, огрубеют и в итоге травмируются, подчеркнул Кондрахин.

Врач-терапевт Александра Медзиновская в разговоре с Москвой 24 рекомендовала перед пешим марафоном сдать общий и биохимический анализы крови, чтобы исключить противопоказания к сильным нагрузкам.

"Прежде всего нужно вычеркнуть из анамнеза низкий гемоглобин. Этот белок несет кислород к тканям, и, если его уровень упал, организм не готов к серьезным нагрузкам", – указала специалист.





Александра Медзиновская врач-терапевт В биохимическом анализе крови нужно смотреть на глюкозу. Если показатель будет низким или на нижней границе нормы, это также говорит о том, что организм не готов к таким длительным тренировкам.

Итоговый вердикт о наличии или отсутствии противопоказаний к нагрузкам должен вынести врач, подчеркнула Медзиновская. Также специалист даст рекомендации, как поддерживать организм во время длительной прогулки: например, посоветует изотонический раствор вместо воды или высокобелковые перекусы.

При этом эксперт призвала не вступать в подобные челленджи вообще без подготовки. Чтобы пройти 100 тысяч шагов за день, начинать нужно с мелких достижений – к примеру, 10 тысяч. Постепенное увеличение нагрузки подготовит организм к более длительному испытанию и снизит риски негативных последствий, заключила терапевт.

