Единственная женщина-пожарный в России дала первое интервью после громкого скандала

В СМИ она фигурировала как единственная женщина-пожарный в России. Анна Шпенова – жительница Санкт-Петербурга, мать двоих детей и когда-то сотрудник МЧС. В августе 2018-го, после съемок в клипе певицы Риты Дакоты, она покинула службу, отдав опасной работе почти девять лет жизни. Портал Москва 24 поговорил с Анной, попытался разобраться в деталях "разрыва" и узнать, как живет сейчас одна из самых сильных женщин страны.

"Я не мечтала стать пожарным"

В следующем году Анна Шпенова могла бы отметить юбилей – 10 лет работы в числе пожарных-спасателей. На службу Анна поступила 27 января 2010 года в возрасте 27 лет. До этого, помимо основной "работы мамой 24 часа в сутки", женщина сменила несколько должностей в совершенно другой сфере: от менеджера до главы отдела и помощника руководителя.

"Я не мечтала стать пожарным, так сложилось", – рассказала нам Анна. В свое время женщина попала в компанию людей, которые являлись сотрудниками службы. И, по словам Шпеновой, рассказы об этой работе впечатлили ее настолько, что впервые зародилась мысль – почему бы и не попробовать?

Мне так хотелось хоть немножечко прикоснуться к этому. В ходе разговора возникла такая фраза, мол, а что тебе мешает. Ну, я и подумала: "Действительно, а что мне мешает?"



В тот же год в пожарной части № 2 города Санкт-Петербурга появился новый, можно сказать, не совсем стандартный сотрудник. В целом, такого поворота в карьере женщины можно было ожидать. Анна – сержант, офицер в четвертом поколении. "Я думаю, это сработала генетика вне зависимости от пола", – пояснила она и добавила, что в офисе всегда чувствовала, что занимается не тем.



"В пожарно-спасательных подразделениях Государственной противопожарной службы женщин на должностях, связанных с непосредственным тушением пожаров, нет. В свою очередь, на иных должностях, не связанных с тушением пожаров, а также должностях диспетчерского состава и радиотелефонисток, в пожарно-спасательных подразделениях ФПС ГПС работает более 22 тысяч женщин", – рассказали Москве 24 в пресс-службе МЧС России о текущем положении дел в структуре.



Однако работа в пожарной части не была пределом мечтаний Шпеновой, поэтому параллельно со службой Анна поступила в Санкт-Петербургский университет МЧС по направлению "Психология". "Работа была напрямую связана с моим обучением, поэтому я, скажем так, получала опыт", – объяснила женщина.



Для Анны работа пожарным-спасателем стала шансом найти свое место. "У меня появилась возможность не только по-настоящему помогать людям, но и на собственном примере воспитать из своих детей достойных граждан страны", – призналась Шпенова.

"Только спустя три года ко мне начали спокойно поворачиваться спиной"

К вопросу о том, трудно ли женщине быть пожарным, Анна отнеслась скептически. "Это тяжело, и физически, и морально для любого человека", – заявила она. Шпенова настаивает: не стоит говорить о работе спасателем как о мужской и только.

Есть мужчины, которые ничего тяжелее столовой ложки в руках не держали. А есть такие женщины, что далеко не каждый мужик выберет то, что они делают.



При этом Анна отметила, что не является феминисткой и не считает, что все женщины могут выполнять мужскую работу. "Каждый человек по-своему физически развит, у каждого своя генетика, структура психики", – пояснила Шпенова. По ее версии, любая женщина с подходящими параметрами могла бы стать прекрасным спасателем.



Только коллеги Шпеновой поначалу к такой позиции отнеслись с долей скептицизма. "Конечно, меня не сразу приняли", – вспоминает Анна. Мужчины, с которыми начала работать женщина, отнеслись к подобному сотруднику с недоверием. Нет, Анну не держали на задворках и не пытались излишне оберегать. Вместо этого женщине устроили что-то вроде курса молодого бойца: всегда в первых рядах, всегда в деле.

Они думали, сейчас жесткие условия мне устроят, и я скажу: "Все, мальчики, мне хватит, я пошла". Но этого не произошло ни в первый, ни во второй, ни в десятый, ни в двадцатый раз.



Заслужить доверие коллег Анне удалось примерно через три года. "Только спустя это время они на пожарах начали спокойно поворачиваться ко мне спиной, – вспоминает Шпенова. – Это означало, что они знают – я смогу выполнить свои обязанности, и меня не надо контролировать и проверять". Анна несколько раз отметила, что на работе ее никто никогда не "гнобил". Однако с предрассудками в самом начале службы ей столкнуться пришлось.

"В тот момент, в ту секунду я находилась там, где и должна была"

Нельзя разделить все пожары на страшные и не страшные. "Они все разные, и по внешним условиям, и по площади горения, и с точки зрения пострадавших", – рассказала Анна. Опасность преследует спасателей на каждом выезде, если, конечно, горит не мусорный бак. И страх – постоянный компаньон полевых сотрудников МЧС.

Но это страх, который, наоборот, заставляет шевелиться, он обостряет все чувства – слух, зрение. Есть люди, которым страх реально помогает выжить в трудной ситуации, он прибавляет сил.



И после таких опасных кампаний Анну частенько преследовало чувство из разряда: "Как я вообще туда залезла?!". "Последствия почти всегда осознаются только потом, когда проводится разбор полетов", – призналась Шпенова и добавила, что вместе с ним всегда приходит и осознание: все было сделано четко и правильно, ведь спасены человеческие жизни.

Именно такие случаи, а не страх, остаются в памяти. И самой запоминающейся в карьере Анны была история спасения, за которую впоследствии в 2015 году сотрудница пожарной части № 2 получила медаль.



"Горело офисное здание, и в самом дальнем кабинете остались две женщины, – вспоминает Анна. – Так получилось, что вывести их надо было именно мне". Очаг возгорания к тому времени еще не ликвидировали, и сотрудниц компании необходимо было освободить очень быстро. В считанные минуты путь на свободу мог быть отрезан не только для них, но и для самой Анны, которая отправилась на выручку.

"Я увидела их двоих стоя на подоконнике, – продолжила Шпенова. – И когда сказала, что все хорошо, что мы можем идти, они не сдвинулись с места, боялись сделать даже шаг". Договориться с первой женщиной Анне удалось быстро, уже скоро она относительно спокойно прошла сквозь дым наружу, к помощи. Однако с ее коллегой у пожарного возникли сложности. "У нее был шок видимо", – пояснила Анна. И здесь ей очень пригодилось психологическое образование. Путем недолгих уговоров женщину удалось вызволить из горящего здания как раз вовремя.

Этот случай запомнился Анне не только потому, что был одним из наиболее опасных. "Тогда я поняла, что все делаю правильно по жизни", – призналась Шпенова.



Я пошла в пожарную охрану, и в тот момент, в ту секунду я находилась там, где и должна была. Еще я пошла учиться на психолога, и именно это мне очень помогло уговорить женщин выйти оттуда.



За клип "не взяла ни копейки"

Прошло уже больше полугода с тех пор, как Анна оставила службу. Вокруг этого события развернулся большой ажиотаж в СМИ. Началась история с летних съемок единственной женщины-пожарного в музыкальном клипе, а уже в начале осени Шпенова написала заявление "по собственному желанию".



Анна призналась, что с момента увольнения корреспондент Москвы 24 – первый представитель СМИ, с которым она снова согласилась пообщаться. "Я уже пережила эту историю", – объяснила во время беседы Анна, добавив, что общение с журналистами всегда доставляло ей дискомфорт. "Публичность – это не мое", – рассказала женщина, но вспомнить события этого периода, все же, согласилась.

Предложение сняться в клипе Риты Дакоты "Нежность" поступило в начале лета, и в первый раз Анна отказалась, добавив, что не любит участвовать в подобных мероприятиях.



Я старомодная, и когда услышала слово "клип", я подумала, что это что-то непристойное, из ряда вон. То, на что я никогда не соглашусь.



Однако позже с ней снова связались представители певицы и разъяснили идею проекта. "Мне рассказали, что это благотворительный клип в поддержку матерей-одиночек, беременных, и вообще женщин, попавших в тяжелую ситуацию", – передала идею Анна. Сама Рита Дакота на своей странице в Instagram выразила общую мысль своего проекта таким образом: "работающая мать". "Иметь силы, мужество и, наконец, полное право сохранить в себе профессионала, человека с делом жизни и личность", – написала певица.



Тема клипа Анне близка, так как она сама воспитывает двух детей, 14-летнего Ярослава и 12-летнюю Милану, без посторонней помощи. По словам женщины, решение об участии в съемках принималось на семейном совете: Анна и дети вместе все обдумали и приняли положительное решение. Кстати, участие в проекте Дакоты никак не оплачивалось. Шпенова настойчиво отметила, что ни за съемки в клипе, ни за другие фотосессии, интервью, съемки для телеканалов она "никогда не брала ни копейки".

Кстати, сослуживцы отнеслись к сотрудничеству Анны с Дакотой с пониманием, а руководство поддержало и помогло уладить все формальности. В Instagram МЧС после выхода в свет клипа даже появился пост, оповещающий подписчиков о состоявшемся мероприятии. "Единственная женщина-пожарный Санкт-Петербурга снялась в новом клипе певицы Риты Дакоты на песню "Нежность". Друзья, не скупимся на (лайки. – Москва 24)", – гласит подпись под видео Дакоты.

Однако что-то все-таки пошло не так. Осенью многие СМИ писали, что причиной увольнения Анны из структуры стало поведение ее непосредственного начальника. По сообщению 5-tv.ru, после съемок в клипе пришел приказ – перевести Шпенову в другую часть. Однако работа во "Второй" была для Анны условием принципиальным. Дети женщины-пожарного страдают редким заболеванием крови, поэтому все стратегические пункты – и школа, и дом, и больница, и работа матери – находились в шаговой доступности. В случае непредвиденной ситуации помощь своим ребятам Анна могла оказать максимально оперативно. Однако, как сообщалось в СМИ, начальник Шпеновой к ее просьбам не переводить остался глух.

Тогда женщина сообщила корреспонденту издания, что для нее работа полевым пожарным принципиальна, и никаким другим сотрудником в этой структуре она себя не видит. Поэтому выход остался один – уйти самой. Сейчас в беседе с Москвой 24 вспоминать подробности увольнения Анна не захотела. Женщина ограничилась только несколькими словами.

Помимо меня, начал страдать весь личный состав части, и я понимала, по какой причине, и все остальные – тоже. Конечно, никто из пацанов мне ни слова не сказал, не предъявил. Но я посчитала делом чести уйти, просто уйти.



Осенью же издание 5-tv.ru сообщило, что ему удалось связаться с бывшим начальником Шпеновой и узнать его мнение о сложившейся ситуации. На вопросы журналистов офицер ответил: "Она изъявила собственное желание уволиться, все". Сегодня на запрос Москвы 24 отозвалась пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.



"В августе 2018 года Анна Шпенова по собственному желанию покинула Федеральную противопожарную службу. Слухи о том, что ее притесняли, не соответствуют действительности. В клипе она снималась с нашего согласования и содействия, мы вместе прорабатывали сценарий. После этого Анна приняла решение уйти на более спокойную службу. У нас были дружеские взаимоотношения, и никаких претензий к руководству противопожарной федеральной службы она не предъявляла", – сообщил Андрей Литовка, официальный представитель ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.



Рита Дакота также не осталась равнодушной к ситуации и поспешила выразить свое мнение о произошедшем. На своей странице в Instagram певица написала большой гневный пост, в котором затронула и тему "увольнения единственной женщины-пожарного в России", и обвинения в том, что "Нежность" являлась госзаказом МЧС, из-за чего некоторые телеканалы отказали Дакоте в ротации клипа. Но пост певица в скором времени удалила по неизвестным причинам, однако его текст до сих пор хранится в материале портала gubdaily.ru.

"Спасать – это моя миссия"

Кроме поста в Instagram, певица решила помочь найти Анне новую работу. Она говорила об этом в своих блогах, просила неравнодушных присылать ей подходящие вакансии, а в ответ раздавала резюме бывшего пожарного-спасателя.

"Люди откликнулись на призыв. Спасибо им большое", – выразила благодарность в беседе с Москвой 24 Шпенова. Новую работу Анна нашла, но добавила, что "бывших" пожарных не бывает.

Если спасать – это моя миссия, то я буду это делать всегда! А каким способом и в качестве кого – уже не важно.



И сейчас Шпенова действительно спасает – в более спокойной обстановке, на более спокойной службе. В настоящий момент Анна работает по образованию, частным психологом. "Это консультирование, по большей части, в семейных делах, судебных делах, работаю с тем, что касается юридических конфликтов – разводы, раздел имущества, семьи, которые делят детей. Часто работаю и непосредственно с детьми", – рассказала женщина о новых обязанностях.

Она еще раз отметила, что до сих пор помогает людям, но в новом амплуа, в кортом ей более комфортно. Текущая работа имеет несколько плюсов. И главный из них – служба Анны больше не нервирует детей. "Когда они были маленькими, то мало что понимали, – вспоминает Шпенова. – Когда уходила, говорила, что на дежурство, когда возвращалась, говорила, что оно прошло спокойно – на этом все".



Анна никогда не посвящала детей в те опасности, которым ежедневно себя подвергала. Однако Ярослав и Милана росли и со временем стали сами догадываться, что их мама не просто сидит в офисе.

Я заметила, что они стали переживать, когда я на сутках. Если я вдруг не взяла трубку, то все – они будут сидеть и ждать, пока я не перезвоню, не освобожусь. И не важно – на пожаре ли я людей спасаю или просто поехала мусорные баки потушить.



Шпенова отметила, что это было минусом работы спасателем. Ей не нравилось нервировать собственных детей, видеть в их глазах страх. И новая работа, с этой точки зрения, смотрится более выигрышно. Она рассказала Москве 24, что вернулась бы в пожарную часть при определенных условиях, однако добавила, что и с новой профессией она уже не сможет расстаться.

Если бы было другое начальство, я бы продолжала заниматься тем, что люблю. Но я и не перестала бы уже помогать людям в плане психологии. Уже встав на этот путь, окончательно набравшись опыта, я понимаю – это то, к чему я шла все эти годы.

