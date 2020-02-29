Подарки раз в четыре года: как живут люди, родившиеся 29 февраля

2020 год является високосным, поэтому впервые за последние четыре года мы увидим в календаре 29 февраля. Для большинства это просто дополнительный день в году, а для кого-то – день рождения. Счастливчики рассказали Москве 24, как отмечают свой праздник и повлияла ли дата рождения на их жизни.

"В високосный год я вышла замуж"

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Евгения Мных, рожденная 29 февраля, старается раз в четыре года собрать на свой день рождения максимальное количество друзей и родственников. Хотя они и сами в этот день активизируются и стараются уделить имениннице больше внимания. "Бывает, звонят люди, с которыми сто лет не виделась и не общалась, но раз в четыре года они появляются со словами: "Не мог про тебя не вспомнить!" – улыбается Евгения.





Евгения Мных Когда люди узнают, что у меня день рождения 29 февраля, говорят: "Бедная, не повезло!" Я удивляюсь: в чем не повезло?

По словам Евгении, особенно активно реагируют в местах, где нужно заполнять документы с указанием ФИО и даты рождения. Видя особенную дату, удивляются абсолютно все. Кто-то сожалеет, кто-то восторгается, но всем интересно, как девушка отмечает свой день рождения.

Обычно Евгения празднует 28 февраля, потому что для нее важно отметить именно в феврале. И все же високосный год она ждет с особенным нетерпением. "Многие его боятся, а я, наоборот, его всегда жду. В прошлый високосный год я вышла замуж. Может, в этом году повезет с ребенком. Еще через четыре можно родить второго", – смеется Евгения.

В магию чисел и приметы девушка не верит, но есть в ее жизни одно интересное совпадение. У ее мужа Андрея на работе есть коллега с таким же именем Андрей. И его жена также родилась 29 февраля.

"Где моя дата на календаре?"

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Елена Колчина – мама троих детей, двух девочек и мальчика. Средний сын Даниил должен был родиться в начале марта, и Елена даже не предполагала, что роды случатся 29 февраля. Женщина вспоминает, как многие беременные, у которых срок был уже на пределе, всеми силами старались родить 28-го, чтобы не попасть на особенное число. Кто-то даже вызывал роды, лишь бы не родить 29-го.

В итоге это число сыграло в жизни Елены и ее сына не лучшую роль. По словам женщины, в этот день все врачи праздновали високосную дату и не уделили ее родам должного внимания, сын родился с диагнозом ДЦП. "Поэтому 29 февраля не сильно хорошо повлияло на его жизнь", – говорит Елена.

Тем не менее с годами семья научилась принимать ситуацию как есть. У Даниила сохранился интеллект, поэтому сейчас он развивается и занимается хоккеем, пусть и немного в необычном формате – на санях. Кстати, мальчик играет под номером 7, который также был выбран с учетом чисел, благоприятных для людей, рожденных 29 февраля.

Обычно день рождения Даниила семья отмечает первого марта, а раз в четыре года устраивают ему настоящий, грандиозный праздник.





Елена Колчина мама Даниила Раньше он спрашивал, где моя дата на календаре? 28 февраля говоришь, что день рождения завтра, а первого марта – уже прошел. Его это как-то задевало.

Родители Даниила хотели верить, что сын развивается медленнее, потому что нужно считать по настоящим датам рождения, считая четыре года за один. "Мы думали, вот он родился 29 февраля, поэтому ходить не может. Когда ему исполнится два года по настоящим дням рождения (то есть восемь обычных лет), то он у нас пойдет", – говорит Елена.

В этом году Даниилу исполняется 12 лет, а по високосным годам – только три. В подарок мальчик получит долгожданный новый телефон. Отмечать планируют с размахом, с хоккейной командой, друзьями и родственниками, ведь следующий большой день рождения только через четыре года.

"Подарки раз в четыре года"

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Кристина Алмазова тоже помнит свои детские обиды и претензии к маме, почему ее даты рождения нет в календаре? Тогда родители пытались привнести какое-то волшебство в этот день, сделать его особенным для дочери. В детстве праздник отмечали 28 февраля, но, став взрослой, Кристина решила перенести его на март из-за поверья, что раньше времени день рождения отмечать нельзя.

Вместе с Кристиной 29 февраля в роддоме появились на свет еще двое мальчиков. Уже будучи школьниками, они узнали друг о друге, познакомились и стали общаться. Сейчас Кристина сама стала мамой и особого внимания уникальной дате не уделяет, но еще помнит, как с размахом отметила свое 20-летие. Тогда она накопила денег, которые редко водились у студентов, и пригласила лучших друзей в мексиканский ресторан. "Эмоционально то 29 февраля очень запомнилось: нищие студенты отпраздновали день рождения на широкую ногу", – вспоминает девушка.





Кристина Алмазова Муж, когда узнал, что у меня день рождения 29 февраля, обрадовался, что подарки можно дарить раз в четыре года.

Друзья над такой датой немного подшучивают и предлагают праздновать два дня подряд – с 28 февраля по первое марта: "Гулять так гулять!" Кстати, дочь Кристины тоже родилась в особенный день, пятницу 13-е. Магия чисел в этой семье явно присутствует. И каждый високосный год Кристина настраивает себя на то, что он будет особенным. "Стараюсь более позитивно мыслить. Думаю, что в високосный год что-то должно произойти, надо себя подготовить, изменить в лучшую сторону", – рассказала Кристина.

"Хорошая причина собраться вместе"

Фото: предоставлено героем материала

Гергей Стюарт работает управляющим директором рекрутинговой компании в Москве, но в этом году 29 февраля летит к маме в Лондон, чтобы отпраздновать ее 64-летие. "Раз в четыре года происходит самая большая вечеринка в нашей семье. В этот день вместе у нас собирается даже больше народа, чем на Рождество или Новый год", – говорит Гергей.

В этом году вечеринка продлится целых два дня, приедут родственники из пяти разных стран. Гергей везет гостинцы из России: икру и водку. Гостей будет много, поэтому придется спать во всех свободных уголках дома.





Гергей Стюарт Обычно мама готовит и организовывает все праздники. 29 февраля – это редкая возможность, когда мы можем сделать что-то для нее.

Юдит, мама Гергея, не склонна к суевериям и не считает, что дата как-то может повлиять на ее жизнь. При этом каждый год на торт ставятся свечки по количеству настоящих дней рождения, выпавших на 29 февраля. Поэтому в свое 64-летие Юдит увидит на торте 16 свечек.

Гергей признается, что в его жизни также отсутствует магия чисел и другие предрассудки. "У меня нет никаких суеверий, что надо носить одни и те же носки на удачный день или что-то в этом роде, – говорит мужчина. – Для нас 29 февраля – это хорошая причина собрать всех в одном месте, повод, чтобы люди потратили свое время и деньги на билеты. Чтобы семья воссоединилась".