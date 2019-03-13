Как живут люди, поменявшие фамилию, имя и отчество

По данным управления ЗАГС города Москвы, за прошедший год в столице было зарегистрировано более девяти тысяч записей актов о перемене имени. Одни меняют фамилию в связи с семейным положением, другие – по собственному желанию. Три москвича, решившие взять новое имя или фамилию в сознательном возрасте, рассказали порталу Москва 24, почему это сделали и как поменялась их жизнь после.

Алексей Атляузов: продолжил вымирающую фамилию рода

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Идея поменять фамилию и отчество мне пришла лет в восемь. Получилось так, что своего отца я никогда не знал, поэтому фамилия для меня всегда была чужой. Мама говорила, что в свидетельство о рождении она хотела записать свою девичью, но в роддоме это запретили.

С детства у меня уже была какая-то внутренняя установка и непонимание, почему я ношу фамилию отца, которого никогда в жизни не видел? Даже в школе, когда учителя вызывали к доске, эта фамилия мне не нравилась. Дополнительным негативным фактором стало то, что такую же фамилию носил один актер, с которым меня постоянно сравнивали, это было не особо приятно. Так, еще будучи учеником младших классов, я сообщил родителям (маме и отчиму) о том, что хочу поменять фамилию и отчество. Они были не против, только пришлось подождать до 18 лет, чтобы это сделать.

Фото: предоставлено героем статьи

Новую фамилию я стал выбирать, увлекшись изучением своей родословной, это было классе в девятом-десятом. Среди родственных прабабушек и прадедушек я нашел четыре фамилии, из которых можно было выбрать. Три фамилии оказались достаточно широко распространены, поэтому я не стал их рассматривать и взял фамилию прадеда (по деду) – Атляузов. Она довольно редкая, а уж если встречается, то это, скорее всего, родственники. Кстати, когда изучал родословную, нашел интересный факт: у прадеда были два брата, которые погибли во Второй мировой войне, об этом не знал даже родной дед. Я обнаружил это через поисковики с данными об участниках войны.

Против смены фамилии выступала бабушка, потому что с дедом на тот момент они разошлись. Она хотела, чтобы я взял ее девичью фамилию. Но я такой человек, что если что-то решил, то переубедить меня очень сложно. А вот отчество я взял отчасти по имени бабушкиного отца, моего прадеда Алексея, ну и отчасти по своему имени. Стал Алексеем Алексеевичем, другие отчества и не рассматривал.

В московском ЗАГСе изменения в паспорте и свидетельстве о рождении оформили в течение недели. На месте сотрудник спросил, по какой причине я это делаю. Я ответил, что хочу взять фамилию деда – больше вопросов не было. На новое ФИО я перестроился довольно быстро, хотя еще какое-то время при заполнении документов на автомате, отвлекшись, мог написать старые фамилию и отчество. Хотя в соцсетях я поменял их уже за три-четыре года до официальной смены в паспорте.

После этого кардинально в жизни особо ничего не изменилось, но появилось моральное удовлетворение. Можно сказать, предыдущей фамилии я стеснялся, а сейчас эту ношу с гордостью. Присутствует и гордость за деда. Внутри я жду каких-то перемен к лучшему, хотя понимаю, что от себя не убежишь. Но все же со старой фамилией было ощущение, будто носишь чужую вещь и понимаешь, что она чужая.

Яна Фельтман: взяла более звучную фамилию бабушки

Фото: предоставлено героем статьи

Идея смены фамилии ко мне пришла лет в 16-17, когда я заканчивала школу. Финальное решение созрело уже к 20 годам – тогда я и сделала это официально.

Моя предыдущая фамилия была Тарханова. Как только ее ни коверкали учителя в школе: начиная c "Таракановой" и заканчивая другими странными вариациями, что всегда было не очень приятно. Фамилия мне не нравилась уже просто по произношению. Когда в школе вызывали к доске, она порождала плохие ассоциации. При написании на английском (Tarkhanova) в ней тоже постоянно допускали ошибки и неправильно ставили ударение.

Еще один момент, который не давал покоя: как фамилия воспринималась с точки зрения национальной окраски. У моего отца – грузино-еврейские корни и фамилия изначально грузинская, но, например, люди из Дагестана считали, что это дагестанская фамилия, из Чечни – что она чеченская. Все эти споры и ассоциации мне не очень нравились. Последним фактором стало то, что с папой у меня никогда не было близких отношений, поэтому я решила сменить фамилию. Если бы у меня была мамина фамилия, я никогда бы это не сделала.

Выбор новой пал на фамилию бабушки по папиной линии – Фельтман. Она короткая и нравилась мне со школы. Уже позже я с удивлением заметила, что использовала ее для наименования первых почтовых ящиков (e-mail) и никнеймов в интернете еще задолго до официальной смены. Плюс она привлекательна, потому что обладает более европейским звучанием.

Фото: предоставлено героем статьи

К этой новости папа отнесся спокойно, а у бабушки реакция была скорее негативная: во-первых, ей было обидно за папу, а во-вторых, в свое время она, нося еврейскую фамилию, мечтала поскорее выйти замуж, чтобы ее сменить. Ей тяжело было понять, что в современной России людям по большей части все равно, и тебя никто не будет третировать из-за фамилии по национальному признаку.

Кстати, моя мама тоже поменяла имя и фамилию уже в зрелом возрасте, буквально два года назад. До меня в семье была традиция называть девочек либо Лидой, либо Галей, через поколение. Бабушка хотела назвать дочь Викторией, но не дали родственники. А маму это имя всю жизнь тяготило, она считала, что у всех Галин тяжелая судьба. С учетом этих факторов и любви к имени Вика, которое изначально хотела дать ей бабушка, мама решилась поменять имя Галина на Викторию, несмотря на страх быть непонятой окружающими.



Наверное, это какая-то чисто психологическая штука, потому что, если рассуждать здраво, со сменой фамилии ничего в жизни не должно произойти. Но теперь мне кажется, что стало больше везти, мне больше что-то удается.

С переменой случилась еще одна юморная вещь: я стала находить деньги. Мама все время смеется, что это из-за еврейской фамилии, но я действительно все время нахожу деньги в карманах своих старых курток, пальто, штанов, которые я не носила 10 лет, – просто везде. Какие-то заныканные деньги, о которых уже и не помню, что я их туда клала. Это уже на уровне семейной шутки.

Сейчас я вообще никак не ассоциирую себя с прежней фамилией, даже нет ощущения, что эта фамилия когда-то каким-то образом ко мне относилась. Пока не собираюсь ее менять и при замужестве, настолько сейчас комфортно себя ощущаю. Да и мужа специально с такой фамилией искать не собираюсь, хотя у нас бывали шутки на работе, что наш коллега-однофамилец – это мой бывший муж.

Радомир Перунов: прошел обряд имянаречения

Сейчас я представляюсь всем как Радомир или кратко – Рада, Рад. Хотя на старое имя все равно до сих пор откликаюсь, потому что просто невозможно людям каждый раз объяснять: "Будьте добры, называйте меня моим настоящим именем". Несколько раз я сказал, но им привычнее по-старому, поэтому мне приходится откликаться.

Когда знакомые узнают, что я сменил имя, у них появляется много вопросов: в чем дело, почему и как так? Им просто страшно, ведь социум не всегда готов принять такие перемены. Но во мне многое изменилось: если раньше был ребенком, который играл в мячик, то теперь стал взрослым мужчиной с бородой. Моя жизнь разделилась на "до" и "после", и очень сильно поменялся внутренний мир, хотя во внешней жизни все практически осталось так же.

Помню, когда мне было еще лет пять, я осознал свое имя и фамилию. Как-то стоял перед зеркалом, произнес имя вслух и сказал, что изменю его. Затем произнес фамилию и тоже решил ее изменить. В тот момент рядом находилась мама, она, как обычно, сказала, что "все это глупости, перестань". Но я уже тогда был точно уверен, что сделаю это.

Повзрослев, я стал увлекаться темой язычества и относить себя к староверам. Годам к 18 пришло осознание, что свое старое имя я не понимал, не мог его расшифровать. Оно не имело для меня никакого смысла и значения, было каким-то чужеродным. Все-таки не я его выбирал.

Старое имя не могло мне нравиться в принципе, потому что оно негативно ассоциировалось со школой и с учителями, которые на меня там срывались. Этот мерзкий голос и крик, когда тебя называют "тем" именем. Меня просто передергивало, когда во время скандалов и воплей, даже дома, постоянно произносили это слово, снова и снова, и мое имя непрерывно звучало параллельно с истериками. Даже когда ко мне кто-то спокойно обращался по старой фамилии, это было настолько неприятно, что хотелось его уничтожить. Думаю, это все идет из детства.

Официально имя в паспорте я не менял, но прошел обряд имянаречения в Подмосковье. Для меня это гораздо сильнее "бумажки". По большому счету имя я выбрал первое попавшееся, но близкое мне. Имя Радомир я понимаю и могу его расшифровать – это радость мира. Оно для меня более родное, светлое, оно звучит и нравится мне. А новая фамилия образовалась от прозвища Перун, которое мне дали в футбольной команде, где я играл в юношестве. Оно настолько приелось, что решил оставить его в качестве фамилии. Так я стал Радомиром Перуновым.



Ведь столько негативного мне пришлось пережить в школьное время, да и в вузе потом были сложности. Этот человек был никто. Но я стал сражаться, прошел многие испытания и теперь ощущаю себя абсолютно новой личностью.

Со сменой имени я также стал вегетарианцем и занялся творчеством. Начал раскрывать в себе новые грани, сейчас учусь звукорежиссуре, а также хочу стать блогером и собираю команду. Возможно, официально в паспорте я тоже изменю имя, но сейчас есть обстоятельства, из-за которых пока сделать этого не могу.