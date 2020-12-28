Эксперты дали рекомендации родителям, как организовать каникулы школьников

У школьников по всей России 28 декабря начались двухнедельные зимние каникулы. Если раньше вопрос, как организовать досуг своего ребенка стоял не так остро, то в период пандемии родители задаются им все чаще. Разбираемся, как в новых условиях сделать отдых детей безопасным, интересным, полезным и запоминающимся.
TikTok, семейная викторина и "Майнкрафт"
Учитель английского языка, участник образовательных программ Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Евгений Шаврин порекомендовал для начала узнать у детей, чем они хотят заниматься на каникулах. Об этом он рассказал Москве 24.
"Я такой вопрос задал в своем классе и получил ожидаемые ответы: это видеоигры, книги, но которые им будут интересны без навязывания программы, проявления себя через разного рода активность", – сказал эксперт.
По словам Шаврина, в своей школе, исходя из потребностей учеников и в условиях рекомендуемой изоляции, они планируют организовать несколько развлечений: конкурс талантов в TikTok, создание макета любой достопримечательности в видеоигре "Майнкрафт" и квест-игра "Языки нашей Родины", где необходимо разгадывать задания, написанные на разных языках народов России.
Дома же педагог советует практиковать семейное чтение, а после – посоревноваться друг с другом в знаниях и провести викторину по книге или на тему Рождества.
Цифровой детокс и физическая активность
По мнению кандидата психологических наук, педагога-психолога АНОО "Областная гимназия им. Е. М. Примакова" Виктории Савенко, на каникулах в условиях пандемии важно правильно организовать режим пользования гаджетами.
"С учетом того, что школьники сейчас большую часть времени проводят за компьютером, на каникулах надо максимально использовать возможность и устроить некий "цифровой детокс", чтобы дети переключились и не истощались лишний раз от большого пребывания перед компьютерами, планшетами", – объяснила эксперт в интервью Москве 24.
Как можно больше времени детям следует проводить на улице, заниматься физическими активностями, поскольку долгое сидение за столом перед компьютером вызывает снижение работоспособности, продуктивности, а также повышает утомляемость, уверена психолог.
Вместе с тем эксперт порекомендовала родителям как можно больше времени проводить с детьми, вспомнить семейные традиции. "Для детей всегда важно чувствовать, что у них есть опора, поддержка. И это хорошо очень проживается в различных ритуалах, традициях, совместных мероприятиях, которые являются такими семейными ценностями", – объяснила Савенко.
Мотивировать на чтение и больше общаться
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с Москвой 24 объяснил, что родителям во время зимних каникул следует организовать познавательную деятельность для своих детей.
"Провести прогулки, экскурсии, прогуляться по паркам, чтобы дети побольше были на воздухе и побольше посмотрели окружающий мир, естественно, с соблюдением всех санитарных норм. От этого дети не заболеют, но приобретут больше энергии, знаний, потому что они расспрашивают, откуда что появилось", – пояснил он.
Кроме того, специалист подчеркнул, что в каникулы не стоит заставлять детей читать. "Тех, кто постарше, нужно подталкивать к чтению, очень грамотно подсовывать интересные книги разных авторов. Лучше бы это делать так, чтобы чтение было не в электроном виде, а именно в бумажном формате, чтобы ребенок взял в руки эту книгу с иллюстрациями, полистал, вчитался", – порекомендовал Комков.
Тех, кто учится в начальной школе и только вступает в образовательный мир, важно заинтересовать. "Папа или мама сами садятся и начинают читать рассказ, сказку, втягивают ребенка, делают анонс. Если ребенку интересно, то говорят ему, чтобы дальше он это делал сам", – объяснил эксперт.
Такой педагогический прием работает безотказно, подытожил собеседник Москвы 24.