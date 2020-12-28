Эксперты дали рекомендации родителям, как организовать каникулы школьников

У школьников по всей России 28 декабря начались двухнедельные зимние каникулы. Если раньше вопрос, как организовать досуг своего ребенка стоял не так остро, то в период пандемии родители задаются им все чаще. Разбираемся, как в новых условиях сделать отдых детей безопасным, интересным, полезным и запоминающимся.

TikTok, семейная викторина и "Майнкрафт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Учитель английского языка, участник образовательных программ Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Евгений Шаврин порекомендовал для начала узнать у детей, чем они хотят заниматься на каникулах. Об этом он рассказал Москве 24.

"Я такой вопрос задал в своем классе и получил ожидаемые ответы: это видеоигры, книги, но которые им будут интересны без навязывания программы, проявления себя через разного рода активность", – сказал эксперт.

По словам Шаврина, в своей школе, исходя из потребностей учеников и в условиях рекомендуемой изоляции, они планируют организовать несколько развлечений: конкурс талантов в TikTok, создание макета любой достопримечательности в видеоигре "Майнкрафт" и квест-игра "Языки нашей Родины", где необходимо разгадывать задания, написанные на разных языках народов России.

Дома же педагог советует практиковать семейное чтение, а после – посоревноваться друг с другом в знаниях и провести викторину по книге или на тему Рождества.

Цифровой детокс и физическая активность

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По мнению кандидата психологических наук, педагога-психолога АНОО "Областная гимназия им. Е. М. Примакова" Виктории Савенко, на каникулах в условиях пандемии важно правильно организовать режим пользования гаджетами.

"С учетом того, что школьники сейчас большую часть времени проводят за компьютером, на каникулах надо максимально использовать возможность и устроить некий "цифровой детокс", чтобы дети переключились и не истощались лишний раз от большого пребывания перед компьютерами, планшетами", – объяснила эксперт в интервью Москве 24.

Как можно больше времени детям следует проводить на улице, заниматься физическими активностями, поскольку долгое сидение за столом перед компьютером вызывает снижение работоспособности, продуктивности, а также повышает утомляемость, уверена психолог.





Виктория Савенко кандидат психологических наук Каникулы – время для собственных решений, для какой-то продуктивной скуки, когда ребенку нечем заняться, чаще всего рождается творчество. Если организовать его график полностью, даже без гаджетов, но забить его всякими культурными мероприятиями, вот этого места для творчества не останется, а это очень важно для того, чтобы развивать креативность и желание размышлять, искать себя и самому учиться себя организовывать.

Вместе с тем эксперт порекомендовала родителям как можно больше времени проводить с детьми, вспомнить семейные традиции. "Для детей всегда важно чувствовать, что у них есть опора, поддержка. И это хорошо очень проживается в различных ритуалах, традициях, совместных мероприятиях, которые являются такими семейными ценностями", – объяснила Савенко.

Мотивировать на чтение и больше общаться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с Москвой 24 объяснил, что родителям во время зимних каникул следует организовать познавательную деятельность для своих детей.

"Провести прогулки, экскурсии, прогуляться по паркам, чтобы дети побольше были на воздухе и побольше посмотрели окружающий мир, естественно, с соблюдением всех санитарных норм. От этого дети не заболеют, но приобретут больше энергии, знаний, потому что они расспрашивают, откуда что появилось", – пояснил он.





Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования Самое главное в этот период – как можно больше общаться с ребенком и разговаривать на разные темы. За период ситуации с пандемией дети были почти лишены важного элемента – общения со сверстниками и порой даже общения с родителями, потому что не все они были в домашнем режиме, режиме удаленки, а сейчас почти все дома.

Кроме того, специалист подчеркнул, что в каникулы не стоит заставлять детей читать. "Тех, кто постарше, нужно подталкивать к чтению, очень грамотно подсовывать интересные книги разных авторов. Лучше бы это делать так, чтобы чтение было не в электроном виде, а именно в бумажном формате, чтобы ребенок взял в руки эту книгу с иллюстрациями, полистал, вчитался", – порекомендовал Комков.

Тех, кто учится в начальной школе и только вступает в образовательный мир, важно заинтересовать. "Папа или мама сами садятся и начинают читать рассказ, сказку, втягивают ребенка, делают анонс. Если ребенку интересно, то говорят ему, чтобы дальше он это делал сам", – объяснил эксперт.

Такой педагогический прием работает безотказно, подытожил собеседник Москвы 24.