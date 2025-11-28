Маркетолог Новиков назвал способ уберечься от лжескидок во время "черной пятницы"

Почти треть москвичей планируют потратить от 5 до 15 тысяч рублей во время "черной пятницы", выяснили аналитики. Как получить от скидок реальную выгоду, разбиралась Москва 24.

Американские горки скидок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Половина опрошенных москвичей намерена совершить как минимум одну покупку в рамках "черной пятницы", утверждают аналитики. При этом 30% респондентов планируют потратить на распродажах сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

Среди женщин пользуется популярностью одежда и косметика, а мужчины обычно выбирают бытовую технику, электронику и гаджеты.

Несмотря на то что 45% горожан заранее готовятся к шопингу, составляя списки и формируя корзины товаров, 70% респондентов признаются, что все равно выходят за рамки запланированного бюджета. Стимулирующие маркетинговые фразы, такие как "только сегодня", оказывают влияние на 40% опрошенных, побуждая их к незапланированным покупкам.

Что касается оплаты, то подавляющее большинство москвичей (90%) рассчитываются за покупки сразу полной суммой. Однако форматы рассрочки и оплаты по частям имеют большую популярность среди женской аудитории, говорится в исследовании.

Маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков отметил в разговоре с Москвой 24, что в России такие акции, как "черная пятница" и "киберпонедельник", имеют свои особенности в сравнении с зарубежной практикой.

По его словам, если в других странах это часто связано с реальными скидками и переходными праздничными периодами, привлекающими значительные инвестиции, то в России это проявляется в сегментах электроники, бытовой техники, моды и сервисов подписки, однако существенная часть предложения представляет собой так называемые псевдоскидки.



Игорь Новиков маркетолог, член Гильдии маркетологов Многие маркетплейсы используют схему, когда цена изначально завышается, затем перечеркивается и товар продается по якобы сниженной, а на деле – по обычной стоимости. Поэтому важно ориентироваться на реальную ценность, изучая историю изменения стоимости через специальные сервисы и графики.

Он обратил внимание на случаи, когда товар, обычно стоящий, например, 100 тысяч рублей, предлагается за 10 тысяч, что повышает вероятность того, что это мошенничество.

В отличие от этого, в американской практике скидки до 90–95% могут применяться к ограниченному количеству товаров в крупных сетях как способ привлечения покупателей. Такие предложения быстро заканчиваются, но пришедшие за ними клиенты часто приобретают и другие товары. Это маркетинговая стратегия, а не работа в убыток, уточнил маркетолог.

"Чтобы избежать нерациональных трат, важно заранее планировать покупки. Составьте список необходимых товаров – будь то техника, крупные приобретения или подарки к Новому году, как это исторически сложилось в западной традиции. Зафиксируйте желаемые товары, их пороговые цены и возможные альтернативы, исключив эмоциональный фактор", – уточнил он.

При этом, по словам маркетолога, покупки спонтанного характера – косметика при отсутствии дефицита, одежда вне сезонных распродаж или товары со скидкой 5–10% – не принесут реальной выгоды.

Как не пожалеть?

В то же время феномен "черной пятницы" клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 предложил рассматривать не как праздник экономии, а как масштабный психологический эксперимент, выявляющий границы потребительского самоконтроля.

"Около половины покупателей впоследствии сожалеют о своих импульсивных приобретениях. Особенно рискованно посещать маркетплейсы без заранее подготовленного списка желаний, поскольку близость к товарам провоцирует необдуманные решения", – рассказал психолог.

Самбурский согласился, что ключевым инструментом защиты является создание четкого перечня приоритетных покупок. Современные платформы предлагают функцию виш-листов, позволяя отслеживать динамику цен и откладывать принятие решения.

"Важно дать себе временной резерв: минимально – проспать ночь с мыслью о покупке, а в идеале – позволить ей "отлежаться" несколько дней. Следует помнить, что скидки стали перманентным элементом потребительской культуры и искусственно создаваемая срочность часто бывает мнимой", – дополнил он.

Самбурский также уточнил, что мозг человека, сталкиваясь с визуальными триггерами в виде таймеров обратного отсчета или ярких пометок "скидка 70%", активирует механизмы реагирования на дефицит.



Станислав Самбурский клинический психолог При этом скидки менее 15% практически не воспринимаются сознанием как значимые, тогда как более высокие процентные значения провоцируют выброс дофамина – нейромедиатора, связанного с системой вознаграждения.

"Это создает субъективное ощущение "выгодной сделки", хотя на самом деле человек испытывает химическую реакцию удовольствия от самого процесса "успешной охоты" за товаром", – добавил он.

Последствия такой стимуляции проявляются в фазе постпокупной рефлексии: принеся домой очередную пару джинсов со скидкой, покупатель обнаруживает аналогичную вещь или осознает бесполезность покупки.

"Возникает когнитивный диссонанс между ожидаемым удовлетворением и реальностью, сопровождающийся чувством стыда и финансовой несостоятельности", – добавил он.

Для формирования осознанного потребления психолог рекомендовал вести постоянный список желаний, устанавливать личный бюджет через отдельную накопительную карту и соблюдать обязательное правило отсрочки для любой крупной покупки. Стоит также избегать бесцельного посещения торговых площадок в период распродаж, заменяя шопинг альтернативными занятиями.

"Практичным подходом становится принцип компенсации: перед приобретением новой вещи проводить ревизию имеющегося, освобождая пространство через продажу или благотворительность", – пояснил Самбурский.

Это помогает сохранять баланс между обновлением гардероба и разумным потреблением, превращая шопинг из эмоциональной реакции в осознанный выбор, резюмировал он.