Маркетолог Новиков назвал способ уберечься от лжескидок во время "черной пятницы"

Почти треть москвичей планируют потратить от 5 до 15 тысяч рублей во время "черной пятницы", выяснили аналитики. Как получить от скидок реальную выгоду, разбиралась Москва 24.
Американские горки скидок
Половина опрошенных москвичей намерена совершить как минимум одну покупку в рамках "черной пятницы", утверждают аналитики. При этом 30% респондентов планируют потратить на распродажах сумму от 5 до 15 тысяч рублей.
Среди женщин пользуется популярностью одежда и косметика, а мужчины обычно выбирают бытовую технику, электронику и гаджеты.
Несмотря на то что 45% горожан заранее готовятся к шопингу, составляя списки и формируя корзины товаров, 70% респондентов признаются, что все равно выходят за рамки запланированного бюджета. Стимулирующие маркетинговые фразы, такие как "только сегодня", оказывают влияние на 40% опрошенных, побуждая их к незапланированным покупкам.
Что касается оплаты, то подавляющее большинство москвичей (90%) рассчитываются за покупки сразу полной суммой. Однако форматы рассрочки и оплаты по частям имеют большую популярность среди женской аудитории, говорится в исследовании.
Маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков отметил в разговоре с Москвой 24, что в России такие акции, как "черная пятница" и "киберпонедельник", имеют свои особенности в сравнении с зарубежной практикой.
По его словам, если в других странах это часто связано с реальными скидками и переходными праздничными периодами, привлекающими значительные инвестиции, то в России это проявляется в сегментах электроники, бытовой техники, моды и сервисов подписки, однако существенная часть предложения представляет собой так называемые псевдоскидки.
Он обратил внимание на случаи, когда товар, обычно стоящий, например, 100 тысяч рублей, предлагается за 10 тысяч, что повышает вероятность того, что это мошенничество.
В отличие от этого, в американской практике скидки до 90–95% могут применяться к ограниченному количеству товаров в крупных сетях как способ привлечения покупателей. Такие предложения быстро заканчиваются, но пришедшие за ними клиенты часто приобретают и другие товары. Это маркетинговая стратегия, а не работа в убыток, уточнил маркетолог.
"Чтобы избежать нерациональных трат, важно заранее планировать покупки. Составьте список необходимых товаров – будь то техника, крупные приобретения или подарки к Новому году, как это исторически сложилось в западной традиции. Зафиксируйте желаемые товары, их пороговые цены и возможные альтернативы, исключив эмоциональный фактор", – уточнил он.
При этом, по словам маркетолога, покупки спонтанного характера – косметика при отсутствии дефицита, одежда вне сезонных распродаж или товары со скидкой 5–10% – не принесут реальной выгоды.
Как не пожалеть?
В то же время феномен "черной пятницы" клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 предложил рассматривать не как праздник экономии, а как масштабный психологический эксперимент, выявляющий границы потребительского самоконтроля.
"Около половины покупателей впоследствии сожалеют о своих импульсивных приобретениях. Особенно рискованно посещать маркетплейсы без заранее подготовленного списка желаний, поскольку близость к товарам провоцирует необдуманные решения", – рассказал психолог.
Самбурский согласился, что ключевым инструментом защиты является создание четкого перечня приоритетных покупок. Современные платформы предлагают функцию виш-листов, позволяя отслеживать динамику цен и откладывать принятие решения.
"Важно дать себе временной резерв: минимально – проспать ночь с мыслью о покупке, а в идеале – позволить ей "отлежаться" несколько дней. Следует помнить, что скидки стали перманентным элементом потребительской культуры и искусственно создаваемая срочность часто бывает мнимой", – дополнил он.
Самбурский также уточнил, что мозг человека, сталкиваясь с визуальными триггерами в виде таймеров обратного отсчета или ярких пометок "скидка 70%", активирует механизмы реагирования на дефицит.
"Это создает субъективное ощущение "выгодной сделки", хотя на самом деле человек испытывает химическую реакцию удовольствия от самого процесса "успешной охоты" за товаром", – добавил он.
Последствия такой стимуляции проявляются в фазе постпокупной рефлексии: принеся домой очередную пару джинсов со скидкой, покупатель обнаруживает аналогичную вещь или осознает бесполезность покупки.
"Возникает когнитивный диссонанс между ожидаемым удовлетворением и реальностью, сопровождающийся чувством стыда и финансовой несостоятельности", – добавил он.
Для формирования осознанного потребления психолог рекомендовал вести постоянный список желаний, устанавливать личный бюджет через отдельную накопительную карту и соблюдать обязательное правило отсрочки для любой крупной покупки. Стоит также избегать бесцельного посещения торговых площадок в период распродаж, заменяя шопинг альтернативными занятиями.
"Практичным подходом становится принцип компенсации: перед приобретением новой вещи проводить ревизию имеющегося, освобождая пространство через продажу или благотворительность", – пояснил Самбурский.
Это помогает сохранять баланс между обновлением гардероба и разумным потреблением, превращая шопинг из эмоциональной реакции в осознанный выбор, резюмировал он.