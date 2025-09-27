Форма поиска по сайту

27 сентября, 08:30

Общество
Косметолог Миронова: процедуры по омоложению кожи не стоит проводить до 27 лет

SMAS-лифтинг или крио? Какие процедуры противопоказаны до 27 лет

В молодости формируются привычки, которые либо сохранят здоровье и красоту кожи, либо станут источником преждевременных проблем. Каких именно процедур лучше избегать до 27 лет, читайте в материале Москвы 24.

Стимуляция не нужна

Фото: 123RF/svitlanahulko

Молодой обычно считается кожа в возрасте до 25–27 лет. В этот период рекомендуется прибегать только к процедурам, которые могут быть направлены на профилактику возрастных изменений или лечение. Например, борьба с акне, постакне и гиперпигментацией, рассказала Москве 24 косметолог, бьюти-эксперт Василина Миронова.

Она предупредила, что для молодой кожи рано делать такие процедуры, как:

  • SMAS-лифтинг – воздействие на глубокие слои кожи и мышечно-апоневротическую систему для подтяжки тканей;
  • тредлифтинг – нехирургическая подтяжка кожи нитями;
  • коллагенотерапия – процедура, направленная на омоложение кожи путем введения препаратов, содержащих натуральный коллаген;
  • введение филлеров на основе полимолочной кислоты (ПМК) для восстановления объемов лица;
  • микроигольчатый RF-лифтинг – воздействие микроигл для запуска процессов регенерации и стимуляции выработки коллагена.

"Эти процедуры показаны пациентам старше 35. Молодая кожа не нуждается в стимуляции, она и так упругая, подтянутая. То есть до 25–27 лет рано проводить все сложные процедуры, которые будут направлены именно на выработку коллагена", – отметила эксперт.

Также с осторожностью нужно вводить в уход ретинол и продукты с его содержанием, подчеркнула косметолог. Ретинол в большой концентрации (от 1% и выше) в качестве омолаживающего средства показан пациенткам старше 35 лет.

Самое большое заблуждение – пользоваться ретинолом на долгосрочной основе. Если использовать его без консультации с врачом, то можно столкнуться с истончением кожи.
Василина Миронова
косметолог, бьюти-эксперт

Ретинол с низким процентом в молодом возрасте подойдет в редких случаях, например при экземе, при сухости и обветривании, указала косметолог.

По словам Мироновой, также с осторожностью в молодости следует относиться к филлерам. Их введение под кожу разрешено с 18 лет, но только строго по показанию врача. Если речь идет об использовании филлеров с целью профилактики старения, то косметолог рекомендовала проводить процедуру лишь с 25.

Какие процедуры подойдут

Фото: 123RF/iakovenko

Молодая кожа нуждается в увлажнении, поэтому рекомендуется использовать подходящие для этих целей кремы, рассказала косметолог.

Также рекомендованы профессиональные чистки, мезотерапия (внутрикожное введение "мезококтейлей" – смесей полезных веществ, таких как витамины, гиалуроновая кислота, аминокислоты и минералы для глубокого увлажнения кожи), но без пептидов и тяжелых примесей. В качестве профилактики можно делать процедуру ботулотоксина для предотвращения мимических морщин.

"Разрешены некоторые легкие аппаратные процедуры, например, подойдет криолифтинг (косметическая процедура, в которой используется воздействие холода для улучшения состояния кожи) и просто массаж лица", – поделилась Миронова.

При этом косметик-эстетист, эксперт в области естественного омоложения и оздоровления Юлия Краева подчеркнула, что в молодом возрасте может создаться иллюзия, что "и так все хорошо, поэтому уход не нужен". Однако эксперт указала, что именно до 25–27 лет формируются привычки, которые помогут сохранить здоровье и красоту.

Неправильный уход за кожей в этом возрасте может стать источником множества проблем в будущем, отметила Краева.

Эксперт рекомендовала молодым пациентам активно использовать солнцезащитные кремы, так как ультрафиолет является главным фактором преждевременного старения кожи. Кроме этого, она предостерегла от использования косметики "наугад".

Попробовать новое средство "потому что модно" без понимания своего типа кожи – частая ошибка. Важно выстраивать уход индивидуально, а не следовать трендам. Многие вспоминают о коже "по праздникам" или когда уже появилась проблема. А грамотный, системный уход в молодости – лучшая инвестиция в будущее.
Юлия Краева
косметик-эстетист, эксперт в области естественного омоложения и оздоровления

Специалист также напомнила о важности здорового образа жизни, так как кожа – отражение состояния организма. Нужно высыпаться, сократить в рационе быстрые углеводы, особенно сахар, а также минимизировать стресс, заключила Краева.

