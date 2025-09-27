Косметолог Миронова: процедуры по омоложению кожи не стоит проводить до 27 лет

В молодости формируются привычки, которые либо сохранят здоровье и красоту кожи, либо станут источником преждевременных проблем. Каких именно процедур лучше избегать до 27 лет, читайте в материале Москвы 24.

Стимуляция не нужна

Молодой обычно считается кожа в возрасте до 25–27 лет. В этот период рекомендуется прибегать только к процедурам, которые могут быть направлены на профилактику возрастных изменений или лечение. Например, борьба с акне, постакне и гиперпигментацией, рассказала Москве 24 косметолог, бьюти-эксперт Василина Миронова.

Она предупредила, что для молодой кожи рано делать такие процедуры, как:



SMAS-лифтинг – воздействие на глубокие слои кожи и мышечно-апоневротическую систему для подтяжки тканей;

тредлифтинг – нехирургическая подтяжка кожи нитями;

коллагенотерапия – процедура, направленная на омоложение кожи путем введения препаратов, содержащих натуральный коллаген;

введение филлеров на основе полимолочной кислоты (ПМК) для восстановления объемов лица;

микроигольчатый RF-лифтинг – воздействие микроигл для запуска процессов регенерации и стимуляции выработки коллагена.

"Эти процедуры показаны пациентам старше 35. Молодая кожа не нуждается в стимуляции, она и так упругая, подтянутая. То есть до 25–27 лет рано проводить все сложные процедуры, которые будут направлены именно на выработку коллагена", – отметила эксперт.

Также с осторожностью нужно вводить в уход ретинол и продукты с его содержанием, подчеркнула косметолог. Ретинол в большой концентрации (от 1% и выше) в качестве омолаживающего средства показан пациенткам старше 35 лет.





Василина Миронова косметолог, бьюти-эксперт Самое большое заблуждение – пользоваться ретинолом на долгосрочной основе. Если использовать его без консультации с врачом, то можно столкнуться с истончением кожи.

Ретинол с низким процентом в молодом возрасте подойдет в редких случаях, например при экземе, при сухости и обветривании, указала косметолог.

По словам Мироновой, также с осторожностью в молодости следует относиться к филлерам. Их введение под кожу разрешено с 18 лет, но только строго по показанию врача. Если речь идет об использовании филлеров с целью профилактики старения, то косметолог рекомендовала проводить процедуру лишь с 25.

Какие процедуры подойдут

Молодая кожа нуждается в увлажнении, поэтому рекомендуется использовать подходящие для этих целей кремы, рассказала косметолог.

Также рекомендованы профессиональные чистки, мезотерапия (внутрикожное введение "мезококтейлей" – смесей полезных веществ, таких как витамины, гиалуроновая кислота, аминокислоты и минералы для глубокого увлажнения кожи), но без пептидов и тяжелых примесей. В качестве профилактики можно делать процедуру ботулотоксина для предотвращения мимических морщин.

"Разрешены некоторые легкие аппаратные процедуры, например, подойдет криолифтинг (косметическая процедура, в которой используется воздействие холода для улучшения состояния кожи) и просто массаж лица", – поделилась Миронова.

При этом косметик-эстетист, эксперт в области естественного омоложения и оздоровления Юлия Краева подчеркнула, что в молодом возрасте может создаться иллюзия, что "и так все хорошо, поэтому уход не нужен". Однако эксперт указала, что именно до 25–27 лет формируются привычки, которые помогут сохранить здоровье и красоту.

Неправильный уход за кожей в этом возрасте может стать источником множества проблем в будущем, отметила Краева.

Эксперт рекомендовала молодым пациентам активно использовать солнцезащитные кремы, так как ультрафиолет является главным фактором преждевременного старения кожи. Кроме этого, она предостерегла от использования косметики "наугад".





Юлия Краева косметик-эстетист, эксперт в области естественного омоложения и оздоровления Попробовать новое средство "потому что модно" без понимания своего типа кожи – частая ошибка. Важно выстраивать уход индивидуально, а не следовать трендам. Многие вспоминают о коже "по праздникам" или когда уже появилась проблема. А грамотный, системный уход в молодости – лучшая инвестиция в будущее.

Специалист также напомнила о важности здорового образа жизни, так как кожа – отражение состояния организма. Нужно высыпаться, сократить в рационе быстрые углеводы, особенно сахар, а также минимизировать стресс, заключила Краева.