Эксперт Скороходова назвала ошибки в подготовке летних вещей к зимнему хранению

Пришло время доставать из шкафа теплые осенние вещи, а летние – убирать на хранение. Как избежать главных ошибок при подготовке легкой одежды к "зимовке" до следующего сезона, разбиралась Москва 24.

Все начинается со стирки

Подготовку летних вещей к уборке в дальний угол нужно начинать с чистки. Необходимо удалить с одежды пыль и загрязнения. Особое внимание стоит уделить пятнам, посоветовала в разговоре с Москвой 24 стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.





Анна Скороходова стилист и дизайнер аксессуаров Даже небольшие пятна со временем могут стать трудновыводимыми. И если сегодня грязь достаточно легко удалить с помощью простой стирки, то через полгода она может остаться на вещах навсегда.

Эксперт также напомнила, что если вещь вовремя не постирать, то со временем впитавшиеся в нее запахи табака, парфюма или пота только усилятся.



В свою очередь, некоторые элементы гардероба стоит обязательно отнести в химчистку, отметил в беседе с Москвой 24 стилист-имиджмейкер, продюсер и преподаватель Григорий Шубенков. Чтобы понять, нужна ли профессиональная чистка, специалист предложил изучить ярлык.

"Химчистка, как правило, требуется вещам из деликатных тканей: бархат, шерсть или атлас. Также доверить профессионалам можно вещи с трудными загрязнениями", – поделился Григорий.

Еще один из важных пунктов подготовки – сушка, так как именно она поможет избежать плесени и грибка, которые способны испортить одежду.





Анна Скороходова стилист и дизайнер аксессуаров Вещи должны быть полностью сухими, так как даже самое небольшое количество влаги впоследствии может вызывать появление плесени и грибка, что, конечно, приведет к тому, что вещь будет полностью испорчена и уже не будет подлежать никаким манипуляциям.

Необходимо также устранить мелкие повреждения – это могут быть оторванные пуговицы, появившиеся зацепки, дыры, болтающиеся нитки, катышки, сломанные молнии.

"Если есть время и возможность, желательно эти аспекты устранить заранее, чтобы, когда наступит нужный нам сезон, вещь была полностью готова к носке и не требовала каких-то дополнительных вложений", – пояснила Скороходова.

В чем хранить

Чистые, просушенные и отремонтированные вещи стоит рассортировать по типам: низ (брюки, шорты, бриджи) и верх (футболки, платья, майки). Для еще большего удобства можно разложить вещи по материалам, посоветовал Григорий Шубенков.

Также важно учесть, что элементы летнего гардероба нужно хранить по-разному: на вешалках, в коробках или вакуумных пакетах. Например, рубашки, платья, блузы и брюки из хлопка и льна, а также изделия из натуральной кожи лучше оставить на плечиках, потому что такие материалы очень легко мнутся, а на кожаных изделиях могут появиться заломы. Если их хранить в сложенном виде почти полгода, то впоследствии некоторые вещи будет тяжело привести в изначальный вид, рассказала Анна Скороходова.

А вот трикотаж, наоборот, не стоит оставлять на тремпеле: его желательно хранить на полках или в ящиках в сложенном виде, потому что такие изделия растягиваются под тяжестью собственного веса и деформируются.

При выборе места для летнего гардероба важно учитывать уровень влажности. Одежду можно хранить в шкафах, на антресолях, в ящиках дивана или пластиковых контейнерах, главное – место должно быть сухим и проветриваемым. В гардеробных для этих целей используются осушители воздуха, добавил Шубенков.

Защита от моли

Моль портит преимущественно натуральные ткани, поэтому при хранении необходимо использовать специализированные средства.

"Это могут быть ароматические саше с лавандой. Либо стоит заранее обработать гардеробную специальными средствами от насекомых", – поделился Григорий Шубенков.

В свою очередь, Анна Скороходова уточнила, что моль появляется в тех местах, где темно и мало свежего воздуха. Для изделий из натуральной ткани она также рекомендовала использовать герметичную защиту.