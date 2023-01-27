Дивный мир за неделю: уродливая овца, ребенок на троих и собака-убийца

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями со всего земного шара.

Похищение мутанта

Фото: AP Photo/Martin Meissner

"Самую уродливую овцу Британии" (англ.: Britain's ugliest sheep, как ее называют фанаты в соцсетях) украли с фермы неподалеку от города Ротбери, графство Нортумберленд. Об этом пишет Daily Star.

У животного по кличке Сказзи один глаз и сильно искривлена морда. Хозяйка овцы, давно ставшей звездой местного масштаба, Мишель Поутон предположила, что именно необычная внешность питомицы стала причиной воровства. По словам женщины, она очень хочет вернуть Сказзи: с этой целью Поутон уже обратилась в полицию.

Муж на двоих

Фото: facebook.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/annalucydecinque

Женщины-близнецы из Австралии планируют забеременеть от одного мужа, пишет издание Tyla. У Анны и Люси Десинк один жених на двоих. Троица познакомилась в 2012 году, и девушки сразу сообщили молодому человеку, что обе хотят быть его спутницами.

"У меня замирает сердце, когда я представляю, что Анна может быть беременна, а я – нет. Мы бы хотели быть беременными вместе", – рассказала Люси.

Собачье преступление

Мужчину застрелили на проселочной дороге в американском штате Канзас, рассказывают NBC News. По версии следствия, виновницей гибели стала собака, сидевшая сзади. Животное случайно наступило на винтовку, и оружие выстрелило в спину человека. Сотрудникам скорой помощи спасти раненого не удалось.

Фотогеничный медведь

Фото: instagram.com (признана экстремистской на территории РФ)/boulderosmp

400 селфи сделал медведь в Колорадских лесах при помощи фотоловушки, сообщает Mirror.

Камеру специально установили для наблюдений за средой обитания животных. Всего на нее было сделано 580 снимков, из которых 400 – медвежьи. По словам эколога Уилла Кили, полученную информацию используют для составления рекомендаций по защите уязвимых природных территорий.

Гигантская жаба

Крупнейшую в мире тростниковую жабу весом три килограмма обнаружили в национальном парке Австралии. Увидев ее, смотрители не поверили глазам. В итоге жабу назвали Тоадзилла.

Животное изъяли из пруда и поместили в контейнер. По словам экспертов, это уникальный экземпляр, но такой вид жабы является опасным для экосистем Австралии. Дальнейшая ее судьба неизвестна.