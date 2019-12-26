Вместо подарка на день рождения школьница из Москвы оплатила лечение ровесника

Им обоим по 10 лет, только она живет в Москве, а он – на Алтае. Оба обожают лыжи, но после катания она идет домой вприпрыжку, а он садится в инвалидную коляску. Тем не менее для детских сердец не существует расстояний и ограничений, они верят в добро и готовы творить чудеса. Рассказываем, как в свой день рождения девочка отказалась от подарков и вместо них решила собрать деньги на лечение незнакомому мальчику, подарив ему счастье стоять на своих ногах.

"Мне не нужны игрушки"

Лена в свой день рождения в школе (слева). Фото: предоставлено героями материала

Сюжет напоминает сказку "Цветик-семицветик", когда девочка Женя потратила шесть волшебных лепестков на пустые желания: баранки и игрушки, а последний сохранила для доброго дела и помогла больному мальчику встать на ноги. В нашей истории тоже есть девочка, только зовут ее Лена, а с мальчиком Глебом они живут не в одном дворе, а на расстоянии около четырех тысяч километров.

Лена родилась в Южно-Сахалинске и до двух лет росла в детском доме. А потом в ее жизни появилась настоящая семья: мама, папа и три старших брата. Родом они из Бельгии, но к тому моменту уже несколько лет жили в России. Отец работает нефтяником, поэтому семье Амори много приходится перемещаться по миру и жить в разных городах. С 2005 года они жили в Тюмени, потом восемь лет – на Сахалине. Следующие два года прошли в Новой Зеландии, а год назад семья снова вернулась в Россию: на этот раз в Москву.



Семья Амори. Фото: предоставлено героями материала

Благодаря родителям и путешествиям Лена в свои десять лет уже говорит на трех языках: французском, английском и русском. Будучи четвертым ребенком в семье, недостатка в игрушках она не испытывала и на предложения родителей подарить ей на 10-летие куклу, лего или новый гаджет ответила отказом. В этом году вместо подарков на свой день рождения Лена пожелала сделать что-то хорошее для другого человека.





Лена Игрушки мне не нужны, и телефон уже есть кнопочный, хватит. Лучше помогать другим. Я и сама об этом думала, и мама с папой учили делать хорошие поступки.

В Москве семья девочки познакомилась с тренером Галиной, которая занимается лыжами с больными детьми по особой реабилитационной программе. Она и рассказала про Глеба, живущего на Алтае, которому поставили диагноз ДЦП. Лена очень прониклась историей мальчика, ведь им обоим по 10 лет, оба учатся в школе и любят кататься на лыжах. Поэтому с родителями придумала попросить друзей вместо подарков на свой день рождения собрать деньги на лечение Глебу. Те хоть сперва и удивились, но идее обрадовались.

"Раньше и шага не мог сделать"

Глеб на занятиях лыжами. Фото: предоставлено героями материала.

Глеб родился в небольшом селе Онгудай Республики Алтай на полтора месяца раньше срока. Из-за внутриутробной пневмонии у него произошло повреждение головного мозга. После рождения мальчик лежал в реанимации в специальном инкубаторе. В год и три месяца Глеб перешел на инвалидность, и с этого момента большую часть времени он проводил в инвалидном кресле.

Возможно, ребенок никогда бы сам не встал с коляски, если бы не занятия лыжами. Они специально разработаны для реабилитации тяжелобольных детей и взрослых, помогают ускорить лечение и социализироваться.



Курс программы "Лыжи мечты" организован на основе оригинальной авторской методики, которая утверждена ВНИИФК и Министерством спорта РФ. География программы насчитывает более 60 центров в 28 регионах России. Люди с ограниченными возможностями проходят восстановление в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и многих других городах.



Глеб на занятиях лыжами. Фото: предоставлено героями материала.

Уже после первого занятия в слайдере (что-то вроде ходунков на лыжах) Глеб начал увереннее стоять на ногах. Постепенно тренер добавляла разные маневры и задания: поднять руку, помахать, поднять ногу, попрыгать во время спуска. Занятия стали мгновенно давать результат.





Наталья Бедарева мама Глеба Раньше Глеб и шага не мог сделать: когда я пыталась его ставить, он сразу падал. А когда лыжами стали заниматься, он начал делать шаги самостоятельно. Раньше я даже мечтать о таком не могла!

Возможность заниматься на лыжах есть только зимой, поэтому Бедаревы катаются до последнего, даже когда видны проталины в снегу. Чтобы не терять наработанный эффект, два раза в неделю родители Глеба возят его на занятия за 170 километров в соседнее село Манжерок. Дорога на машине в одну сторону занимает два с половиной часа. То есть ради часа занятий семья преодолевает путь длиною пять часов.



Глеб на занятиях лыжами. Фото: предоставлено героями материала.

Помимо Глеба, у Бедаревых еще двое детей: 12-летняя дочь и четырехлетний сын. Семья из пятерых человек живет на две пенсии. Чтобы оплачивать занятия на лыжах, отец подрабатывает в такси. Иногда денег не хватает, приходится пропускать тренировки. Поэтому, когда семья узнала, что чужая девочка решила помочь Глебу, они были очень растроганы.





Наталья Бедарева мама Глеба Я даже поверить не могла, что ребенок может такое сделать. Обычно детям всегда что-то надо, игрушку или телефончик. Тут я прямо растерялась… Видимо, у ребенка большое сердце.

"Почему именно мы?" – с трепетом спросила у инструктора Галины мама Глеба. На что получила ответ: "Так решила девочка Лена". Собранных вместо подарка на день рождения 14 тысяч рублей хватит на 10 лыжных занятий для Глеба. Это поможет ему еще увереннее стоять на ногах и закреплять уже пройденные шаги.

"Хочу, чтобы его желание исполнилось"

Когда в селе Онгудай узнали о поступке Лены, многие удивлялись: "Вот это девочка!" Ведь даже в местной администрации не смогли выделить такую сумму, оплатив лишь полтора занятия. Сам Глеб, услышав от своей мамы о подарке незнакомой девочки, настолько обрадовался, что стал прыгать и хлопать в ладоши. А позже записал для нее видеообращение с благодарностями.





Глеб Лена, я тут узнал, что ты отказалась от своего подарка на день рождения, я очень рад и теперь смогу заниматься своим любимым видом спорта, лыжами! Спасибо тебе, Лена!

Лена пересматривала ролик много раз. "Когда она увидела мальчика, то радости было в разы больше, чем на самом дне рождения, – говорит ее мама Мариан. – Дочь прыгала перед экраном с большой улыбкой на лице. В этот момент я подумала, что редко можно найти какие-то подарки, которым бы дети так радовались".



Видеообращение Глеба к Лене.



Лена Я обрадовалась, что помогла Глебу, особенно когда увидела его видеообращение. Хочу, чтобы его желание исполнилось! Я бы еще кому-нибудь с радостью помогла.

Прожив в детском доме до двух лет, Лена понимает, что не всем повезло родиться в хорошей семье или быть усыновленным. Кто-то остался в детдоме, а кто-то живет в родной семье, но денег не хватает на еду и одежду. Несмотря на трудные первые два года жизни и операцию по устранению врожденного дефекта, девочка заботится о других и понимает, что кто-то нуждается в помощи больше, чем она.

Теперь Лена планирует записать ответное видео Глебу. А он продолжает заниматься на лыжах, благодаря ее подарку. С помощью школьных педагогов и спортивных тренировок Глеб уже научился писать, теперь он самостоятельно садится за стол, ест, а недавно начал рисовать. Парень планирует стать программистом и знакомство с компьютером решил начать с роликов на YouTube, которые снимает сам.



Лена с братом (слева) и Глеб с папой(справа). Фото: предоставлено героями материала.

А вот Лена пока не уверена, какую выберет профессию: возможно, это будет что-то связанное с медициной. Еще она очень любит животных и хочет завести кошку или собаку, но родители пока не разрешают. Хотя на вопрос о выборе между кошкой на следующий день рождения или очередной возможностью кому-то помочь, она уверенно выбирает второе. При этом девочка отмечает, что необязательно помогать деньгами: порой гораздо важнее просто уделить внимание и поговорить с человеком.

Возможно, однажды, когда Глеб вырастет, он придет к Лене на своих ногах и сможет лично поблагодарить ее за добрый поступок, изменивший его жизнь.

Редакция выражает благодарность программе спортивной реабилитации "Лыжи мечты" за помощь в подготовке материала.

Специальные реабилитационные программы для людей с ограниченными возможностями оказывают также ГБУ Московский городской центр реабилитации и ГБУ Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой.