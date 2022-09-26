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Какую цену платят дети за выработку спортивного характера

"Ловушка чужих амбиций": почему родители хотят самоутвердиться за счет детей
обществодети

Когда речь идет о своих детях, многие родители уверены, что подрастающее поколение должно успевать все: играть на музыкальном инструменте, увлекаться футболом, баскетболом и шахматами. Это престижно и полезно для развития. Как не дойти до крайности, постоянно нацеливая ребенка на успех, разбиралась журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

Фото: depositphotos/serrnovik

Гонку за призами родители начинают, когда ребенок только учится ходить. Магическое слово "развивашки" действует на мам как отмашка на старте для бегунов. К трем годам среднестатистический малыш из благополучной семьи обязан топтаться под музыку, изображая танцы, или посещать какую-нибудь спортивную секцию. Недавно в Сети даже крутили рекламу дзюдо для трехлеток.

Когда подготовительные занятия для малышей становятся частью истории, начинается штурм музыкальных и художественных школ. Ребята, которым посчастливилось попасть "на бюджет", прощаются с безмятежным детством. Особенно если у них, помимо этих занятий, есть еще и другие. По статистике, в России 80% детей посещают те или иные кружки и секции. Больше половины школьников, совмещающих несколько дополнительных занятий, в той или иной мере страдают от неврозов.

Понять, что ребенок перегружен, не так уж сложно. Он часто жалуется на головные боли, с трудом засыпает, порой разговаривает во сне, а наутро школьник еле встает с кровати. Кроме того, такие дети из-за постоянного напряжения часто болеют. Но путь к победам не бывает легким. "Пусть вырабатывает спортивный характер", – говорят родители.

Нагружая детей сверх меры дополнительными занятиями, мы требуем от них успехов и в учебе. Кто-то выдерживает такую "соковыжималку", а другие ломаются в середине пути по принципу "где тонко, там и рвется".

Конечно, заработать невроз можно и лежа на диване с планшетом, постоянно зависая в Сети, в ущерб сну и отдыху. Речь не о том, чтобы совсем освободить ребенка от дополнительных занятий. Важно правильно расставить приоритеты и не загнать маленького человека в ловушку своих амбиций.

Чтобы не отбить у детей охоту к занятиям, родителям нужно постараться. Во-первых, следует совместно построить режим дня: ребенку необходимо соблюдать четкий график. Во-вторых, если есть возможность, надо сокращать время на дорогу, чтобы появлялись свободные минутки. Например, желательно водить ребенка в общеобразовательную и музыкальную школы в одном районе.

Фото: depositphotos/Katkov

Важно определиться, имеет ли смысл возить первоклассника к суперучителю, а потом нестись с ним в лучшую секцию на другой конец города. Если дорога из пункта А в пункт Б съедает время, которое можно было бы потратить на отдых, то не лучше ли подыскать учебное заведение рядом с домом.

Что проку в самом лучшем учителе или статусе школы, если от усталости ученик не сможет справляться с программой или будет учиться хуже, чем мог бы? Если же ставка делается на учебу, то музыкальные занятия стоит посещать там, где удобно территориально.

Очень тонкая грань между тем, когда ребенка поддерживают и когда его заставляют через силу заниматься. Сложно понять и то, в каком случае школьник действительно устал и испытывает недомогание, а где хочет увильнуть от занятий. Но если становится очевидно, что сын или дочь платят за свои успехи или мамину гордость здоровьем, то надо задуматься, а так ли это важно.

Тем более не все юные музыканты и художники, став самостоятельными, продолжают заниматься тем, о чем мечтали их родители. Случается, что виолончелисты и живописцы, послушно отработав положенное, вручают мамам дипломы с пятерками и больше никогда не возвращаются к инструменту или мольберту. Кто знает, возможно, многим талантливым детям просто не хватило "воздуха", иначе они и дальше бы шли по творческому пути.

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Бородина Евгения

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