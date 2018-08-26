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Общество

26 августа, 08:52

Последний выходной лета порадует москвичей теплой погодой

общество погода

Фото: depositphotos/Violin/

Последний выходной лета порадует москвичей теплой и комфортной погодой, сообщает портал "Метеоновости". Воздух в городе прогреется до 27 градусов.

Ожидается переменная облачность. Дождей синоптики не прогнозируют. Атмосферное давление немного понизится, но останется на повышенном фоне, 748 миллиметров ртутного столба.

При южном ветре, который подует со скоростью 2–7 метров в секунду, в послеполуденные часы в Москве потеплеет до 25–27 градусов тепла, по области до плюс 22–27 градусов. Это на 4–5 градусов выше климатической нормы.

Метеорологи отмечают, что такую погоду по влиянию на организм можно охарактеризовать как щадящую, при которой метеопатические реакции развиваются реже даже у метеозависимых людей.

Уходящий месяц может войти ТОП-10 самых теплых в Москве за последние 140 лет. По предварительным расчетам синоптиков, средняя суточная температура воздуха в Москве в августе на три градуса превышает климатическую норму.

Ранее сообщалось, что последняя неделя лета в столичном регионе порадует москвичей жаркой и солнечной погодой. Тепло в городе сохранит антициклон.

Средняя суточная температура воздуха в Москве в августе на три градуса превышает климатическую норму.

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