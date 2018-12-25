Попробуй праздник на вкус: отмечаем Рождество

Рождество – это христианский праздник, история которого отсылает нас к рождению Иисуса Христа в Вифлееме. Сейчас этот день считается государственным праздником во многих странах мира, став красивой традицией для многих людей. Рождество 25 декабря празднуют не только католики, но, например, и православные. Мы расскажем вам истории итальянца, грека и француза про то, как отмечают Рождество в их родных странах, что обязательно присутствует на праздничном столе и об их собственных воспоминаниях, связанных с этим днем. А в конце вас ждет рецепт вкусного и простого блюда.

Самсон Моисидис, партнер ресторана Molon Lave

Фото: предоставлено рестораном "Molon Lave"

В Греции Рождество отмечают по григорианскому календарю — 25 декабря. Хоть это и не католическое Рождество, но православная Греция празднует в этот день вместе с западными христианами. Получается, что рождественский сочельник наступает для греков на тринадцать дней раньше, чем для православных россиян. Несмотря на то, что Греция не такая большая страна, но в каждой отдельной локации, будь то острова, горный север или материковое побережье, обычаи немного различаются.

Праздник начинается уже 24 декабря, когда утром в твой дом звонят и стучат дети. Они поют рождественские песни, и за это их угощают различными вкусностями или дают какую-то небольшую символическую денежку. В Рождество готовят мломакарону – это такие печеньки, пропитанные медом. Также пекут печенье курабьедес: это такие традиционные праздничные сладости, которые любят в Греции. Все приготовления происходят заранее 24 декабря, и вечером уже все садятся за праздничный стол. В Греции довольно распространена традиция приносить в дом какое-то благородное дерево, которое срубили или нашли в лесу. Оно может гореть в камине потом несколько дней. Это дерево называется "христоксило" – дерево Христа.



Интерьер ресторана

Дом перед Рождеством всегда приводят в порядок, он должен быть максимально чистым и освещенным. Многие украшают свой дом также различными лампочками и колоколами с бантиками.

На Крите, например, есть традиция, связанная с хлебом. Его выпекают из лучших ингредиентов. Это хлеб особого значения, ведь его дают при причащении. Около 70–80 лет назад в Греции не наряжали елку, а украшали небольшие кораблики, так как страна связана прямым образом с морем. Дети приносили в порты украшенные кораблики, сделанные своими руками, и ждали тех, кто возвращался на Рождество домой. Дети встречали близких людей с этими корабликами. Сейчас этот атрибут распространен не так повсеместно, как елка, но все же их можно встретить в домах греков. В Греции на Рождество нет каких-то особенных блюд, в основном на столе можно встретить мясные цельные блюда, такие как поросенок или индейка.

Когда я уезжал из России в Грецию на каникулы, получалось так, что я праздновал Рождество и 25 декабря, и 7 января. У меня есть забавная история, связанная с Новым годом. Один раз мы с друзьями решили устроить в Греции русский Новый год. Я принес на праздничный стол водку, икру и другие русские продукты. Также мы приготовили традиционные русские блюда. На улице зимой в Греции температура +15 и почти все зеленое, а нам захотелось, чтобы все было белое, как в России. Мы начали превращать все пространство вокруг нас в зиму, используя все подручные средства белого цвета. Нам хотелось создать ощущение снега за окном.

Molon Lave – очень уютный греческий ресторан, где готовят греки и у гостей создается впечатление, что они объединились за большим домашним застольем.

Адрес: Большая Грузинская, 39.

Жан-Люк Молль, шеф-повар ресторана Brasserie Мост

Фото: предоставлено рестораном "Brasserie Мост"

Рождество во Франции обычно встречают дома или в гостях. Собирается вся семья и близкие за праздничным столом. Некоторые во Франции после ужина отправляются на ночную мессу. Так как это религиозный праздник, для многих важно пойти на службу именно в Сочельник. Люди стараются объединяться, зовут в гости того, кто может быть одинок в этот вечер и разделяют с ними рождественский ужин. Обязательным атрибутом является праздничный стол, именно он придает торжественность вечеру. Рождественские украшения, подарки придают дому атмосферу и настроение.

Во Франции на праздничных столах можно найти устрицы, лосось в копченом или маринованном виде, обязательно фуа-гра и праздничное блюдо из птицы: пулярка, каплун, цесарка или гусь. Приготовлена птица может быть по-разному. Она может быть запеченная, фаршированная, жаренная или томленая. А на десерт всем гостям предлагается рождественское полено, например: шоколадный рулет из пропитанного ликером бисквита с двумя соусами внутри и заварным кремом снаружи. Оно может быть шоколадным, фруктовым, с глазурью или без.



Интерьер ресторана

Однажды, так вышло, что наша семья не праздновала вместе Рождество. Разговаривая с друзьями, у которых тоже не оказалось планов на праздник, мы решили собраться вместе у нас дома. И дня за два до Рождества круг людей без планов расширился. Пришли те, кого я даже не знал (друзья друзей), но кто оставался один в это вечер. Было очень здорово и душевно. Каждый что-то принес к столу. И для меня это хороший пример рождественского духа, чувства дружбы и единства. Ведь Рождество считается семейным праздником, а тот импровизированный вечер помог нам это почувствовать по-настоящему.

Brasserie Мост – это вкус различных регионов Франции в Москве. Здесь вы окунетесь в атмосферу европейского ресторана с высоким уровнем гастрономии и обслуживания.

Адрес: Кузнецкий Мост, 6/3.

Карло Греку, бренд-шеф бара "Вермутерия", страна Италия

Фото: предоставлено баром "Вермутерия"

Рождество в Италии не светский праздник, а именно религиозный. 24 декабря в 11 часов вечера все отправляются на ночную службу в церковь. Это семейное мероприятие, личное дело каждого. Кто хочет, тот идет, всем коллективом или дружеской компанией по церквям не ходят. Потом домой, а утром – уже подарки под елкой и подготовка к семейному праздничному обеду, который, как правило, проходит ближе к вечеру. За столом собираются самые близкие люди: семья, родственники. На праздничном столе обязательно должны быть мандарины, грецкие орехи очищенные и целые – в скорлупе. И масса подарков под елкой.

Есть блюда, которые традиционны для всей Италии, а есть такие, которые готовят в определенных регионах. Я жил на Сардинии, и в моей семье бабушка с мамой готовили равиоли с рикоттой, цедрой лимона в томатном соусе. Это очень трудоемкое блюдо, поэтому готовилось строго по праздникам, например, в Рождество. Чтобы приготовить равиоли, бабушка вставала в шесть утра.

Мой папа готовил ягненка на вертеле. Это действительно праздничное блюдо, характерное для многих регионов. Также готовят фаршированную хлебом, вялеными томатами и маслинами курицу.

А на десерт панеттоне – обязательное для рождественского стола блюдо, которое готовится повсеместно по всей Италии. Это то, что в России называют куличом. Внешне выглядит, как крупный мягкий кекс с цукатами и орехами. Но тесто иное и начинка другая.

Интерьер бара

В детстве Рождество всегда было важным моментом и праздником. Во-первых, это, конечно, подарки. А еще именно в Рождество на протяжении 10–12 выходных дней вся семья была в сборе, была возможность побыть всем вместе дома. На улице – сырость и холод, пусть и не как в России, а дома – камин, запах жареного на костре хлеба, тепло и уют.

"Вермутерия" — современное и свежее место, в котором сочетается микс европейской легкости и московской динамичности.

Адрес: Большой Путинковский переулок, 5.

Рецепт "фокачча с сыром Cremette и икрой палтуса" для повторения дома

Фото: предоставлено баром "Вермутерия"

Фокачча – итальянская лепешка или, проще говоря, итальянский хлеб. Карло Греку, бренд-шеф бара "Вермутерия" поделился с нами своим рецептом.

Ингредиенты (на 1-2 человека):

Фокачча — 65 г.

Водоросли нори — 1 шт.

Яйца куриные — 2 шт.

Сыр Cremette — 60 г.

Перец горошек розовый — 2 г

Икра палтуса — 7 г.

Кресс-салат — 1 г.

Приготовление:

Сварить яйца вкрутую. Остудить и разрезать поперек.

Лепешку фокачча разрезать, как пиццу, на одинаковые кусочки в форме треугольников. Посыпать раскрошенными нори.

Выложить на треугольники лепешки сыр Cremette в форме клецек и посыпать раскрошенным розовым перцем.

Рядом внахлест положить по половинке яйца, выложив на желтки икру палтуса. Украсить кресс-салатом.

Рождество – это прекрасный день в году, когда можно и нужно красиво украсить свой дом, приготовить вкусную еду и позвать гостей. Может стоит начать праздновать Рождество дважды: и 25 декабря, и 7 января?



Алиса Абаева