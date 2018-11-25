Истории детей-героев, рискнувших своей жизнью ради спасения других

Зачастую опасные ситуации с детьми случаются, когда взрослых нет рядом. Тогда на помощь приходят такие же маленькие герои. Только в этом году 20 детей были награждены в Совете Федерации за мужество в спасении. И это лишь небольшая часть смельчаков, ежедневно совершающих отважные поступки по всей России. Истории трех героев, рискнувших своей жизнью ради спасения других, – в материале портала Москва 24.

Родион Калинин, 9 лет, Московская область: Фото: из семейного архива

Спас девочку, тонущую в бассейне

Это случилось буквально месяц назад. Семья Родиона с друзьями приехали в развлекательный парк для семейного отдыха. Родион с мамой плавали в бассейне, а отец семьи со своим другом Андреем уже наплавались и стояли неподалеку на бортике, разговаривали. Внезапно Андрей подбежал к своим и крикнул: "Доставай девочку!". Из-за плеска воды и шумных криков детей, мама Родиона не расслышала фразу, но сын резко нырнул и доплыл до девочки.

Она лежала на дне бассейна и не двигалась. Мальчик вспоминает, что ни о чем не думал в этот момент, просто бросился в воду, взял девочку за руку и потянул наверх. Потом мама помогла вытащить ее на бортик. К тому моменту пятилетняя малышка находилась в воде уже около трех минут. Глядя на ее синие губы, пальцы и пятки, мама с сыном уже подумали, что ничего не удастся сделать для ее спасения, но все же побежали звать на помощь.



Тем временем подскочили отец и друг семьи, которые стали оказывать реанимационную помощь. Пока девочку откачивали, Родион плакал: "Мама, мы не смогли, она не выживет, она не реагирует". Но через некоторое время девочка открыла глаза. Сначала просто смотрела, не реагировала ни на что, а потом громко закричала. Сам маленький спаситель оказался в полной растерянности:

Я очень переживал: выживет или не выживет?

Ночью Родион плохо спал, и лишь несколькими днями позже смог отвлечься от этой ситуации. Герою самому-то всего девять лет, и для мамы было главным вывести сына из шокового состояния. Елена говорит, что момент осознания какого-то героического поступка так и не пришел: “Мы все работали слаженно. Один увидел, другой достал, третий откачал”.

Фото: из семейного архива

Больше всего поступком Родиона гордятся бабушка и дедушка, ведь они сами военные и воспитывают внука быть сильным и смелым. Мальчик каждое лето ездит к ним на каникулы в Крым, где, кстати, и научился плавать уже с пяти лет. С дедом по утрам они бегают на море, купаются, делают отжимания, подтягивания, приседания и бегут обратно. Родион говорит, что дедушка учит его быть сильным, смелым, выносливым и ничего не бояться.

Дома тоже делают акцент на спорт и ежедневную зарядку. Мама старается воспитывать в сыне и волевые качества, убеждая его в том, что во времена сильных женщин мужчины должны быть еще сильнее. "Если ошибается, объясняю, что ты мог бы поступить по-другому и получил бы другой результат", – говорит Елена.



Однажды мама показала сыну фильм "Офицеры", который парень очень полюбил и пересматривал потом несколько раз. А увидев еще и кадры из тульского суворовского училища, раскрыл рот и сказал: "Мам, я тоже туда хочу". Теперь семья готовит его к поступлению.

После героического поступка внимание одноклассников к Родиону заметно увеличилось. Все подходят, поздравляют и жмут руку. Девчонки тоже стали уделять больше внимания: улыбаются, пишут смс. Наверное, романтичные, но об этом мы не узнаем, так как Родион решил держать содержимое посланий в строгой тайне и с нами не поделился.

Своим поступком парень не гордится и говорит, что так поступил бы каждый, а он и его семья просто оказались в нужный момент рядом. Главным качеством в людях Родион считает доброту, и хочет, чтобы во всем мире дети не болели и не было войны.

Юля Чернова, 10 лет, Белгородская область:

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вынесла пятерых братьев и сестер из пожара

Эта история произошла зимой 2017 года, в селе Тетеревино, в доме многодетной семьи, где дружно живут три брата и три сестры. Самой старшей, Юлии, на тот момент было 10 лет. По каким-то причинам в этот февральский день отключили отопление, и мама ушла за дровами, чтобы затопить печь. Юля, как это часто бывало, осталась дома за старшую: нужно было всех накормить, одеть и вывести на прогулку. В какой-то момент четырехлетний братик пошел на веранду попить воды и выбежал оттуда с криком: "Горим!". Юля сначала даже не поверила, ведь ребята часто шутили и обманывали ее. Но когда сама пошла на кухню, то обнаружила уже вовсю бушующее пламя. Загорелась проводка, и огонь стал стремительно распространяться по дому. У детей началась истерика: все плакали и звали на помощь, самый маленький спрятался под кровать.



Сначала Юля решила потушить пожар сама. Толкнула выходную дверь ногой, но на нее посыпалась горящая труха, потом попробовала потушить водой, но и это оказалось бесполезно. Еще она вспомнила, что нужно забрать важные документы со шкафа, и снова на нее полетели вещи, лежавшие наверху и уже охваченные пламенем. Девочка начала задыхаться и терять силы, дети кричали от ужаса – оставались считанные секунды на спасение. Борясь за жизнь своих братьев и сестер, Юля подскочила к окну в комнате и попыталась от безысходности разбить его первым, что попалось под руку – пластиковой тарелкой, не получилось.

Все плакали и задыхались. Тогда я сжала руку в кулак и со всей силы разбила окно с двойным стеклом.

После чего старшая сестра командным голосом сказала, чтобы все слушались ее и подошли к окну. Юля сообразила положить одеяло на стекла, чтобы никто не поранился, и накрыть детей курткой – на улице был мороз. В этот момент, увидев пожар, прибежал сосед, и девочка стала по очереди передавать ему своих братьев и сестер. После того, как перекинула через разбитое стекло двух последних, самых маленьких, стала вылезать сама, и тут же потеряла сознание.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области

Очнулась Юля уже на снегу, который показался ей очень горячим. Сосед сказал детям бежать к нему домой. По дороге старшая сестра постоянно пересчитывала ребят – боялась, что кого-то забыла. А когда убедилась, что все на месте и в безопасности, сама упала на кровать и вновь потеряла сознание. Пришла в себя героиня уже в реанимации.

К счастью, все дети остались целы и невредимы. У Юли было обожжено пол-лица, но сейчас следы ожога уже прошли. На вопрос о том, как она сообразила, что нужно делать при пожаре, девочка отвечает, что помогли уроки ОБЖ еще с первого класса. А братья и сестры поняли, что случилось, только после того, как прошел шок, они поговорили с психологами и приехали домой.

Когда уже вернулись из больницы домой, все плакали, обнимали меня, целовали, благодарили за то, что спасла. Говорили, что любят меня.

Сейчас Юля занимается футболом, у нее много тренировок и соревнований, еще учеба и помощь по дому – свободного времени почти нет. Глядя на успехи дочери, ее папа говорит, что девочка может стать футболистом, и называет ее "маленькой героиней". Хотя сама Юля мечтает о работе в МЧС, особенно после того, как торжественно получила медаль. А также ставит в пример своего дедушку Сашу, который служил в Афганистане и рассказывал о том, как спасал людей на войне. Несмотря на тревогу и страх после таких историй, внучка гордится дедом и говорит, что хотела бы быть на него похожей не только внешне (а сходство у них сильное), но и перенять его героический характер.

Дмитрий Леонтьев, 12 лет, Самарская область:

Фото: из семейного архива

Спас друга от смертельного удара током

В июне этого года Дима сидел дома в родном селе Суходоле, когда друг Илья позвал его на улицу поиграть. Местная детвора часто бегала в заброшенное здание неподалеку, там ребята подкармливали бездомных щенят и лазили по пустым этажам. За окном второго этажа Илью привлекла железная сетка, ограждающая кабель. Мальчик вылез на нее через окно и позвал друга посмотреть. Но, собравшись перелезть обратно, Илья оступился и схватился за висящий провод, находящийся под напряжением. Увидев, что парня трясет и от него идут искры, Дима отреагировал мгновенно: залез на окно и резко попытался сдернуть друга с провода на себя, но его тоже ударило током, и оба парня полетели вниз со второго этажа.

На шум прибежали друзья и помогли пострадавшим добраться до больницы. Дима ничего не понимал, только плакал и говорил: "Спасите Илью, спасите Илью!". От удара током мальчишки сначала не узнавали друг друга и не помнили, что с ними произошло. Тем не менее, дойдя до больницы, Дима сам позвонил домой и сказал: "Пап, мне надо ухо зашивать". При падении парню разорвало ухо, он также получил ожоги руки и шеи. Состояние Ильи на момент прибытия в больницу было гораздо хуже: его колотило, цвет кожи изменился до неузнаваемости, все тело было в страшных ожогах. Если бы он провисел на проводе еще чуть-чуть, то не выжил.



Позже Илья скажет своему спасителю: "Братан, спасибо, я тебе жизнью должен". Но сначала Диме пришлось выслушать негативную реакцию родителей. Мама, сама находящаяся в сильном стрессе от случившейся ситуации, стала его ругать, ведь парень был замыкающим, и его тоже могло убить током. На что сын отвечал:

Мне было без разницы. Пусть даже я бы умер, а он жив остался. По-другому я поступить не мог.

Елена Леонтьева (мама Димы) признается, что в этот момент она сразу поняла: "Мой ребенок – настоящий герой!", – и позже ей было очень стыдно за то, что отругала сына. Хотя Дима и сам все понимал, переживал за маму, ведь она после происшествия плакала несколько дней подряд от мысли, что могла его потерять.

Фото: из семейного архива

Всего в семье Леонтьевых трое детей, Дима – средний ребенок. Родители воспитывают их быть смелыми и никого в обиду не давать. Елена вспоминает, как еще в возрасте пяти лет Дима выходил во двор с палкой защищать брата, который старше его на шесть лет. Сегодня маленький герой учится в шестом кадетском классе, куда сам в прошлом году попросил родителей его перевести. В этом году на первое сентября линейка в кадетском корпусе началась с вручения Диме грамоты за смелость и мужество.

В ноябре парня вместе с другими детьми-героями пригласили в Москву для церемонии награждения в Совете Федерации. Дима говорит, что во многом его сила, героизм и храбрость – заслуга родителей. Они всегда поддерживают сына словами "Ты у нас самый лучший, ты наша гордость!". С папой он часто смотрит кино про военных, спасающих своих товарищей, а мама, по заверениям сына, самая хорошая и никогда не даст в обиду.

Когда награждали, была гордость за себя и за маму, что она меня так воспитала.

Дима Леонтьев в свои 12 лет уже распланировал будущую жизнь: работу в МЧС или ОМОНе, женитьбу ближе к 20-ти и троих детей. А еще, когда станет взрослым, ему бы очень хотелось награждать детей, которые, как и он сам, совершили героические поступки и спасли жизни других людей.

Наталья Лоскутникова