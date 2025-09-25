Терапевт Чернышова: жизнь в квартирах на высоких этажах может вызывать тревожность

Жизнь на первых этажах может быть вредна для здоровья, сообщили СМИ. Так ли это на самом деле и где в таком случае лучше покупать квартиру, разбиралась Москва 24.

Здоровье на высоте?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жить на высоких этажах полезнее для здоровья, чем на нижних, рассказала в интервью "Здоровье Mail" врач-пульмонолог высшей категории Наталья Рековец.

Она объяснила это тем, что выхлопные газы и пыль зачастую загрязняют воздух в квартирах вплоть до шестого-восьмого этажей. Те, что находятся выше, не только более защищены от воздействия этих веществ, но и получают больше солнечного света.

Однако жизнь на таких этажах может быть вредна для беременных и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова. Это связано с тем, что скоростные лифты, которыми часто оборудованы высотки, вызывают перепады давления.





Надежда Чернышова врач-терапевт Не стоит забывать, что живущих на нижних этажах проще спасти в экстренной ситуации. Например, при остановке сердца, когда время решает многое.

Также дома подвержены низкочастотным вибрациям, которые сильнее ощущаются на высоких этажах. Это незаметно может создать чувство тревожности и нервного напряжения, отметила врач.

"Кроме того, в квартирах выше 25-го этажа по нормам безопасности не делают окна с обычными створками. Поэтому приток воздуха регулируется системой вентиляции. Если она некачественная, воздух в помещении может быть очень сухим. Прежде всего от этого страдают люди с сердечно-сосудистыми и хроническими легочными заболеваниями: бронхиальной астмой, обструктивной болезнью легких, дыхательной недостаточностью", – предупредила Чернышова.

Чем ниже, тем дешевле

Покупать квартиры на первых этажах выгоднее с финансовой точки зрения: такое жилье в среднем дешевле на 10–15%. Об этом Москве 24 рассказала риелтор Наталья Перескокова.

Еще один неоспоримый плюс, по ее мнению, заключается в отсутствии необходимости пользоваться лифтом. Это особенно актуально для семей с маленькими детьми, пожилых, инвалидов, а также тех, у кого есть велосипед или самокат. К тому же в случае чрезвычайных ситуаций можно быстрее эвакуироваться, добавила эксперт.





Наталья Перескокова риелтор Однако при проживании на первом этаже всегда встает вопрос безопасности – выше риски взлома. Поэтому есть необходимость устанавливать решетки на окна и сигнализацию. Если же покупать недвижимость там, где весь цокольный этаж занят коммерческими организациями, такой проблемы нет.

В то же время жилье на первых этажах в старых домах чревато проблемами с сыростью и неприятными запахами из подвала.

"Зато на последних этажах в старом фонде летом иногда очень жарко, потому что крыша нагревается. Также всегда есть риск протечек. В новых ЖК такие проблемы встречаются реже: сверху, как правило, делают еще и техническое помещение", – отметила риелтор.

Кроме этого, на верхних этажах старых домов нередко слабее напор воды из-за перепадов давления, добавила Перескокова.

Она подчеркнула, что в целом нет однозначного мнения относительно того, где лучше брать квартиру. Выбор этажа зависит исключительно от потребностей и приоритетов.

