"Срочно "Оскар" им": как в Сети отреагировали на "мистический" ролик УФСИН

Работники вологодского УФСИН сняли рекламное видео в стиле мистического сериала "Слепая". В ролике служащие в шутливой форме рассказывают о преимуществах службы в ведомстве. Как на креатив УФСИН отреагировали российские пользователи – в материале Москвы 24.

Счастье в форме ФСИН

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Ролик начинается с заставки популярного сериала "Слепая", в которой вместо его названия написано: "УФСИН России по Вологодской области". По сюжету мужчина "хотел быть счастливым и успешным", поэтому обратился за помощью к "бабе Нине".

"Вижу, на заводе работаешь. Плохая это примета!" – сказала "ясновидящая", после чего начала перечислять плюсы службы в ведомстве.





из ролика вологодского УФСИН Вот форму ФСИН с утра будешь надевать – счастье тебе будет. Пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост. Сделай, как я говорю, – счастлив будешь.

В финале мужчина выходит из отдела кадров уже в форме сотрудника. "Если форму ФСИН с утра не надеваешь, то и в жизни ничего не получится", – звучит на фоне.

В пресс-службе регионального ведомства подтвердили, что видео подготовлено кадровым подразделением. "Тут много кто был задействован. Мы периодически готовим ролики для привлечения кандидатов на службу в уголовно-исполнительной системе, в том числе этот ролик", – отметили в учреждении.

Все условия работы, которые перечислены в видео, являются правдой, добавили в ведомстве.

Изначально ролик был опубликован в сообществе "УФСИН Вологда" в социальной сети "ВКонтакте". Однако позднее видео удалили. В сообществе "УФСИН России по Вологодской области", у которого есть отметка "Госорганизация", запись не появлялась изначально.

"С первого раза бабку никто не слушает"

Фото: vk.com/УФСИН Вологда

Ролик сотрудников вологодского УФСИН вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые пользователи отнеслись к такому креативу с иронией.

"В вологодском УФСИН появился гений маркетинга", – поделился мнением Герман Улиткин.

"Срочно "Оскар" им за видос", – написала Ольга Сизова.

"Вот видите, как немного нужно человеку для счастья?" – подметил Сергей Комов.

"Тазы с водой заряжать от телевизора начали уже?" – вспомнил времена российских телеэкстрасенсов Артур Тумаров.





пользователь Константин Степанов Где-то заплакали директора заводов.

Также в комментариях были пользователи, которым не хватило сходства с оригинальным сериалом. "Мне одному показалось, что бабе Нине всего-то лет 30?" – заметил Сергей.

"Если бы они смотрели сериал, учли бы, что с первого раза бабку никто не слушает", – обратил внимание Andrew Artemov.

Кроме того, комментаторы задаются вопросом, распространяется ли магия "ясновидящей" на другие регионы.





пользователь Константин Степанов Если после просмотра человек устроился во ФСИН, но не вологодский, в жизни все получится или нет?

Одна из пользовательниц призвала сотрудников учреждения более серьезно относиться к съемкам роликов про ответственные профессии.

"Я начинала работать в этой структуре рядовым бухгалтером… выдержала год. И скажу объективно, работать там сможет далеко не каждый! Не зря людям отпуск дают 60 дней и на пенсию отправляют через 15 лет! Когда у нас к серьезным вещам начнут серьезно относиться? Это же не в группу "Иванушки" набор артистов идет!" – возмущена Елена Светлая.

В то же время многим пользователям ролик действительно понравился. "Повеселили, молодцы", – написала Наталия Копылова.

"Я посмеялась", – поделилась эмоциями Юлия Васильева.

Также в комментариях в разных группах можно встретить множество постов со смайликами: многие пользователи призывают зрителей не относиться к ролику серьезно и воспринимать его как прикол.