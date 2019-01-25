Как жили студенты в СССР

СССР был страной молодых. Только энергия юных и активных могла построить новый мир, перевыполнить нормы и расширить горизонты планеты. Образование было тогда в большом почете – получить диплом института значило перейти на иную ступень карьеры, в светлое будущее. Студент был счастливцем: его бесплатно учат и дают океан возможностей, даже работу после пятого курса дадут.

Энергии учащихся хватало на все: лекции, занятия, работу и отдых. О том, как же это умещалось в мире без айфонов и онлайн-шпор, компьютерных игр и ютубчика, рэперов и кальянов – в нашем путешествии Back in USSR.





Фото: ТАСС/Александр Сенцов

День пролетарского студенчества

День святой Татианы, покровительницы студентов, был не в чести после Октябрьской революции 1917 года. Желая побороть религиозность, в 1923-м его переименовали в День пролетарского студенчества. Власть желала, чтобы их преемники росли с правильной идеологией.

Теперь 25 января – это официальное мероприятие: комсомольцы с красными лентами и портретами Ленина и Сталина в мороз выходили на демонстрации, соревновались в лыжных эстафетах и докладывали о достижениях курса на собраниях. Никаких разудалых попоек, кутежей и драк, так любимых прежде!

Видимо, из-за официоза как-то это все не прижилось. Все-таки хотелось отдыхать после сессии, а не речи толкать. После формальных мероприятий многие собирались в общежитиях и отмечали это уже неофициально с водкой и закуской. В бедной общаге едва ли можно было мечтать о ресторане и прочем шике, разве что детям партийной элиты.





Стройотряды

Студенты строительного отряда "Октябрьский-75" Московского текстильного института. Фото: ТАСС/Сергей Залетов

Студент был беден, хоть и за учебу не платил никто, стипендии катастрофически не хватало. Поэтому даже на дневном старались подрабатывать: башковитые репетиторствовали и писали курсачи за скромные чаевые, предприимчивые торговали джинсами или пластинками винила (это называлось "фарцевать"), а самые простые ребята трудились дворниками или в котельной. Редко сегодня встретишь такое, а тогда это было нормально – дворник и в то же время будущий инженер-ракетостроитель.

Энергию ребят захотело использовать и государство, нужно новое поколение воспитывать патриотами и с любовью к труду. В конце концов, что они там болтаются и занимаются черти чем (полулегальной работой), пусть на каникулах поднимают страну! И в 1958 году создаются официальные Студенческие строительные отряды (ССО). Как и в армии, здесь была иерархия и церемониал, форма и субординация, гимны и уставы, песни и стихи. Юные ребята трудились как заправские мастера, не жалуясь на суровые условия, с песнями и танцами в палатках.

В 1960-е вереницы стройотрядов потянулись поднимать село, вырубать тайгу (на все лето и даже иногда осень). На ударных стройках стройотрядовцы поднимали ВАЗ, КАМАЗ, БАМ, Саяно-Шушенскую ГЭС. Города Братск и Усть-Илимск были построены во многом именно трудом ССО.

В награду многих продвигали по карьерной и партийной лестницам, награждали путевками. Вся современная российская элита прошла через эту школу стройотрядов и приобрела там свой первый опыт управленческой работы. Вы только вдумайтесь, ведь это совершенно еще дети были, 20 лет, а они уже возводили целые районы!





Шоу-самодеятельность

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Студенческая самодеятельность с 1960-х годов – главное развлечение. Соревнования факультетов, курсов и студтеатров заполонили страну. Это гениально и просто: зачем искать развлечения где-то, когда их можно придумать самому после лекций?

Казалось бы, скажете вы, а сейчас будто в вузах этого нет? Конечно есть, но масштаб несопоставим. Можете ли вы представить сегодня, чтобы лучшие студколлективы ездили по стране с турне, как Киркоров или Тимати? Пожалуй, что нет. А тогда это было массово: около 12 миллионов учащихся добровольно служили музам после лекций в середине 1970-х.

Выступали чаще всего с такими частушками:

"Вот сын наш остепенился,

Пишет все на лекциях.

Заглянули – он рисует

Машку в трех проекциях".

Бывали и такие же безобидные скетчи, стихи и песни под гитару. Одним словом, студсамодеятельность, без всяких сомнений, являлась шоу-бизнесом тех лет, дополняя чопорную и постную эстраду.





Радио и книги

Фото: ТАСС/Юрий Набатов

Радио было главным доступным для бедного студента источником информации. Как еще узнать о политике или спорте, как послушать музыку или спектакль? Как правило, комната в общежитиях имела свою радиоточку, а общежитие в целом – громкоговоритель. О телевизоре, конечно, и речи быть не могло. Да и на приемник "Спидола" из Прибалтики юнец вполне мог сам заработать и не просить у родных. Предпочитали из официальных радио "Юность", "Маяк" – там была легкая музыка и лучшие спектакли с корифеями сцены.

Особую популярность приобретали и клубы книгочеев под крылом ДК или библиотеки. Не забывайте, в те времена ведь достать хорошую книжку было очень трудно, их часто не было в продаже, надо было сдавать за них макулатуру, и то не все выдавали. А о новинках и речи быть не могло. Поэтому на таких собраниях в тишине пыльных стеллажей можно было поделиться счастливым фолиантом с единомышленниками.

Здесь обсуждали не скучных классиков, а научную фантастику. Подобные темы не запрещались, почему бы молодежи не разобрать новую книгу Стругацких или "Солярис" Лема? Когда нет виртуальной реальности, только твоя фантазия могла перенести сознание на загадочную планету. Более того, на таких собраниях можно было говорить открыто и на темы политики, читать диссидентские распечатки Солженицына и ругать партию. Все думают, что они тут "Человека-амфибию" мусолят, а они говорят о замученных политзаключенных и Новочеркасске 1962 года. Абсурдно, но факт: обычно КГБ закрывало глаза на такие сборища. То ли жалели, то ли не видели угрозы.





Картошка

Фото: ТАСС/Анвар Галеев

В Советском Союзе на селе постоянно не было и рабочих рук, и нормальной техники, местные колхозники из-за тяжелой жизни и низкой зарплаты не горели желанием вкалывать, урожай подчас гнил на полях. Поэтому свободных веселых студентов приобщали к труду колхоза и пытались их руками спасти урожай картошки. В "некартофельных" республиках типа Грузии, Молдавии и Армении широко использовали мучеников науки на сборах винограда и фруктов, в Узбекистане – хлопка.

Чаще всего у вуза был "подшефный" колхоз, куда и привозились "пиджаки" (студенты). Обычно Студенческий сельскохозяйственный отряд (тоже ССО) осенью на несколько недель отправляли именно туда и селили в школе. Вроде как "добровольно-принудительно", лучше не соскакивать. Надзирателями были сотрудники профкома или аспиранты. Наказаний строгих не было, кроме угроз исключения из комсомола, да и эффективность была невелика, платить за это не собирались.

Важна была сама атмосфера. После тяжелого труда замерзшие осенним вечером "энтузиасты" отдыхали в общежитии и согревались всеми возможными способами, песнями под гитару и чтением. Даже в таких суровых условиях под дождем здесь завязывались романы. Яркий тому пример – фильм "Сентиментальное путешествие на картошку", где во время спасения клубней разворачиваются страсти сродни бразильским сериалам. Must see!

Как вы успели заметить, студенты тех лет были гораздо взрослее наших ровесников: строили дома, дворничали, собирали картофан и даже диссидентствовали. Наверное, строгость жизни тех лет мотивировала к этому: сидеть на шее у родителей было не постыдно, но часто невозможно в силу бедности. Поэтому боролись за свое место в жизни, проявляли себя и радовались жизни, несмотря ни на что. Так что зачастую благодаря студенческой школе жизни многие и во взрослой покоряли высоты без содроганий.