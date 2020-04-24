Эксперты рассказали, стоит ли обращаться к лжепсихологам в период пандемии

В период пандемии в Москве произошел всплеск доморощенных психологов, готовых за деньги оказать людям психологическую помощь. Рассказываем, кто и зачем решил подработать на тревогах горожан и насколько востребованы их услуги среди москвичей.

"Свободные уши" на час

Только за последнюю неделю на “Авито” появились десятки новых объявлений от психологов, готовых помочь перенести моральные тяготы, связанные с режимом изоляции. Многие из них не только не имеют профильного образования, но и честно заявляют, что их задача – просто выслушать собеседника и оказать эмоциональную поддержку.



Фото: скриншот с сайта объявлений

"Я профессиональный слушатель с 12-летней практикой, – пишет Игорь. – Внимательно выслушаю вас и окажу поддержку без оценки, критики и нравоучений. Стоимость часа общения – 500 рублей". Другой "психолог" Екатерина предлагает за 450 рублей устроить диалог за чашечкой чая: "Ты – у себя на кухне, я – у себя. Можешь рассказать мне все, что волнует и беспокоит тебя сейчас".

Гораздо дороже продает свои услуги Валерия. За 2 000 рублей в час она готова "выслушать, но не отпустить грехи", а Сергей поможет "не перессориться с семьей в режиме самоизоляции и не утратить веры в будущее без работы и денег".



Фото: скриншот с сайта объявлений

Стоимость услуги "свободные уши" в среднем варьируется от 300 до 1 500 рублей в час, но есть и те, кто оценивает свой час в три или даже пять тысяч рублей. Только очередь из желающих воспользоваться этими услугами пока не выстраивается.

Кому нужна психологическая помощь

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров считает, что всплеск подобных предложений могла спровоцировать, конечно же, текущая ситуация с эпидемией и режимом самоизоляции. "Сейчас ситуация нестабильная: человек сидит дома, ему нужно чем-то заниматься, зарабатывать на жизнь. Люди теперь чаще ищут информацию в интернете, поэтому спрос на услуги онлайн становится гораздо выше, чем раньше. Многие готовы пообщаться, скрасить свое время и при этом заработать деньги", – считает Жавнеров.





Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам Многим людям в изоляции действительно тяжело. Они сталкиваются с эмоциональными и тревожными проблемами, с большим количеством свободного времени, которое нужно куда-то девать. И на стыке спроса появляются предложения. Даже те, кто раньше не занимался психологическим консультированием, начинают это делать.

По мнению психолога, в современном мире люди уже не обращают большого внимания на дипломы специалистов. Он уверен, что с развитием соцсетей люди стали чаще обращать внимание на контент и мысли, которые публикует специалист. И если человек вдохновляется позицией автора, его советами, то он готов обратиться к этому специалисту уже за деньги.

При этом эксперт считает, что "слушатели на час" без профессионального образования в целом не оказывают ни положительного, ни отрицательного воздействия на того, кто заказывает подобную услугу.





Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам Навредить или помочь такой собеседник не может. Степень его влияния на человека очень маленькая. Даже психологи с хорошим образованием зачастую не могут помогать и вредят.

Жавнеров считает, что в данном случае звонок такому психологу – это способ себя развлечь. "Можно покопаться в чем-то, услышать стороннее мнение, но это никак не повлияет на жизнь человека. Закончился сеанс, человек закрыл ноутбук и пошел в свою жизнь точно таким же, каким был до этого", – поясняет эксперт.



Московская служба психологической помощи перешла на круглосуточный режим



Между тем профессиональные московские психологи готовы бесплатно поддержать тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции. В столичную службу психологической помощи можно позвонить по телефону +7 (499) 173-09-09 или записаться на бесплатную консультацию на сайте.

В период пандемии количество звонков в службу от москвичей увеличилось, поэтому сотрудники службы стали дежурить круглосуточно. Более трети звонящих спрашивают о том, как в период самоизоляции сохранить добрые отношения в семье. Еще 30% обратившихся жалуются на повышенную тревожность и ищут способ справиться с ней.