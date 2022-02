Что по-настоящему нужно молодым мамам

В жизни женщины с появлением ребенка меняется абсолютно все, и эти перемены настолько радикальны, что не каждая способна их принять и справиться с ними. О том, в чем больше всего нуждаются матери – в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.

Девять месяцев женское тело растит в себе новую "вселенную". Девять месяцев женщина слышит, что она – "хрустальная ваза", даже если она и не ощущает себя такой. Ее постоянно спрашивают, как она себя чувствует, да и сама она прислушивается к себе, к своим ощущениям. Потом ее тело в муках рожает долгожданное дитя. И она... исчезает. Теперь ее постоянно спрашивают, как ребенок, как он растет, что нового умеет делать, как ест и спит. И очень редко в центре внимания оказывается она сама: ее чувства, переживания, состояние, самочувствие. И если она жалуется на трудности, растерянность, неоправдавшиеся ожидания, то чаще всего слышит в ответ: "Ну а что ты хотела, все через это проходят!" Или в лучшем случае: "Потерпи, они быстро растут".

И в итоге она остается один на один со своим ребенком, со своим изменившимся и уставшим телом, со своими мыслями и переживаниями. Весь ее прежний мир умер (пусть даже на время), чтобы родился мир новый, в котором именно для нее самой и не хватает места. А еще в нем не хватает сна, сил, времени, общения, знаний или умений, но больше всего не хватает внимания и поддержки.

Так сложилось исторически, наше общество не ориентировано ни на маленьких детей, ни тем более на их мам. И когда мама день за днем теряет ресурсы, страдает и ребенок. Потому что, когда ты на нуле, гораздо проще сорваться, выплеснуть негатив, усталость и растерянность на того, кто кажется причиной всех проблем, и того, кто не способен ответить. Гораздо проще шлепнуть и отвергнуть, чем попытаться понять и принять, на это нужны силы. А если их нет?

Даже если нет понимающих и поддерживающих близких, есть семейные психологи, консультирующие в том числе и дистанционно. Если нет денег на психолога, есть группы поддержки в интернете, такие же мамы, которые прекрасно знают, что чувствуют другие женщины после родов и в первые месяцы и годы жизни ребенка. Но иногда круг действительно замкнут. Окружающие не видят, не хотят замечать, не понимают происходящего с женщиной. А она не может, не хочет, не умеет, не понимает, как и зачем просить о помощи, ведь "все же через это проходили". И вот где-то в этой точке начинает происходить плохое. С мамой и с ребенком. Мама продолжает жить с севшей батарейкой, тут как в старом анекдоте, разве это жизнь?!

Если к такому психофизическому состоянию добавляются дополнительные проблемные факторы (семейные, финансовые и так далее), то это может стать точкой невозврата. Той точкой, о прохождении которой мы узнаем потом из новостей. Плохих новостей.



Недавно в чате, где мы с бывшими одноклассниками регулярно болтаем (да, у нас спустя почти 30 лет после выпуска очень дружный класс), мы в шутку что-то говорили о детях, и прозвучало слово "жертвовать". "Никогда не думал, что материнство – это жертва", – то ли в шутку, то ли всерьез сказал один из собеседников. Я предпочла решить, что в шутку, и тоже отшутилась. Даже если он говорил серьезно, я все равно была не готова рассказывать, как я вижу это, нет ни внутренних ресурсов, ни желания тратить время. Может, и зря.

Потому что материнство – это, конечно, жертва. В самом прямом значении слова: "добровольный отказ от чего-то". В первые годы – это отказ от сна, свободного времени, карьеры, социальной активности, прежнего образа жизни и так далее, и так далее. Но это же ваш выбор, ехидно ухмыльнется кто-то. Ну да. Профессия, спутник жизни и многое другое – тоже наш выбор. Только кто сказал, что на этом пути мы не встретимся с неоправдавшимися ожиданиями и трудностями и нам не будет нужна поддержка?

Нынешним молодым мамам ничуть не проще, чем их прапрабабкам, за достижения цивилизации они платят свою цену, в том числе другим ритмом жизни, другой ответственностью, другими нагрузками. И сравнивать это бессмысленно. Это не конкурс "Кому тяжелее".

И если это депрессия, самой с ней справиться невозможно. Если самые близкие не заметят и не забьют во все колокола, в лучшем случае женщина будет находиться в депрессивном состоянии очень долго, страдать от этого будет не только она, но и ребенок, и те самые окружающие, которые будут считать, что "все ерунда, пройдет". Но хуже всего будет, конечно, ей.

Если это не депрессия в клиническом смысле, а выгорание, тотальная усталость, справиться самой, ну-у-у, можно. Но сложно. Даже мне, маме четверых детей, двое из которых уже взрослые люди, много знающей и на практике, и в теории, это не всегда удается без внимания и поддержки со стороны.

Единственный способ вырулить – это оставлять хоть немного пространства и времени для себя (только для себя!) и давать "отваливаться" неважному. На самом деле неважному. Это трудно, потому что важным немедленно начинает казаться все: ежедневное мытье полов, обед из трех блюд, развивающие занятия, выглаженное белье.

Вырулить получится только при условии наличия понимающих и поддерживающих близких, которые, если сами не могут сообразить, что для тебя важно, и сделать это возможным, то, по крайней мере, идут тебе навстречу и готовы помочь, когда ты сама даешь понять, что тебе дает силы или облегчает жизнь. Когда муж или бабушка без упреков и засекания времени по часам остаются с детьми, а ты идешь на маникюр, в кино или в кафе на встречу с подружками. Когда тебя не упрекают за неприготовленный ужин и бардак в детской, потому что "ты же дома сидишь", а говорят: "Тю, ерунда, приберем, когда зашевелится, а на ужин сейчас закажем пиццу". А главное, ведут себя так, чтобы ты не упрекала себя сама за все это, потому что "ну я же дома сижу!"

Моя интернет-приятельница живет в Австралии, недавно на прогулке она никак не могла успокоить расплакавшегося новорожденного сына. Пока пыталась как-то угомонить младенца, уронила сумку с собранными для прогулки мелочами, которые высыпались на землю. Проходившая мимо женщина подбежала, собрала все и сказала расстроенной и растерянной молодой маме: "Just remember, you are doing a great job".

Да, возможно, в переводе на русский звучит не так эффектно, но не менее поддерживающе. И каждый из нас способен подобрать нужные слова на своем языке, чтобы дать понять недавно родившей женщине, что она не одна, что ее видят, замечают. И то, что с ней сейчас происходит, не "подумаешь, раньше в поле рожали, и никаких памперсов не было", а важная и трудная работа. Не переживай, дорогая, сейчас трудно, очень трудно, но просто помни, ты делаешь огромное дело.

Я знаю не одно возражение, которое могу услышать на это. Самое распространенное – попробуй, скажи кому-нибудь незнакомому что-то ободряющее, огребешь в ответ. Да, бывает. Говорить и принимать добрые слова мы плохо обучены. Да, кто-то может не понять, не принять вашу поддержку. Но даже если одна уставшая молодая мама улыбнется в ответ и просветлеет лицом, оно уж точно того стоит.