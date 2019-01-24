В 2019 году в Арктике реконструируют восемь аэропортов

До 2023 года в Арктической зоне России будет реконструировано 15 аэропортов. В этом году планируется привести в порядок восемь аэродромов на Крайнем Севере: Норильск, Амдерма, Мурманск, Певек, Бухта Провидения, Марково, Лаврентия, Соловки. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По данным ведомства, в начале следующего года начнется обновление двух аэропортов: Архангельск (Талаги) и Нарьян-Мар. В 2021 году отремонтируют два якутских аэропорта Депутатский и Черский. С наступлением 2022 года приступят к реконструкции трех аэродромов на Чукотке: Беринговский, Кепервеем, Залив Креста.

Чукотский автономный округ лидирует в списке Минтранса по числу воздушных гаваней, где планируется обновление. В этом году начнется ремонт четырех аэропортов на полустрове: Певек, Марково, Лаврентия и Бухты Провидения, а через три года – еще трех.

Воздушная связь – это единственная транспортная артерия на Чукотке. Закрытие аэропортов может привести к вымиранию чукотских городов и поселков, поэтому правительство России включило реконструкцию аэропортов Чукотки в программу "Развитие транспортной системы".

Судя по этой программе, задача правительства – улучшить качество обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов и не допустить закрытия аэропортов там, где это единственный вид наземного транспорта.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Новая жизнь самого северного города

Аэропорт города Певек – второй по размерам на Чукотке после окружного в городе Анадырь. Несмотря на то, что в Певеке проживает всего четыре тысячи 329 человек, отсюда регулярно летают рейсы в Москву, причем несколько раз в месяц.

Самый северный город России считался промышленной столицей Чукотки. В Чаунском и Билибинском районе добывалась большая часть благородных металлов, доставляемых в морской порт Певека.

Кстати, в ближайшие годы возможно возрождение городка. В 2021 году планируется начать освоение Баимской рудной зоны. Геологи оценивают перспективное месторождение Песчанка в 27 миллионов тонн меди и две тысяч тонн золота. А запасы рудника Кекура составляют около 80 тонн золота.

Добытые полезные ископаемые будут доставлять по строящейся дороге между Баимской рудной зоной и Певеком в морской порт, откуда судами – в центральную Россию. Грузооборот чукотского морского порта в течение ближайших десяти лет может вырасти с 270 тысяч тонн в год до 500 тысяч тонн.

Востребованным окажется и городской аэропорт. С этого года здесь начнут реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, установят светосигнальное и метеорологическое оборудование.

Воздушная связь

Подобная реконструкцияждет и аэропорт Лаврентия, переправляющего жителей села Лаврентия (в 2018 году здесь проживала одна тысяча 185 жителей) в столицу Чукотского автономного округа – город Анадырь и аэропорт Бухты Провидения, откуда на воздушных судах жителей поселка Урелики с населением две тысячи 109 человек доставляют в Анадырь и обратно.

Обновят также миниатюрный аэропорт в селе Марково, где живет всего 578 человек (в 1989 году проживало две тысячи 130 человек), а единственная транспортная связь с Анадырем и селами Чуванское и Ламутское – по воздуху с помощью вертолетов Ми-8 и одномоторных самолетов DHC-6.

В аэропорту Беринговский планируют построить новое здание аэровокзала, совмещенного с командно-диспетчерским пунктом, а также отапливаемый гараж для спецтранспорта, хотя в поселке городского типа Беренговский осталось всего 759 человек (в 1989 году три тысячи 44 человека).

Крошечный аэропорт, с небольшим пассажиропотоком – чуть более двух тысяч в год – принимает Ан-24 и легкомоторный самолет DHC-6. Воздушные суда летают до окружного центра Анадыря.

В аэропорту с необычным названием "Залив Креста" собираются, помимо взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, отремонтировать здание аэровокзала.

Аэропорт здесь построили еще в советские годы для перевозки жителей поселка Эгвекинот в окружной центр.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сейчас здесь проживает около трех тысяч человек, но воздушное сообщение сохранилось. Отсюда три-четыре раза в неделю на "Анах" или DHC-6-400 местных жителей перевозят в Анадырь, а летом есть рейс до Москвы, через Певек.

В 2022 году приведут в порядок аэропорт Кепервеем, которым пользуется пятитысячное население города Билибино. Город и аэропорт разделяет дорога в 32 километра. Воздушные суда – а это самолеты Аны и вертолеты всех типов – связывают город Билибино с Магаданом и Анадырем. В аэропорту реконструируют взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки.

Какие еще аэропорты Арктики преобразятся?

В этом году реконструируют взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон в аэропорту Амдерма в Ненецком автономном округе. В поселке на берегу Карского моря, где проживает 577 человек, воздушное сообщение – единственная связь с миром.

В другом городе Ненецкого округа Нарьян-Мар построят в воздушном терминале грузовое здание аэровокзального комплекса, отремонтируют места стоянок воздушных судов, а вокруг аэродрома построят ограждение.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

На этот год также запланирована реконструкция аэропорта Соловки на Соловецких островах.

Здесь построят новый пассажирский терминал взамен старого трехэтажного деревянного здания. Обновят взлетно-посадочную полосу, установят светосигнальное оборудование, построят склад для стоянки самолетов и техники, а также контрольно-пропускной пункт.

А в аэропорту Архангельска (Талаги) реконструируют взлетно-посадочную полосу, которую построили еще в начале 1980-х годов.

На начало 2021 года запланирована реконструкция двух аэропортов Якутии: Депутатский и Черский. В аэропортах, связывающих отдаленные поселки Депутатский и Черский с Большой Землей, реконструируют взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку, перрон, заменят светосигнальное оборудование.

В Норильске заменят в течение текущего года покрытия перрона, возведут ограждения. В сентябре прошлого года в местном аэропорту обновилась взлетно-посадочная полоса. Кроме того, в этом году приступят к строительству нового терминала аэропорта Мурманск. Его планируют построить к 2021 году.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Прикосновение к Северу

В конце прошлого года Ростуризм создал рабочую группу по развитию туризма в Арктике. По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, новый орган образован, чтобы проработать вопросы создания туристической инфраструктуры в Арктике.

"Создание условий для туризма в арктической зоне России и широкое продвижение туристских возможностей этого региона очень важно для социально-экономического развития северных территорий страны и сохранения уникальных арктических экосистем", – сказал глава Ростуризма.