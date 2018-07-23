Как тренироваться в жару, чтобы не навредить здоровью

Прошлое лето многим запомнилось промозглой, холодной погодой. Только к августу стало более-менее жарко. В этом году лето, наконец-то, соответствует своему названию, нагревая воздух до 30 градусов и выше. Жарко, душно, но хорошо! А полезна ли такая температура для тренировок? И можно ли тренироваться в принципе, когда вспотеть успеваешь еще до разминки?

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Ответ на этот вопрос – в материале обозревателя портала Москва 24, фитнес-эксперта и телеведущего Эдуарда Каневского.

Двадцать четыре года я занимаюсь спортом. В детстве это были секции: легкая атлетика, регби, бокс. И нашим тренерам, особенно по регби, было абсолютно все равно, какая погода на улице – тренировка должна была состояться в любом случае. Вспоминая такие тренировки и в мороз, и под проливным дождем, и в адскую жару, я сейчас понимаю, что для воспитания характера такой метод был актуален, но с точки зрения здоровья – нет. И пока мы были молодыми пацанами, возраст нам все это "прощал". А как быть, когда ты уже не подросток? Стоит ли так фанатично заниматься, если даже просто некомфортно?

Спросив у любого спортивного врача, какая оптимальная температура для тренировок, вы услышите: "18-20 градусов". И действительно, это оптимальная температура, чтобы организм и не перегревался, и не переохлаждался, а значит, не тратил свои ресурсы на понижение температуры тела или его согревание. Ведь именно эти дополнительные энергетические затраты сильно сказываются не только на результате, но и на качестве тренировки в целом.

Поэтому, если вы тренируетесь на улице, где температура превышает 25 градусов, рекомендуется не только снизить интенсивность тренировок, но и сократить их продолжительность. Более того, нужно значительно увеличить объем потребляемой жидкости, причем в идеале вода должна быть прохладной, ведь основная ее задача во время тренировок на жаре – это понижение температуры тела. В противном случае, ваша сердечно-сосудистая система будет работать "на износ". Лишние калории не уйдут за счет сжигания подкожного жира. А ваш организм активно будет пытаться бороться с перегревом, запуская сложные механизмы синтеза воды. Не будете пить во время тренировки – можете получить тепловой удар. А если у вас есть проблемы с сердцем, то может случиться и непоправимое.

Категорически нельзя заниматься под палящим солнцем! Любая физическая активность запрещена, даже если использовать правильную экипировку и головной убор. Помните: любая тренировка повышает частоту сердечных сокращений, что при повышенных температурах несет откровенный вред здоровью.

Фото: портал Москва 24/Александр авилов

Даже занимаясь в фитнес-клубе, в котором, например, нет кондиционеров, стоит внимательно отнестись к режиму тренировки. Чем выше температура воздуха в зале, тем меньше интенсивность занятий. Например, вы любите приседать со штангой или делать "становую тягу" – снизьте привычный вес на 30-40 процентов, выполняйте не больше 12 повторов, ровно дышите и много пейте между подходами. Да, такая тренировка не даст хороший результат, но это гораздо лучше, чем вообще пропустить занятие. Кроме того, вы не навредите своему здоровью просто потому, что вы – фанат. Также рекомендуется часто умываться холодной водой и ни в коем случае не задерживать дыхание во время выполнения упражнения.

Если вы любите посещать групповые уроки, то стоит отдать предпочтение менее интенсивным направлениям: йоге, пилатесу, стрейчингу либо аквааэробике. Кстати, если в клубе есть бассейн, в котором поддерживают правильную температуру (те же 18-20 градусов), то это идеальный вариант для тех, кто любит тренироваться в кардио-зоне. Если же бассейна нет, то так же стоит уменьшить "ударность" и сократить продолжительность занятия.

Если же регулярные и интенсивные тренировки для вас важны, а непогода и нападение НЛО – не аргументы для пропуска занятий, то тогда обратите внимание и на то, что вы пьете. Когда человек активно потеет, он теряет не только жидкость, но и, так называемые, минеральные соли, дефицит которых может привести к проблемам с работой сердца, а также – к судорогам и спазмам в мышцах. При возникновении любого из похожих состояний вам волей-неволей придется прекратить занятие, чтобы не навредить здоровью. И уже обычной минерализованной воды вам будет недостаточно – на помощь придут изотонические напитки, которые обогащены достаточным количеством минеральных солей, что позволит вашему организму нормально тренироваться без потери интенсивности.

Помните: ваше здоровье – это самое главное. Не так страшно пропустить тренировку по объективным причинам, как один раз позаниматься в некомфортных условиях, а потом тратить недели на восстановление. Фитнес должен быть без абсурда!